국제학업성취도 2025 '읽기', 한국 1~9등 우수

큰사진보기 ▲국제학업성취도 평가 2025 결과. ⓒ 교육부 관련사진보기

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'문해력 저하' 논란 속에서도 국제학업성취도 평가(PISA) 2025 결과 한국의 만 15세 학생들이 '읽기' 영역에서 경제협력개발기구(OECD) 38개 나라 가운데 1~9등(전체 참여국 91개국에서는 3~13등)을 차지했다. 단일 평균 점수로만 따지면 일본에 이어 2등이다. 상위 수준의 우수한 성적을 유지한 것이다.8일 오후 4시 30분(한국 시각), OECD는 국제학업성취도 평가 2025 결과를 발표했다. 국제학업성취도 평가는 만 15세 학생의 과학, 읽기, 수학 소양의 성취와 추이를 국제 비교하기 위해 벌이는 비교 연구다. 2025년에는 전 세계 91개국(OECD 회원국 38개국, 비회원국 53개국)의 학생 약 76만 명이 참여했다. 우리나라는 196개교의 학생 6859명(중학교 19개교 429명, 고등학교 173개교 6343명, 각종학교 4개교 87명)이 참여했다.평가 결과 우리나라 학생들은 과거처럼 상위 수준의 성취를 유지했다. OECD 38개 회원국 중 과학 1∼3등, 읽기 1∼9등, 수학 1∼2등, 디지털 세계에서의 학습 2∼5등이었다. 전체 참여 91개국 중에서도 과학 5∼7등, 읽기 3∼13등, 수학 5∼7등, 디지털 세계에서의 학습 6∼10등으로 높은 순위였다.특히 '문해력 저하' 논란을 빚은 읽기 영역의 경우에도 상위권을 차지했다. 표준오차를 반영한 등수는 1~9등이었지만 단일 평균 점수에 따른 등수(OECD 가입국 대상)는 일본 503점에 이어 501점으로 2등이었다.문제는 PISA 2022에 견줘 평균 점수가 하락했다는 것. 우리나라 학생들의 읽기 평균 PISA 2025가 501점으로 PISA 2022의 515점에 견줘 14점 하락했다. 하지만 같은 기간 OECD 읽기 평균은 476→461점으로 15점 하락했다. 우리나라 학생들의 하락 점수는 OECD 평균 대비 1점 작다.이 같은 읽기 하락세는 우리나라는 물론 전 세계 나라가 겪는 공통 현상이다. 과학과 수학 영역도 마찬가지였다. 스마트폰 몰입에 따른 전 세계 학생의 학력 저하 현상일 수도 있고, PISA 2025가 예년에 견줘 난도가 높았을 수도 있다.이에 대해 교육부는 "PISA 2022 결과에 비해 OECD 회원국 전반적으로 모든 영역에서 하위 성취 수준의 학생 비율이 증가했다. 특히 읽기 영역에서 평균 점수가 가장 많이 하락했다"라면서 "우리나라도 비슷한 경향을 보여 학생들이 읽기와 수학 소양을 충분히 갖출 수 있도록 지원하는 방안을 모색할 필요가 있다"라고 설명했다.