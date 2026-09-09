"용수만 지나가선 안 돼" 광주시, 반도체 배후 3만호 스마트도시·국가산단 요구

큰사진보기 ▲용인 반도체 산업단지에 공급될 용수 기반시설이 광주지역을 통과하는 가운데 광주시가 3만호 규모 스마트도시와 국가산업단지 조성을 '상생 방안'으로 경기도에 공식 요구하고 나섰다. ⓒ 광주시 관련사진보기

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용인 반도체 산업단지에 공급될 용수 기반시설이 광주지역을 통과하는 가운데 광주시가 3만호 규모 스마트도시와 국가산업단지 조성을 '상생 방안'으로 경기도에 공식 요구하고 나섰다.박관열 광주시장은 지난 4일 경기도청에서 추미애 경기지사를 만나 '용인 반도체 산업단지 성공적 조성을 위한 광주시 상생 방안' 건의서를 전달했다고 8일 밝혔다.광주시가 제시한 핵심 요구안은 자족 기능을 갖춘 3만호 규모 스마트도시 조성과 국가산업단지 조성이다.시는 용인 반도체 산업단지가 국가 경쟁력 강화를 위한 핵심 사업인 만큼 통합용수 기반시설 설치지역인 광주에도 이에 상응하는 성장 기반을 마련해야 한다는 입장이다.특히 스마트도시 조성을 위해 '공공주택 특별법'에 특례 조항을 신설하는 방안에 대한 경기도의 지원을 요청했다.주택 공급에 그치지 않고 일자리와 산업, 상업·업무 기능을 함께 배치해 자족 기능을 갖춘 도시를 만들고 용인 반도체 산업단지와 연계한 기업을 유치하겠다는 구상이다.국가산업단지 조성을 위한 경기도 차원의 지원도 요청했다. 광주를 용인 반도체 산업단지의 단순한 기반시설 통과지역이 아닌 반도체 산업 배후도시로 육성하겠다는 취지다.박 시장은 "용인 반도체 산업단지 조성은 국가 경쟁력 강화를 위한 핵심 사업인 만큼 통합용수 기반시설 설치지역인 광주시 역시 인구와 기업 유입, 교통 수요 증가 등 지역 변화에 능동적으로 대응해야 한다"며 "반도체 산업과 연계한 새로운 성장 기반 마련이 절실하다"고 말했다.광주시는 이 같은 상생 방안을 정부 정책에 반영하기 위한 '범정부 상생협의체' 구성도 제안했다.박 시장은 용인 반도체 산업단지 조성에 따른 광주시의 상생 방안이 실질적으로 반영되려면 관계 기관이 참여하는 협의체가 필요하다며 경기도가 구성 과정에서 주도적인 역할을 해달라고 요청했다.이에 추미애 경기지사는 광주시가 자족도시로 발전해야 한다는 방향에 공감을 나타냈다.추 지사는 "광주시의 3만호 스마트도시 조성 구상과 국가산업단지 조성에 대해 도 차원의 지원 방안을 적극 검토하겠다"며 "범정부 상생협의체 구성 제안 역시 광주시의 건의가 실질적으로 논의될 수 있도록 관계 기관과 적극 협의하겠다"고 밝혔다.박 시장은 "3만호 스마트도시와 국가산업단지 조성 등 광주시의 주요 현안에 대해 중앙정부와 경기도, 관계 기관과 지속적으로 협의해 시민이 체감할 수 있는 실질적인 지역 발전으로 이어지도록 하겠다"고 말했다.