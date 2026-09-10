어른도 감당 힘든 수술, 이른둥이와 함께 건넌 시간들

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"이번 주가 고비입니다. 상황이 호전되기를 지켜봐야 할 것 같습니다."

큰사진보기 ▲태이의 모습. ⓒ 정덕화 관련사진보기

AD

"아이 상태가 매우 위중합니다. 바로 와주셔야 할 것 같아요."

"보호자 분 수술실로 오세요."

"열어본 결과 장이 꼬여 순환되지 않은 상태였습니다. 그로 인해 괴사된 소장을 절개 하였습니다."

큰사진보기 ▲아이의 존재 자체로 소중함을 깨우치는 귀하디 귀한 시간. ⓒ 정덕화 관련사진보기

생명의 탄생은 그 무엇보다 귀하고 거룩하며, 주변의 따뜻한 축하와 축복을 받아 마땅한 일생일대의 소중한 순간이다. 하지만 그 넘치는 축하 대신 깊은 걱정과 염려 속에서 맞이하는 탄생도 존재한다. 바로 예정보다 일찍 세상을 찾아온 이른둥이의 이야기다. 짧게는 3~4주, 길게는 몇 달을 어떤 이유에서든 빠르게 세상 빛을 보게 되는 경우이다.이른둥이 부모라면 가슴이 철렁 내려앉으며 마주하게 되는 통보. 아이가 세상에 나와 작은 숨을 내쉬기 시작한 지 어느덧 6개월이 넘는 시간이 흘렀지만, 우리는 여전히 매일 살얼음판을 걷는 듯하다.태이는 지난 2월 임신 25주, 겨우 860g이라는 작은 몸으로 세상에 왔다. 초극소 미숙아로 태어난 아이는 눈을 뜨자마자 생사의 갈림길 위에 서야 했다.따뜻한 엄마, 아빠의 품에 한번 안겨보지도 못한 채, 태이는 신생아집중치료실(NICU)의 인큐베이터 안에서 생존을 위한 힘겨운 첫걸음을 내디뎠다. 물론 이른둥이로 태어나더라도 큰 탈 없이 무사히 퇴원하는 기적 같은 일도 일어난다.하지만 너무 일찍 태어난 아이들은 대부분 장기가 미성숙하기에, 언제 찾아올지 모르는 합병증의 그림자 속에서 머리부터 발끝까지 매일 살피고 또 살펴야만 한다. 호흡기부터 뇌, 신경계, 심장, 장, 눈, 그리고 혈액에 이르기까지 어느 하나 마음을 놓을 수 없는 긴장의 연속이다.폐가 다 형성되기도 전에 세상 밖 공기를 마신 태이는 결국 기도 삽관을 해야 했다. 생명을 유지하기 위해 관을 통해 산소를 공급받지만, 역설적으로 그 산소가 너무 과하면 시신경과 폐, 뇌와 장에 깊은 손상을 남길 수 있는 위험을 동반한다. 치료와 부작용이라는 아슬아슬한 외줄타기. 달리 선택의 여지가 없다는 사실을 알면서도, 그 작디작은 몸에 얽힌 호흡관을 바라보는 부모의 마음은 끊임없이 흔들리고 불안했다.얼마 후 주치의 선생님과 면담을 진행했다. "추적 관찰 결과 심장에 문제가 발견되어 수술을 진행해야 할 것 같다"는 말이었다. 어느 정도 각오는 하고 있었지만, 막상 그 말을 직접 전해 들은 순간 가슴이 덜컥 내려앉았다. 아직 겨우 1kg 남짓한 아이에게 전신마취를 통한 수술은 너무나 아찔하고 위험한 일이었다. 하지만 늘 그랬듯 아이에게는 달리 선택할 수 있는 다른 길이란 없었다. 그렇게 태이의 첫 번째 수술이 시작되었다.수술이 끝나고 마주한 태이는 핏기 하나 없이 창백했다. 작고 가녀린 아이를 바라보는 것만으로도 눈시울이 뜨겁게 차올랐다. 애타게 이름을 불러보아도 작은 손가락 하나 움직이지 않았다. 그저 깊이 잠든 것이라 스스로 다독여보지만, 생사의 갈림길에서 의식을 잃은 듯 조용한 모습에 가슴이 갈라지는 듯했다. 그저 아이가 무사히 이 고비를 넘겨주기만 두 손 모아 기도할 뿐이었다.