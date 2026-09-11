"보고 싶어 죽겠다"며 울먹이던... 잊히지 않는 얼굴들

큰사진보기 ▲술. 자료사진. ⓒ 연합=OGQ 관련사진보기

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큰사진보기 ▲윤선언의 노래 <얼굴> ⓒ 지구레코드 관련사진보기

큰사진보기 ▲올해 서른 여섯 살을 맞는 조하늘. ⓒ 초록우산어린이재단 관련사진보기

"지금 심경이 어떠세요? 보고 싶으시죠?"

"눈 감으면 하늘이가 떠오르고 눈 뜨면 하늘이가 그냥 눈에 선합니다. 몇 년이 지나도 아이가 방문 열고 들어올 것 같아요."

"혹시 이 노래 아세요? '동그랗게 동그랗게 맴돌다 가는 얼굴.' 비슷한 마음이실 것 같아요."

"맞아요. 그 노래 알아요. 우리 하늘이 얼굴도 똥그랗잖아요. 똑같아요. 눈에 선해요. 뻔히 보여요. 그런데 만질 수가 없어요. 안을 수가 없어요. 맴돌다가 가 버려요. 돌다 가 버려요."

큰사진보기 ▲2005년 1월 11일 대전 국립현충원에서 북한지역 침투를 위해 양성된 북파공작원(HID) 전사자 74명의 위패 봉안식 행사가 열려 유가족들이 헌화 분향하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"돌아오지 못한 사람도 많았지. 이상하게도 살아 돌아온 사람들의 얼굴은 잘 기억나지 않아. 다시 만나도 모를 거야. 그런데 돌아오지 못한 사람들의 얼굴만 생생해. 그 동글동글 뭉툭 뭉툭한 얼굴들이."

