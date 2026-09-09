노인인구 경기 7위인데 요양시설 부담액은 1위, 남양주시 "국가도 부담해야"

큰사진보기 ▲남양주시가 의료급여 수급자의 장기요양급여 비용을 지방자치단체가 부담하는 현행 제도를 바꿔 국가도 비용을 분담해야 한다며 법 개정을 요구하고 나섰다. ⓒ 남양주 관련사진보기

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남양주시가 의료급여 수급자의 장기요양급여 비용을 지방자치단체가 부담하는 현행 제도를 바꿔 국가도 비용을 분담해야 한다며 법 개정을 요구하고 나섰다.남양주의 노인인구는 경기도 7위 수준이지만 요양시설 관련 시설급여 지방비 부담액은 31개 시·군 가운데 가장 많은 것으로 나타났다.남양주시는 의료급여 수급자의 장기요양급여 비용에 대한 국가 부담을 확대하는 내용의 '노인장기요양보험법'과 시행령 개정을 정부와 정치권에 건의하고 있다고 8일 밝혔다.시에 따르면 지난 7월 말 기준 남양주시 노인인구는 14만3793명으로 경기도에서 7번째로 많다. 반면 올해 남양주시의 장기요양 전체 지방비 부담액은 754억원으로 경기도 전체 장기요양예산의 8.3%를 차지한다.이 가운데 시설급여 부담액은 458억원으로 경기도 31개 시·군 가운데 가장 많다는 게 남양주시의 설명이다. 노인인구가 남양주보다 많은 고양·수원·용인보다도 시설급여 부담액이 크다.시는 이 같은 현상의 원인 가운데 하나로 현행 장기요양급여 재원 구조와 다른 지역 의료급여 수급자의 전입을 꼽고 있다.일반적인 의료급여의 경우 국비 80%를 지원받지만, 의료급여 수급자의 장기요양급여는 국비 지원 없이 도비와 시비 등 지방비로 부담하고 있다는 것이다.남양주시는 서울과 인접한 데다 요양시설이 지속적으로 증가하면서 다른 지역 의료급여 수급자가 관내 요양시설로 전입하는 사례도 이어지고 있다고 설명했다.현행 제도에서는 의료급여 수급자가 다른 지역 요양시설로 전입하면 해당 지방자치단체의 장기요양급여 부담도 늘어나는 만큼 요양시설이 많은 지역일수록 재정 부담이 커질 수 있다는 게 시의 주장이다.이에 남양주시는 의료급여 수급자의 장기요양급여 비용을 국가사무로 전환하거나 일반 의료급여와 같이 국비를 80% 이상 지원하는 방식으로 재정구조를 바꿔야 한다는 입장이다.시는 지역구 국회의원들에게 관련 건의문을 전달했으며, 최현덕 시장은 지난 7일 권칠승 더불어민주당 정책위의장을 만나 노인장기요양보험법과 시행령 개정을 건의했다.국가와 지방자치단체의 장기요양급여 비용 공동부담을 법률에 명문화하는 방안도 요청하고 있다.경기도에는 도비 지원 확대와 각 시·군의 재정여건 등을 고려한 차등보조율 도입을 요구할 방침이다.남양주시는 자체적으로도 다른 지역에서 전입한 의료급여 수급자의 실제 거주 여부 등을 살피고 국민건강보험공단 남양주지사, 요양기관 관련 협회 등과 협력체계를 강화하기로 했다.최현덕 시장은 "급증하는 복지 수요를 기초지자체의 제한된 재원만으로 감당하기에는 한계가 있다"며 "관련 법령 개정을 통해 지방재정의 건전성을 확보하고 남양주시 어르신들에게 더 나은 돌봄 혜택이 돌아갈 수 있도록 하겠다"고 말했다.