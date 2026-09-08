세종 학부모들, 교육정책 '예측 가능성' 따졌다

큰사진보기 ▲안신일 세종시의회 의장과 손인수 교육안전위원장이 8일 의장실에서 세종시 학부모회장연합회 관계자들과 교육 현안에 대해 의견을 나눈 뒤 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

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세종지역 학부모들이 교육 현장에서 겪는 불편을 넘어 교육정책의 예측 가능성과 행정의 책임성을 묻고 나섰다.세종시 학부모회장연합회(회장 최선영)는 8일 세종시의회 의장실에서 안신일 세종시의회 의장과 손인수 교육안전위원장을 만나 유초중고와 특수교육 현장에서 느끼는 주요 현안을 전달했다.이날 간담회에는 학교별 학부모 대표들이 참석해 고교 배정제도 개선을 비롯해 통학로 안전, 전동 킥보드 등 개인형 이동장치(PM), 돌봄, 특수교육, 스마트기기 보급 등 학교 현장에서 체감하는 문제를 짚었다.가장 날카로운 지적은 고교 배정 제도에서 나왔다. 박소연 고등학교 학부모 대표는 일반고 배정 기준이 지난해에 이어 올해도 충분한 사전 예고 없이 변경됐다며 "예고제라는 게 없다"고 지적했다. 지난해에는 원서 마감 이틀 전 지망 방식이 변경돼 담임교사가 학생들에게 지원 방식 변경을 안내했고, 올해도 학부모들이 내용을 충분히 알기 전에 모집 요강을 통해 변경 사항이 공지됐다는 것이다.학부모들이 요구한 것은 학생과 가정이 진학을 충분히 고민할 수 있는 시간과 정보였다. 최소한 3월 기본계획 단계에서 변경 내용을 안내하고, 여름방학 동안 자녀와 충분히 상의한 뒤 원서를 작성할 수 있도록 해야 한다는 주장이다. 학교별 지원 쏠림과 통학 거리 문제도 같은 맥락에서 제기됐다. 특정 학교에 지원자가 몰릴 것이라는 정보에 따라 학부모와 학생들이 눈치 경쟁을 벌이고, 그 결과 집 앞 학교를 두고 먼 학교로 통학하는 사례까지 발생한다는 지적이다.통학과 학생 안전 문제도 주요 현안으로 제시됐다. 김보순 중학교 학부모 대표는 전동 킥보드 등 개인형 이동장치(PM)를 둘러싼 청소년 안전 문제를 별도 현안으로 꺼냈다. 학교와 학원가에서 무면허 운행과 2인 탑승 등 위험한 이용이 반복되는 만큼 단속을 넘어 실효성 있는 대책이 필요하다는 취지다.초등학교에서는 학교 개교와 도시 개발 속도가 맞물리지 못하면서 발생하는 통학로와 승하차 공간 부족, 통학 안전지킴이 사업 확대, 방학 중 고학년 돌봄 공백 등이 주요 문제로 제시됐다. 특히 안전지킴이 사업은 낮은 처우로 인력 확보가 쉽지 않은 만큼 관련 예산과 지원을 확대해야 한다는 요구가 나왔다.학교 운영과 교육 지원을 둘러싼 현안도 이어졌다. 학부모들은 해밀중·고 분리를 시급한 과제로 꼽았다. 내년 해밀고 학급 증설을 앞둔 상황에서 중학교와 고등학교의 분리를 더 이상 미뤄서는 안 된다는 주장이다. 이와 함께 특수교육 대상 학생 증가에 따른 교육 공간과 치료 지원 확대, 특수교육 바우처 개선, 스마트기기 보급 방식 개선, 학교 인근 전자담배 무인 판매점 문제 등도 논의 테이블에 올랐다.학부모들의 요구는 개별 학교의 민원 해결에만 머물지 않았다. 세종에서 자란 학생들이 지역에서 교육받고 성장할 수 있는 교육 생태계가 필요하다는 제안도 나왔다. 최선영 연합회 회장은 공공 학습클리닉센터와 수준 높은 온라인 교육 콘텐츠 등을 통해 지역의 교육 자원을 활용하고, 학생과 학부모의 사교육 부담을 낮출 수 있는 세종형 교육 기반을 마련해야 한다고 제안했다.손인수 세종시의회 교육안전위원장은 "이번 한 차례 간담회로 끝난다고 생각하지 않고 앞으로 지속적으로 소통하겠다"며 "PM과 통학로 안전지킴이 문제는 9월 29일부터 시작되는 행정사무감사에서 집중적으로 논의하겠다"고 말했다. 이어 해밀중·고 분리 문제를 비롯해 스마트기기 보급, 특수교육 치료 지원·바우처, 학교 인근 전자담배 무인점포 문제 등도 살펴보겠다고 밝혔다.안신일 세종시의회 의장은 변화하는 교육 현장에 의회와 시청, 교육청이 빠르게 대응해야 한다고 강조했다. 안 의장은 "변화하는 교육 수요와 욕구에 의회와 시청, 교육청이 빨리 적응해야 한다"며 "학부모들의 목소리가 정말 소중하다. 교육은 쫓아가지를 못한다"고 말했다. 이어 행정사무감사 이후 예산 편성 과정에서 제도 개선과 예산 배분을 통해 현재 학교 현장에서 고민하는 학습 주체들의 요구를 최대한 반영할 방안을 찾겠다고 밝혔다.이날 학부모들이 의회에 던진 질문은 개별 학교의 민원을 넘어섰다. 고교 배정부터 통학로 안전, 돌봄과 특수교육에 이르기까지 교육행정이 현장의 변화를 얼마나 빠르게 따라가고 있는지, 또 학생과 학부모가 정책을 예측하고 준비할 수 있는 구조를 갖추고 있는지에 대한 물음이었다.오는 9월 29일부터 시작되는 세종시의회 행정사무감사가 이날 제기된 학부모들의 요구를 실제 제도와 예산의 변화로 연결할 수 있을지 주목된다.