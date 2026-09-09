고추장 양념 슥슥 발라 두 번 구우면 최강 단백질 반찬

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"유 세프, 뱅어포구이 한 번 만들어 보시죠."

"만들어 본 적 없는데 검색해 볼게요."

"갑자기 뱅어포구이는 왜요?"

"초등학교 때 엄마가 도시락 반찬으로 뱅어포구이와 달걀 프라이를 싸 주셨었는데 요즘 그때 먹었던 뱅어포구이가 생각나네."

큰사진보기 ▲완성된 뱅어포구이눅눅하지 않고 바삭하고 짜지 않은 맛있는 뱅어포구이가 완성되었다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

(재료) 뱅어포 4장(남편이 주문한 뱅어포가 한 봉지에 넉 장이 들어 있었다.)

(뱅어포구이 양념) 고추장 2T, 간장 2T, 설탕 1T, 물엿이나 꿀 1T, 참기름 1T, 통깨 조금

(만드는 방법)

1. 뱅어포에 양념을 바를 때 잘 발라지도록 양념을 작은 프라이팬에 넣고 살짝 끓여준다. 보글보글 끓으면 바로 불을 끈다.

2. 눅눅하지 않고 바삭한 뱅어포구이를 만들려면 양념을 발라 굽기 전에 프라이팬에 식용유를 조금 두르고 초벌 구이를 해준다.

큰사진보기 ▲초벌 구이한 뱅어포와 양념뱅어포를 한 번 구워 양념을 바르고 구우면 눅눅하지 않고 바삭한 뱅어포구이가 만들어진다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

3. 초벌 구이한 뱅어포에 김 솔로 양념을 골고루 발라준다. 양념을 많이 바르지 않고 조금씩 골고루 바르는 것이 요령이다(남편이 알려준 팁으로 그래야 짜지 않은 맛있는 뱅어포구이가 된다). 양념은 뱅어포 양면 중 볼록볼록 튀어나온 곳 한 면에만 발라준다.

4. 프라이팬에 식용유를 조금 두르고 뱅어포가 타지 않도록 중불에서 양면을 돌려가며 구워준다.

큰사진보기 ▲양념 발라 구운 뱅어포뱅어포 양념이 타지 않도록 중불에서 양쪽을 뒤집으면서 구워준다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

5. 잘 구워진 뱅어포를 가위로 먹기 좋은 크기로 잘라준다. 마지막에 통깨를 살짝 뿌려준다.

큰사진보기 ▲완성된 뱅어포구이뱅어포를 먹기좋게 가위로 잘라서 반찬통에 담아두었다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

"맛있어. 눅눅하지 않고 바삭해서 더 맛있는 것 같아. 유 세프 고마워요."

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.