병원 다녀왔는데 왜 이러지? 퇴행성무릎관절염 무섭네

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큰사진보기 ▲울긋불긋 핀 작은 곷들내게 위로를 건네준 빨강 노랑,분홍 등 꽃들 ⓒ 정현순 관련사진보기

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큰사진보기 ▲밤에 피고 그 다음 날 지는 선인장 단모환밤에 피는 연분홍 선인장 ⓒ 정현순 관련사진보기

지난 7월 중순 처음으로 무릎연골주사를 맞은 후 처방전을 들고 병원을 나섰다. 연골주사는 맞았지만 그래도 통증이 있을 수 있으니 약이 필요하다는 것이다. 약국에 가서 처방해 준 약을 받아 들고 집으로 향했다. 얼마나 걸었을까? 5분 정도? 잠깐 걷다가 잠시 발걸음을 멈추었다. 믿기지 않았다. 내가 예전에 이렇게 멀쩡하게 걸었단 말인가? 약간의 통증이 아직은 있었지만 그것은 아무것도 아니었다. 믿기지 않을 정도로 신기했다. 무릎과 발을 가만히 내려다봤다. '내 다리 무릎 맞지?'지난 4월 초순부터 왼쪽 무릎에 통증이 느껴졌다. '이젠 나에게도 드디어 퇴행성관절염이 찾아왔구나'라는 사실이었다. 며칠 동안을 통증이 있는 부분에 파스로 대신했다. 그럼 고비는 넘기겠지 하는 생각에서였다. 하지만 며칠이 지나도 진전은 없었다. 그럴 일이 아니라는 것을 알고 정형외과를 찾았다. 엑스레이를 찍고 의사와의 상담이 시작되었다. 의사 선생님은 찍은 엑스레이를 보여주면서 2기 정도 되었다고 한다. 나는 의사 선생님에게 물어봤다. "2기인데 왜 이렇게 아프죠?" "2기라도 많이 걷거나 심한 운동을 하면 그럴 수 있어요"라고 한다. 아무리 생각해도 집주변을 걷거나 수영한 것이 전부였는데. 도무지 원인을 알 수가 없었다.퇴행성무릎관절은 보통 1기~4기로 나누고 있다고 한다. 2기 정도 되면 수술은 물론 때에 따라서는 연골주사를 맞지 않아도 된다고 한다. 그런데 내 경우 무릎이 붓고 열이 나는 것으로 보아 염증이 심해 보인다고 한다. 그러니 지금 당장 연골주사를 맞을 수가 없으니 물리치료를 받고 가라고 하면서 처방전을 주었다. 의사의 말대로 물리치료를 받고 처방전에 따라 약을 가지고 집으로 갔다. 약국 문을 나섰을 때만 해도 마음이 안정되면서 절반 이상은 다 나은 것처럼 심신이 가벼워졌다.그런데 집으로 돌아가는 걸음걸이가 이상해졌다. 그래도 별일 아니겠지 하고 계속 걸어갔다. 점점 통증이 찾아오면서 걷기가 힘들 정도가 되었다. 병원에 갔다 오는 길인데, 도대체 무슨 일인지 나도 어안이 벙벙해졌다. 몇 번을 쉬면서 힘들게 집에 돌아오니 남편이 집에 있었다. 외출했다 방금 왔다고 한다. 내가 다리를 질질 끌고 들어오는 것을 보던 깜짝 놀란다. "병원 멀쩡히 걸어갔다 기어서 오는 모양이네"한다. 남편이 말이 맞는 것 같았다.그래도 약을 먹으면 괜찮아지겠지 하곤 약을 얼른 먹고 소파에 누웠지만 조금도 나아지지 않았다. 그렇게 통증을 느끼면서도 며칠 약을 다 먹고 그 병원을 다시 찾았다. 마침 담당 의사가 없어 다른 의사에게 진료받았다. 