왕년의 '영광여중 게릴라', 26년 만에 다시 도전합니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲영광여중 뉴스게릴라 들에게 둘러싸여 있는 김명신 선생님2000년 5월 10일 영광여중 뉴스게릴라 들에게 둘러싸여 있는 김명신 선생님 관련사진보기

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큰사진보기 ▲오마이뉴스 편집국에 도착해 설명을 듣는 영광여중 게릴라들2000년 5월 26일, 오마이뉴스 편집국에 도착해 설명을 듣는 영광여중 게릴라들 ⓒ 이종호 관련사진보기

큰사진보기 ▲영광여중2000년 5월 17일, 영광여중 학생들. 관련사진보기

큰사진보기 ▲전국 최초의 오마이뉴스중딩 동아리를 꾸린 영광여중 뉴스게릴라들2000년 5월 9일, 전국 최초의 오마이뉴스중딩 동아리를 꾸린 영광여중 뉴스게릴라들. 화살표 표시가 나다. ⓒ 이주빈 관련사진보기

"김명신 선생님, 그때 저희에게 더 넓은 세상을 보여주셔서 감사합니다. 선생님께 배웠던 그 학생이 26년이 지난 지금, <오마이뉴스> 시민기자로 다시 첫걸음을 내딛습니다. 그때 받은 마음을 기억하며, 나의 글을 통해 누군가에게 새로운 세상과 이야기를 보여주고 싶습니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 제 블로그에도 실립니다.