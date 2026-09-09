50m 10레인·2000석 갖춘 '용인 반다비 체육센터' 시의회 통과

큰사진보기 ▲용인특례시는 8일 열린 제306회 용인시의회 제1차 정례회 제2차 본회의에서 반다비 체육센터 건립을 위한 '2026년 제4차 공유재산 관리계획안'이 가결됐다고 8일 밝혔다. ⓒ 용인시의회 관련사진보기

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장애인과 비장애인이 함께 이용하는 '용인 반다비 체육센터' 건립사업이 용인시의회를 통과하면서 본격적인 행정절차에 들어간다.용인특례시는 8일 열린 제306회 용인시의회 제1차 정례회 제2차 본회의에서 반다비 체육센터 건립을 위한 '2026년 제4차 공유재산 관리계획안'이 가결됐다고 8일 밝혔다.반다비 체육센터는 처인구 삼가동 용인미르스타디움 임시주차장 부지에 주차타워를 포함해 연면적 2만3700㎡ 규모로 건립될 예정이다.특히 대한수영연맹 2급 공인 규격의 50m 수영장 10레인과 2000석 이상의 관람석을 갖춘다. 수중운동실과 실내 다이빙풀, 다목적체육관 등도 들어선다.장애인 이용을 위한 별도의 수영공간도 확대한다. 이번 공유재산 관리계획안에는 당초 150㎡ 규모로 계획했던 수중운동실을 310㎡ 규모의 장애인 전용 수영장으로 확대하는 내용이 포함됐다.시는 올해 건설기술진흥법에 따른 타당성 조사 등 후속 절차를 진행하고, 2027년 국토교통부 중앙건설기술심의위원회 심의를 거쳐 기본·실시설계에 들어갈 계획이다.앞서 시는 2024년 문화체육관광부의 생활밀착형 장애인형 국민체육센터 건립 공모에 선정돼 국비 40억원을 확보했다.지난달 26일에는 장애인·체육 관계자들과 간담회를 열어 시설 설계와 운영에 대한 의견도 수렴했다.용인시장애인체육회를 비롯해 장애인 종목단체, 한국장애인부모회 용인시지부, 경기도농아인협회 용인시지회, 용인시장애인자립생활센터 등의 의견을 향후 설계와 운영계획에 반영한다는 방침이다.이상일 용인시장은 "장애인과 비장애인이 함께 사용할 체육시설인 반다비 체육센터 건립안이 시의회 본회의를 통과한 것은 장애인과 시민의 염원이 컸기 때문"이라며 "건립에 차질이 없도록 향후 행정절차를 잘 진행하겠다"고 말했다.'반다비'는 2018 평창 동계패럴림픽 공식 마스코트인 반달가슴곰의 이름으로, 장애인과 비장애인이 함께 이용하는 공공체육시설의 명칭으로 사용되고 있다.