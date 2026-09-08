검찰, 정우택 전 의원에 징역 3년 벌금 1500만 원 구형

큰사진보기 ▲8일 청주지법 형사22부(한상원 부장판사) 심리로 열린 결심 공판에서 검찰은 정우택 전 의원과 보좌관 2명, 카페업자와 윤갑근 전 고검장, 이필용 전 음성군수에 대한 결심 공판에서 피고인별 범행 경위와 반성 여부, 죄질 및 양형 기준을 종합 고려해 구형을 내렸다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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검찰이 청탁을 들어주는 대가로 금품을 수수하고, 이를 보도한 기자를 허위로 고소한 혐의를 받고 있는 정우택 전 국회 부의장에 대해 징역 3년과 벌금 1500만 원, 추징금 740만 원을 구형했다. 함께 기소된 정우택 전 의원 보좌관 2명에 대해서는 각각 징역 1년과 벌금 1000만 원, 징역 6개월을 구형했다.8일 청주지법 형사22부(한상원 부장판사) 심리로 열린 결심 공판에서 검찰은 정우택 전 의원과 보좌관 2명, 카페업자와 윤갑근 전 고검장, 이필용 전 음성군수에 대한 결심 공판에서 피고인별 범행 경위와 반성 여부, 죄질 및 양형 기준을 종합 고려해 구형을 내렸다.검찰은 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 및 정치자금법·공직선거법 위반 혐의를 받는 정 전 부의장에 대해 알선뇌물수수·정치자금법·공직선거법 위반 혐의로 징역 2년에 벌금 1500만 원, 추징금 540만 원을 구형했다.충북인뉴스 김남균 기자에 대한 무고 및 특가법상 알선수재 혐의에 대해 징역 1년과 추징금 200만 원을 각각 구형했다. 경합 범죄를 포함해 도합 징역 3년형에 처해달라는 요청이다.정우택 전 부의장의 보좌관 2명에게도 실형이 구형됐다. 카페업자로부터 금품과 향응을 제공받은 보좌관 A씨에 대해선 징역 10월, 벌금 1000만 원, 추징금 150만 원이 구형됐다. 보좌관 B씨에 대해서는 징역 6월, 벌금 30만 원, 추징금 14만 5000원을 구형했다.정우택 전 부의장과 보좌관 2명에게 금품을 전달하고 향응을 제공한 혐의로 기소된 카페업자 C씨에겐 징역 10개월과 추징금 80만 원이 구형됐다.2024년 국회의원 선거 당내 경선 과정에서 경쟁 관계였던 정 전 부의장을 낙선시킬 목적으로 C씨에게 변호사비를 대납하겠다고 약속한 혐의를 받는 윤갑근 전 고검장에게는 징역 10개월을 구형했다. 윤 전 고검장 및 카페업자 C씨와 공모해 언론 보도를 유도한 혐의를 받는 이필용 전 음성군수에게는 벌금 500만 원이 구형됐다.정우택 전 부의장과 보좌관은 최후 진술에서 혐의를 전면 부인하며 무죄를 주장했다. 윤갑근 전 고검장과 이필용 전 군수는 검찰이 제출한 증거가 위법 부당하게 수집된 증거라며 무죄를 주장했다.정우택 전 부의장과 피고인들에 대한 1심 선고 재판은 오는 11월 26일 오전 10시 청주지법에서 열린다.