무슨 원수진 것처럼 25도 도수의 소주들을 비우던 시절 이야기다. 시끄러운 자리가 어느 정도 파하고 몇몇만 남은 술을 바닥내던 중 한 친구가 헉하는 소리를 내며 눈물을 주룩주룩 흘렸다. 가장 싫어하는 술버릇이 술 먹고 싸우는 놈들이고, 그다음이 말없이 사라지는 이들이며, 세 번째가 술 먹고 눈물이 흔해지는 군상들이었다.인사치레로 "왜 그러냐? 무슨 일 있냐?"고 물었지만 녀석 귀에는 아마 "왜 질질 짜고 XX이야. 술맛 떨어지게"쯤으로 들렸을 것이다. 그런데 가만 보니 시커먼 장정이 닭똥 같은 눈물을 속절없이 뚝뚝 흘리고 있었다. 말 매무새를 고칠 필요가 있었다. 어깨를 두드리며 어조를 바꿨다. "하고 싶은 이야기 있으면 하고. 너 왜 그러는 건데."한참을 울다가 겨우 입을 연 녀석의 이유는 별 게 아니었다. 헤어진 여자 친구가 생각난다는 것이었다. 스물 하고도 초반, '남녀상열지사'가 지천이었고 만나고 헤어지는 일은 셀 수도 없었다. 하지만 그 이별을 세상이 끝나는 듯 여기던 친구들도 있었다. 녀석처럼.녀석은 "나를 정말 좋아해 준 여자"라며 데이트하며 다닌 추억담을 조선왕조실록처럼 늘어놓았다. 그리 장대한 추억을 뒤로하고 그들이 헤어진 이유는 여자 친구가 공부를 위해 멀리 떠나려 했기 때문이었다. "나는 너랑 그렇게 떨어져 있을 자신이 없어." 하지만 여자 친구는 단호했다. 결국 둘은 '쿨하게' 하지만 아프게 헤어졌다고 했다."보고 싶어. 보고 싶어 죽겠다." 이렇게 처량하고 답 없는 술주정을 대할 때 여자들은 어떻게 하는지 모르겠으나 남자들이 할 수 있는 일은 별로 없다. "마셔." 녀석의 눈물은 정지상의 대동강물처럼 '어느제 마르오리' 기약이 없었다. 그러다 울먹이며 말했다. "사진은 다 찢어 버렸는데… 그래서 못 보는데… 그림이라도 그려 두고 싶어서 그려 보는데 안 그려져. 그리고 나면 너무 보고 싶어질까 봐 못 그리겠어."그림에 재주가 있는 녀석이었다. 쓱쓱 스케치해서 내미는 초상화에 홀딱 넘어간 여자가 꽤 됐다고 알고 있다. 그런 녀석이 그 얼굴만은 못 그리겠다는 것이었다. "머릿속에서는 천 개도 더 그렸는데 연필 대기만 하면 안 그려져. 눈앞에서 아른거리는데 손이 안 나가. 그려 두면 더 못 견딜 것 같아서." 신촌 근처 허름한 여관방을 잡아 녀석을 눕히고 남은 한 놈이랑 또 소주잔을 채우는데 문득 노래 하나가 떠올랐다. <얼굴>이었다. "동그라미 그리려다 무심코 그린 얼굴..."녀석의 여친은 동그랗다기보다 달걀 미인형이었고 눈동자는 빛난다기보다 거의 안 보이는 초승달 눈이었다. 그래도 술에 찌든 두 장정은 울다 지쳐 잠든 실연남의 얼굴 위에서 이 노래를 흥얼거렸다. 얼마나 아프면 '무심코' 그리지조차 못할까. 지금은 그 여자 친구의 얼굴은 흔적도 없이 지워졌지만, 눈물 콧물 범벅으로 코를 골던 녀석의 얼굴은 선명하다. 그렇게 아픈 이별이었다면 그만큼 황홀한 사랑이었겠지. 부럽다 인마.그로부터 한 30년이 지난 어느 날, 몇몇 사람들과 술자리 중 한 분이 호기롭게 2차를 낸다고 하셔서 홍익대 근처의 한 라이브 카페를 찾았다. 가는 길에 오늘의 물주가 설명했다. "그 노래 <얼굴> 알아요? '동그라미 그리려다' 하는 노래. 우리 가는 카페 사장님이 그 노래 부른 윤연선씨야."얼굴이 아니라 내 눈이 동그래졌다. 찾아가 보니 정말 윤연선씨였다. 이분에게도 드라마 같은 사랑 이야기가 있었다. 젊어서 윤연선씨는 한 의대생과 사랑에 빠져 결혼까지 생각했지만 남자 집안의 반대로 헤어졌다.세월이 흘러 의사가 된 옛 남자 친구는 이혼해 혼자가 됐고 윤연선씨 역시 혼자였다. 그런데 아버지의 첫사랑이 윤연선씨였다는 사실을 알고 있던 딸이 어느 날 등을 떠밀었다. "아빠 첫사랑이 공연을 한다는데 아직도 혼자시래요." 