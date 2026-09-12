왕년의 '영광여중 게릴라', 26년 만에 다시 도전합니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.
2000년, 나는 전남 영광의 한 시골 중학교에 다니는 중학교 1학년 학생이었다. 지금처럼 인터넷을 통해 세상 곳곳의 소식을 쉽게 접할 수 있던 때도 아니었고, 시골 학생들이 학교 밖의 다양한 경험을 누리기도 쉽지 않았다.
내가 살아가는 작은 지역과 학교, 가족과 친구들이 세상의 대부분이었다. 말 그대로 우물 안 개구리처럼 내가 아는 세상이 전부라고 여기며 살았다. 그 무렵 우리 학교에 김명신 국어 선생님이 오셨다. 그리고 선생님을 통해 나는 <오마이뉴스>라는 새로운 세계를 처음 알게 됐다.
시골 아이들에게 더 넓은 세상을 보여준 선생님
선생님은 교과서에 나오는 지식만 가르치는 분이 아니었다. 도시 아이들이 누릴 수 있는 다양한 경험과 기회를 시골 아이들인 우리도 누릴 수 있도록 열심히 노력하셨다. 그 마음이 어린 우리에게 그대로 전해졌던 것 같다. 선생님은 우리가 학교와 마을이라는 익숙한 울타리를 넘어 더 넓은 세상을 보고, 새로운 사람과 생각을 만날 수 있도록 이끌어주셨다.
선생님과 함께한 <오마이뉴스> 시민기자 활동을 통해 평범한 사람도 자신의 이야기를 기사로 쓰고 세상에 목소리를 낼 수 있다는 사실을 알게 됐다. 우리가 사는 작은 시골 마을에도 기록할 만한 이야기가 있고, 우리의 생각 역시 누군가에게 전해질 수 있다는 것을 처음 배웠다.
내 기억이 맞는다면 <오마이뉴스> 시민기자 활동을 이어가던 중 우리 학교 학생 일부는 청와대에 초청을 받아 단체로 방문하기도 했다. 전남 영광의 작은 시골 마을에서 생활하던 중학생에게 청와대 방문은 쉽게 상상할 수 없는 특별한 경험이었다.
오랜 세월이 흘러 당시의 구체적인 장면들은 많이 희미해졌다. 하지만 처음 보는 공간을 마주했던 설렘과 우리가 더 넓은 세상에 연결돼 있다는 느낌만큼은 여전히 마음속에 남아 있다. 아쉽게도 당시의 사진은 한 장도 가지고 있지 않다. 지금처럼 휴대전화로 언제 어디서나 사진을 찍을 수 있던 시절이 아니었기에, 그날의 풍경과 친구들의 모습은 오롯이 기억 속에만 존재한다.
사진은 없지만(오마이뉴스 DB에 관련 사진이 있어 넣었습니다 - 편집자말) 중학생 시절 시민기자로 활동하며 썼던 글들은 다시 찾아볼 수 있었다. 오랜만에 그 글들을 읽어보니 오타도 많았다. 하고 싶은 말은 무척 많았던 것 같은데 생각이 제대로 정리되지 않은 문장도 눈에 띄었다. 감정을 표현하는 일도 서툴렀고, 내 생각을 글로 전달하는 일도 서툴렀다. 돌이켜보면 그 시절의 나는 글뿐만 아니라 모든 것이 서툰 아이였다.
처음에는 과거의 글을 읽는 일이 조금 부끄럽기도 했다. '나는 도대체 무슨 말을 하고 싶었던 걸까'라는 생각에 혼자 웃기도 했다. 하지만 글을 하나씩 읽다 보니 어느 순간 그 서툰 문장들이 소중하게 느껴졌다. 비록 글은 매끄럽지 않았지만, 무언가를 보고 느낀 뒤 내 목소리로 세상에 전하고 싶어 했던 어린 나의 마음만큼은 분명하게 남아 있었기 때문이다.
