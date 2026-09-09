서울-양평고속도로 '노선 경쟁' 될라… 양평군 자체 용역에 우려 제기

큰사진보기 ▲양평군의회 권수연 의원은 7일 자신의 페이스북을 통해 최근 군의회 추경안 심사를 통과한 서울-양평고속도로 타당성 조사 용역과 관련해 "양평군의 의견을 준비하는 것과 양평군이 별도의 '최적 노선'을 만드는 것은 다른 문제"라며 용역 방향을 재검토해야 한다고 주장했다. ⓒ 양평군의회 관련사진보기

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정부가 서울-양평고속도로 사업 재추진을 위한 타당성 조사에 나선 가운데, 양평군이 별도로 5500만원을 들여 자체 타당성 조사 용역을 추진하고 나섰다. 이에 또 다른 '노선 경쟁'으로 이어져서는 안 된다는 지적이 나왔다.양평군의회 권수연(더불어민주당) 의원은 7일 자신의 페이스북을 통해 최근 군의회 추경안 심사를 통과한 서울-양평고속도로 타당성 조사 용역과 관련해 "양평군의 의견을 준비하는 것과 양평군이 별도의 '최적 노선'을 만드는 것은 다른 문제"라며 용역 방향을 재검토해야 한다고 주장했다.이번 용역 예산은 5500만원으로, 최근 추가경정예산안 심사를 거쳐 군의회에서 승인됐다. 권 의원은 해당 예산 승인에 반대했지만 표결 결과 예산안은 의회를 통과했다고 설명했다.권 의원은 서울-양평고속도로의 조속한 추진과 착공에는 찬성한다는 입장을 분명히 했다.다만 정부가 사업 재추진을 결정하고 공식적인 타당성 조사 절차를 진행하는 상황에서 양평군이 별도의 최적노선을 만드는 방식으로 자체 용역을 진행할 경우 국토교통부의 조사 결과와 충돌할 가능성을 우려했다.권 의원은 "양평군이 해야 할 가장 중요한 역할은 또 하나의 노선을 만드는 것이 아니라 국토교통부의 공식적인 검토 과정에 양평군민에게 무엇이 가장 필요한지를 정확하게 전달하는 것"이라고 밝혔다.특히 양평군 자체 용역에서 제시한 최적노선과 국토교통부의 공식 타당성 조사 결과가 다르게 나올 경우 또다시 노선을 둘러싼 지역 갈등으로 번질 가능성을 제기했다.그는 "양평군이 의도하지 않았더라도 그 용역 결과가 새로운 지역 갈등의 근거가 될 수 있다"며 "지난 몇 년 동안 우리가 이미 겪었던 일"이라고 지적했다.이에 따라 이미 확정된 5500만원의 용역비를 '최적노선 선정'보다는 주민 의견 수렴과 객관적인 지역 데이터를 확보하는 데 사용해야 한다고 제안했다.구체적으로 ▲주민 생활권 ▲교통량 ▲IC 접근성 ▲지역균형발전 ▲환경 영향 ▲주민 편익 등을 분석하고 이를 국토교통부의 공식 타당성 조사 과정에 양평군의 의견으로 제출하는 방식이다.용역 착수 전 국토교통부와 협의를 거쳐 양평군 자체 조사에서 생산하는 자료 가운데 어떤 자료와 분석이 정부의 공식 타당성 조사에 활용될 수 있는지 확인해야 한다는 의견도 내놨다.권 의원은 "그래야 군비를 들인 용역이 서랍 속 보고서로 끝나지 않을 것"이라고 말했다.용역 과정과 결과에 대한 공개도 요구했다. 참여 전문가와 분석 기준, 주민 의견 수렴 과정, 국토교통부와의 협의 내용 등을 군민에게 투명하게 공개해야 한다는 것이다.권 의원은 당초 이 같은 내용을 군의회 5분 자유발언을 통해 제안할 계획이었지만 이번 회기에 이미 다른 5분 자유발언을 신청해 놓은 상황에서 다음 발언 기회가 10월에나 가능해 페이스북을 통해 먼저 공개했다고 설명했다.그는 "서울-양평고속도로는 어느 한 지역의 고속도로도 아니고 어느 정당의 고속도로도 아니다"라며 "이제 양평에는 새로운 논쟁보다 착공이 필요하다"고 강조했다.이어 "양평군의 용역 또한 새로운 갈등의 출발점이 아니라 군민의 의견을 모으고 국토교통부의 합리적인 결정을 돕는 자료가 돼야 한다"고 밝혔다.