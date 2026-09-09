용인시의회, 반다비 체육센터 등 28건 처리

큰사진보기 ▲경기 용인특례시의회가 반다비 체육센터 건립과 수소클러스터 변경 등을 포함한 28건의 안건을 처리하고 올해 행정사무감사 계획을 확정했다. ⓒ 용인시의회 관련사진보기

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경기 용인특례시의회가 반다비 체육센터 건립과 수소클러스터 변경 등을 포함한 28건의 안건을 처리하고 올해 행정사무감사 계획을 확정했다.용인시의회는 8일 제306회 제1차 정례회 제2차 본회의를 열고 조례안 12건과 동의안 12건, 공유재산 관리계획안 2건, 의견제시 1건, 행정사무감사 계획서 승인의 건 등 총 28건을 의결했다.자치행정위원회 소관에서는 용인 반다비 체육센터 건립과 용인특례시 수소클러스터 변경을 내용으로 한 2026년 제4차 공유재산 관리계획안 2건이 원안 가결됐다.반다비 체육센터는 처인구 삼가동 용인미르스타디움 임시주차장 부지에 장애인과 비장애인이 함께 이용할 수 있는 복합체육시설을 조성하는 사업이다. 50m 수영장 10레인과 2000석 이상의 관람석, 장애인 전용 수영장 등이 들어설 예정이다.문화복지위원회 소관에서는 용인시 문화의 거리 조성 및 운영 조례 일부개정안 등 조례안 3건과 용인시 공공체육시설 민간위탁 동의안, 2026년도 용인시시민프로축구단 출연계획 증액 동의안 등 동의안 3건이 원안 가결됐다.경제환경위원회에서는 용인지역화폐 발행 및 운영 조례 일부개정안 등 조례안 4건과 용인시 이동노동자 쉼터 운영 민간위탁 동의안 등 5건을 원안 가결했다.용인시 폐기물처리시설 내 주민편익시설 관리 및 운영 조례 일부개정안은 수정 가결됐다.도시건설위원회 소관에서는 용인시 주차장 설치 및 관리 조례 일부개정안 등 조례안 3건과 옥외광고사업 종사자 교육 민간위탁 동의안 등 3건이 원안 가결됐다.용도지역과 공공청사, 도로 등의 변경을 담은 용인도시관리계획 결정 변경안에 대해서는 시의회 의견을 채택했다.시의회는 이와 함께 각 상임위원회가 마련한 2026년도 행정사무감사 계획을 확정했다. 이에 따라 향후 행정사무감사에서는 용인시와 산하기관의 주요 사업 및 예산 집행, 행정 전반에 대한 점검이 이뤄질 예정이다.