그때의 글은 완성도 높은 기사가 아니었다. 세상을 향해 조심스럽게 내디딘 한 시골 중학생의 첫걸음이었다. 오타도 많고 문장도 서툴지만, 세상을 향해 처음으로 내 목소리를 냈던 소중한 기록이다. 잘 쓰지 못해도 자신의 생각을 꺼내어 누군가에게 전하려 했다는 것, 그 시작 자체가 의미 있는 일이었다는 생각이 든다.
[중학생 시절 작성한 오마이뉴스 기사 보기 : 2000년 5월 9일 선생님 떠나지 마세요
]
김명신 선생님께서 우리와 함께하신 시간은 그리 길지 않았다. 하지만 짧은 만남이 한 사람의 인생에 얼마나 오랫동안 영향을 줄 수 있는지, 마흔을 바라보는 나이가 된 지금에서야 조금씩 깨닫고 있다.
중학교를 졸업한 뒤 세월이 흐르는 동안 <오마이뉴스>에서 계속 활동하지는 못했다. 각자의 삶을 살아가느라 잠시 잊고 지낸 때도 있었다. 그런데도 <오마이뉴스>라는 이름은 늘 마음 한편에 남아 있었다.
<오마이뉴스>를 떠올릴 때마다 중학교 교실과 김명신 선생님, 친구들 그리고 더 넓은 세상을 처음 만났던 어린 시절의 내가 함께 떠올랐다.
<오마이뉴스>는 나만의 기억도 아니다. 당시의 경험 덕분에 우리 가족 모두가 지금까지 <오마이뉴스>를 기억하고 있다. 한 선생님이 아이들에게 건넨 특별한 경험이 학생 한 명을 넘어 한 가족의 추억으로 남은 것이다.
26년 만에 다시 시작하는 글쓰기
그리고 26년이 흐른 지금, 그때의 서툴렀던 중학생이 다시 <오마이뉴스> 앞에 섰다. 여전히 글쓰기가 쉽지만은 않다. 내가 보고 느낀 것을 다른 사람에게 온전히 전달하는 일도 어렵다. 하지만 예전보다 조금 더 차분하게 사람들의 이야기를 듣고, 내 생각을 정리할 수 있는 어른이 되었다.
그래서 과거의 서툰 글을 부끄러워하기보다 그때의 나를 출발점 삼아 다시 글을 써보려 한다. 오랫동안 활발하게 활동하지 못했음에도 오마이뉴스가 계속 마음속에 남아 있었던 것은 우연이 아니었는지도 모른다. 어린 시절 시작된 인연이 긴 시간을 돌아 다시 나를 이곳으로 이끌었다.
누구에게나 오랜 시간이 지나도 마음속에 남아 있는 은사님이 있을 것이다. 선생님의 말 한마디나 함께했던 특별한 경험이 삶의 한 부분으로 남아 있는 사람도 있을 것이다. 내게는 김명신 선생님과 오마이뉴스가 그렇다.
나는 지금도 선생님이 어디에서 어떻게 지내고 계시는지 궁금하다. 선생님께서 그때 보여주신 열정과 따뜻한 가르침이 있었기에, 나는 다시 오마이뉴스를 찾아 시민기자로 글을 쓰게 됐다. 어쩌면 이것은 새로운 시작이 아니라 오랫동안 마음속에 남아 있던 인연을 다시 이어가는 일인지도 모른다.
"김명신 선생님, 그때 저희에게 더 넓은 세상을 보여주셔서 감사합니다. 선생님께 배웠던 그 학생이 26년이 지난 지금, <오마이뉴스> 시민기자로 다시 첫걸음을 내딛습니다. 그때 받은 마음을 기억하며, 나의 글을 통해 누군가에게 새로운 세상과 이야기를 보여주고 싶습니다."
덧붙이는 글 | 이 기사는 제 블로그에도 실립니다.