며칠 전 그 병원을 찾았다가 통증이 더 심해졌다는 자초지종을 모두 말했다. 그는 염증이 있어 부은 무릎은 쉽게 낫지 않고 오래간다고 한다. 그 의사도 물리치료를 받으라고 하고 처방전도 주었다. 난 물리치료는 받지 않겠다고 했다. 그 의사의 말대로 약을 계속 먹고 냉찜질도 하고 무릎 사용을 거의 하지 않았지만 한 달이 지나도록 통증은 가라앉지 않았다.한 달이 지나고 그 병원은 나하고 인연이 아니란 생각에 다른 병원을 가보기로 했다. 집에서 가까운 곳에 종합병원이 있어 그곳을 찾았다. 그곳에서 다시 엑스레이를 찍으니 역시 2기라는 진단이 내려졌다. 의사는 연골주사를 맞아봤냐고 묻는다. "아직 한 번도 안 맞아봤다고 했다. 그는 다음번에 오면 상태를 보고 맞자고 했다. 그리곤 7월 중순에 가니 연골주사를 맞아도 되겠다고 한다. 처음 맞는 사람은 2주일 간격으로 3번 맞고 6개월 후에 맞으면 된다고 한다. 1년에 두 번은 의료보험 혜택이 있고 그 이상 더 맞고 싶으면 전부 사비로 맞으면 된다고 한다.막연한 불안감에 "연골주사는 맞아도 괜찮은가요?" 라고 의사에게 물어봤다. 연골주사는 뻑뻑한 무릎에 활동하기 좋게 윤할유 역할을 하니 안심하고 맞아도 된다고 한다.그동안 주변의 친구들이 퇴행성무릎관절염으로 고생한 것을 많이 봐왔다. 60대 중후반부터 70대 중후반 친구들이 많으니 그럴 수밖에. 수영장 친구들도 여러 명 수술을 받았고 주변 이웃이나 동창들도 퇴행성무릎관절염으로 고생하는 친구들이 한두 명이 아니다. 연골주사를 60대 후반부터 맞아온 지인들도 있다. 그런 그들을 보면서 나는 수술하지 않을 정도로만 아팠으면 하고 바라보기도 했었다. 그런 희망사항을 거두지 않기 위해 요즘은 무릎근육운동을 꾸준히 하고있다.8월중순에 세 번 중 마지막 3번째 연골주사를 맞았다. 걸음걸이가 한결 부드러워졌다. 그동안 수영장도 수없이 빠졌다. 3번째 연골주사를 맞고 수영장에 가니 회원들이 "이제 괜찮아?"하고 묻는다." "그럼 날아갈 것 같아. 예전에 내가 이렇게 활동했나 싶어"하니 "그 정도였어? 정말 많이 아팠구나" 한다.지금은 잠자리에서 몸의 자세를 바꿀 때도, 소파에서 일어날 때도 괴성이 절로 나올 정도의 무릎 통증을 느낄 수가 없다. 그뿐 아니었다. 그동안 걷기 운동뿐 아니라 외출도 거의 하지 못했었다.모든 생활이 본의 아니게 통제가 되었다. 더 오래갔더라면 우울증이 생겼을지도 모를 일이다. 이젠 걷기도 자유로워지고 외출도 자유롭다.그런 통증은 겪어보지 못한 사람은 잘 모른다. 나도 내가 그렇게 아플 때까지는 누군가가 아프다고 해도 말로만 알아들었지 진정한 공감대를 갖지는 못한 것이 사실이었다. 그래서 남편에게도 아이들에게도 너무나 고통스럽다고 말하지 않았다. 얘기해도 모른다는 것을 누구보다도 내가 너무나 잘 알고 있기 때문이다. 그것은 지금도 잘했다는 생각이다. 그때 내게 작은 위로를 준 것은 빨강, 노랑, 분홍 등 핀 꽃들이었다.내가 마지막 연골주사를 맞고 집에 돌아온 저녁에는 그동안 뜸만 들이던 선인장꽃이 활짝 피어 나를 또 기쁘게 해준다.