수술이 무사히 끝나 한숨을 돌리나 싶었던 안도는 그리 오래가지 못했다. 이번에는 뇌와 폐, 그리고 시신경에서 차례로 이상 증세가 나타나기 시작했다. 이른둥이의 삶에 '안심'이라는 단어는 존재하지 않았다. 산 넘어 산, 그것도 아주 높고 험한 악산의 연속이다. 그러던 어느 날 갑자기 전화가 걸려 왔다. 병원에서 오는 전화는 매번 심장이 멎을 듯한 공포와 함께 등골을 서늘하게 만든다.불길한 예감은 단 한 번도 틀린 적이 없었다. 넋을 놓고 달려간 병원에서 외과 선생님과 급히 면담을 가졌다. 원인을 알 수 없는 쇼크로 아이의 상태가 급격히 악화했으며, 이대로 시간이 조금만 더 지체되면 생명을 장담할 수 없다는 절망적인 이야기였다. 당장 배를 가르는 개복 수술을 진행해야 하는 긴급한 상황. 선생님은 설명을 마치자마자 1초의 지체도 없이 수술실로 달려가셨다.망연자실한 채 수술실 앞에 주저앉았다. 어디서부터 잘못된 것인지, 지난 나의 과오까지 돌이키며 애써 이유를 찾게 된다. 1분 1초가 하루처럼 길게 느껴지는 초조함 속에, 기도 외에는 할 수 있는 것이 없다. 가만히 앉아 있지 못하고 미친 사람처럼 혼자 중얼중얼하며 수술실 주위만 맴돌았다. 몇 시간 후 걸려 오는 전화.수술실로 향하는 짧은 복도가 까마득하게 멀게만 느껴졌다. 다리에 힘이 풀려 제대로 걸음을 옮기기조차 힘들었고, 터질 듯 뛰는 심장 때문에 온몸이 떨려왔다. 겨우 정신을 부여잡고 의사 선생님과 마주 앉았다.새까맣게 괴사한 장을 이미지로 보여주며 설명을 해주셨다. 잘 일어나지 않는 낮은 확률의 희귀한 상황. 이른둥이는 낮은 확률에 마음을 놓을 수 있는 그런 상태가 아닌 것이다. 또 한 번 죽음의 문턱을 넘어서야 했지만, 작은 몸으로 견뎌낸 개복과 장 절제 수술은 아이에게 가혹한 부담이었다. 그럼에도, 아이가 여전히 숨을 쉬며 살아있어 준 것에 눈물 어린 감사의 기도를 올렸다. 회복실로 옮겨진 태이의 작고 가녀린 숨소리를 두 눈으로 확인하고서야, 겨우 NICU의 무거운 문을 나설 수 있었다.이제는 모든 고통이 끝나고 기적처럼 드라마틱한 반전이 찾아오길 간절히 바랐지만, 우리를 기다리고 있는 현실은 차갑고 냉정했다. 한 번 손상된 장은 회복되는 과정에서 끊임없이 문제를 일으켰다. 심한 장기 유착과 장 천공이 이어졌고, 결국 배 밖으로 장루를 내는 수술까지 받아야 했다. 그렇게 두 달이라는 시간 동안, 아이는 무려 다섯 번의 개복 수술을 진행했다. 어른조차 감당하기 힘든 이 대수술의 과정을 그 작고 여린 몸으로 온전히 짊어져야 한다는 사실에, 부모로서의 마음은 까맣게 타들어 갔다.같은 시기에 NICU에 들어온 아이들은 대부분 퇴원하고 없다. 아직도 치료할 부분이 유독 많은 우리 아이의 이 여정이 언제 끝날 지 알기 어렵지만, 아이의 존재 자체로 소중함을 깨우치는 귀하디 귀한 시간을 보내고 있다.매일 반복되는 병동의 하루. 하지만 이 견딤의 시간들이 우리 가족을 더욱 단단하게 만드는 밑거름이 될 것임을 의심하지 않는다. 비록 성장의 속도는 조금 느릴지라도, 매일 아주 작은 변화를 만들어내는 아이를 보며 희망의 끈을 놓지 않고 걷다 보면, 언젠가 우리 삶 위로 맑은 무지개가 떠오를 것이라 믿는다.NICU라는 공간에서 아픔과 희망 사이를 오가며 애타는 시간을 보내고 있을 모든 이른둥이 가족들에게 간절한 응원의 마음을 전하고 싶다. 우리는 각자의 자리에서 싸우고 있지만, 분명 같은 마음으로 이 시간을 버텨내고 있다. 그리고 아이들의 작은 움직임 하나, 숨결 하나까지 실시간으로 살피며 밤낮없이 아이들의 울타리가 되어주시는 NICU 의료진 여러분의 헌신에 진심으로 고개 숙여 감사를 드린다.