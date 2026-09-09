이천시, 한국마사회·경마공원 유치 검토 착수

큰사진보기 ▲경기 이천시가 한국마사회와 경마공원 이전 가능성에 대비해 유치 검토에 착수했다. ⓒ 이천시 관련사진보기

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경기 이천시가 한국마사회와 경마공원 이전 가능성에 대비해 유치 검토에 착수했다. 아직 이전 및 공모가 구체화된 단계는 아니지만, 실제 공모가 진행될 경우에 대비해 후보 입지와 경제적 효과, 주민 수용성 등을 사전에 검토한다는 계획이다.이천시는 지난 7일 성수석 시장과 주요 국·소장이 참석한 가운데 '한국마사회 이천시 유치 가능성 분석 및 대응 방안'을 주제로 토론회를 열었다고 8일 밝혔다.이번 토론회는 향후 정부와 한국마사회의 이전 논의 및 공모 절차가 구체화될 가능성에 대비해 이천시의 유치 가능성과 지역에 미칠 영향을 사전에 점검하기 위해 마련됐다.시는 경마공원을 유치할 경우 지역경제 활성화와 일자리 창출, 지방재정 확충 등에 어떤 효과가 있을지 분석하기로 했다.반면 대규모 시설 유치에 따라 예상되는 교통과 환경, 도시계획 등의 문제와 주민 수용성도 함께 검토한다.후보지 선정에는 교통 접근성과 필요한 부지 규모, 개발 가능성, 도시계획과의 연계성, 환경 여건, 주변 지역과의 연계 가능성 등을 종합적으로 고려한다는 방침이다.이천시는 앞서 열린 당정협의회에서도 한국마사회 유치 문제를 논의했다. 향후 이전 및 공모 계획이 구체화될 경우 시민 의견을 수렴하고 전문가와 지역사회의 의견을 반영해 유치 전략을 마련할 계획이다.특히 이천의 교통망과 산업·관광 자원 등을 경마공원과 연계할 수 있는 방안도 검토할 예정이다.성수석 이천시장은 "한국마사회 유치는 우리 시의 미래를 바꿀 수 있는 중대한 기회"라며 "시민들과 함께 이천시가 가진 강점을 살려 최적의 유치 전략을 마련하는 등 총력을 기울이겠다"고 말했다.