그렇게 두 사람은 수십 년 만에 다시 서로의 얼굴을 마주했고, 끊어졌던 인연을 다시 이었다. 그리고 결혼했다.윤연선씨의 실물을 영접한 그날로부터 십수 년 전, 그 사랑 이야기가 화제가 됐을 무렵 나는 한창 미아 찾기 아이템에 몰두하고 있었다. 아이의 생사도 모른 채 돌아오지 않는 아이를 기다리는 부모들이 많았다.몇 달이 아니라 몇 년 동안 언젠가는 돌아오리라는 희망을 놓지 않았다. 돌아올 가능성이 희박해진다는 것을 모르지 않았지만 누구도 포기하지 않았다. 아이의 방에는 사진이 반들반들한 액자 안에 걸려 있었다. 새해가 돌아오고 봄이 되면 어떤 부모는 한 치수 큰 옷을 사서 옷장에 넣었다. "돌아오면 입혀야지요." 옷장에는 그렇게 해마다 자란 옷들만 걸려 있었다.기억나는 이름 중 하나가 '조하늘'이라는 아이였다. 1995년 네 살 나이로 실종됐다. 그 아버지는 미아찾기부모모임의 대표 역할을 하면서 다른 부모들을 다독이는 한편 딸 하늘이를 찾으려 동분서주했다. 어느 날 저녁 청량리역 근처, 미아찾기모임 본부로 쓰던 컨테이너 건물에서 조하늘의 아버지를 인터뷰했다. 가끔 PD라는 직업이 비인간적이라는 생각을 할 때가 있다. 상대의 아픈 상처를 후벼 파서 그 속내를 끌어내야 할 때다.여기서 내가 그만 <얼굴>을 꺼내고 말았다.지금도 나의 실수였다고 생각한다. 아버지는 그 노래를 알고 있었다.그러다 그는 잠깐 실례한다며 밖으로 나갔다. 한참을 기다리다가 따라 나가 보니 청량리역 지하도 앞에서 서럽게 울고 있었다. 카메라를 들려다가 도로 내려놓았다. 그 울음을 끌어내려 했으나 차마 담을 수는 없었다.그로부터 또 수십 년 뒤 나는 <얼굴>이라는 노래조차 몰랐을 사람들의 잊히지 않는 얼굴 이야기를 들었다. 큰아버지는 군인 출신이었다. 정보사령부에서 근무했다는 것까지는 알고 있었다. 그런데 그분이 돌아가신 뒤 사촌 동생이 뜻밖의 카톡을 보냈다. 돌아가시기 1년 전 추석날, 평생 꺼내지 않았던 이야기를 폭포수처럼 쏟아놓았다는 것이었다. 역사 같은 것에 아무 관심이 없던 사촌 동생도 "좀 메모라도 해야겠다" 싶어 적어두었다고 했다.큰아버지는 특수임무대(HID) 요원이었다. 젊어서부터, 심지어 결혼한 뒤까지 북파 부대를 지휘하며 여러 차례 휴전선을 넘어 북파공작을 펼쳤다고 했다. 사람을 죽여 보았느냐는 질문에는 끝까지 대답하지 않았고 구체적인 임무도 밝히지 않았다. 하지만 침투하면서 겪은 일, 팔이 부러진 채 휴전선을 기어 넘어온 일, 당시 휴전선의 풍경 등은 영화처럼 묘사했다고 한다. 그 와중에 큰아버지는 이런 말을 남겼다.북파공작원은 북한에 몰래 침투해 첩보 수집과 납치·파괴 등의 임무를 수행했던 사람들이었다. 한국전쟁 이후 1972년 7·4 남북공동성명 이전까지 북한에 보내진 공작원은 1만여 명으로 추산되는데, 그 가운데 7726명이 죽거나 실종되거나 붙잡혀 돌아오지 못한 것으로 파악됐다.임무가 극비였기에 그들의 존재와 죽음 역시 오랫동안 세상 밖으로 드러나지 않았다. 그러나 함께 북으로 갔다가 살아 돌아온 한 노인의 기억 속에서 그 얼굴들은 사라지지 않았다. 동글동글 뭉툭 뭉툭한 모습 그대로 생생하게 맴돌고 있었다. 이제 그 노인마저 세상에 없지만.돌아보면 <얼굴>의 윤연선씨는 보기 드문 행운아였던 것 같다. 세월이 갈수록 선명해지건만 다시는 마주할 수 없는 얼굴도 얼마나 많은가. 윤연선씨는 수십 년 동안 기억 속을 맴돌던 그 얼굴과 마침내 다시 마주했고, 다시 사랑할 수 있었다.요즘은 잘 연락하지도 않는 친구 녀석. 유학 간 여자친구를 못 잊어 몸부림치던 그 녀석이 늦장가를 갔다는 소식을 몇 년 전에 들었다. 상대가 누구인지 물어볼 틈도 없이 무심코 지나쳤다. 혹시 녀석도 그때 잃어버린 얼굴을 다시 찾았던 건 아닐까. 그냥 실없이 빌어 본다.