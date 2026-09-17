무명 군악대원이 만든 사랑 노래, 온 국민을 울리다

전쟁의 역사에는 언제나 노래가 있었다. 사람들은 전쟁터로 떠나며 노래했고, 포화 속에서 두려움을 견디기 위해 노래했다. 승리를 기뻐하며 부른 노래도 있었고, 죽은 전우를 기억하거나 전쟁에 반대하기 위해 부른 노래도 있었다. 때로는 전쟁과 아무 관계 없이 태어난 노래가 뜻밖의 사건과 만나 전혀 다른 의미를 얻기도 했다. ‘War & Song’은 그 이야기들을 따라간다. 우리가 알고 있던 그 노래 속엔 미처 알지 못했던 전쟁의 역사가 숨어 있다.

큰사진보기 ▲1944년 바르샤바 봉기 당시 폴란드 국내군 대원들이 폐허가 된 시가지를 지나 부상자를 후송하는 모습을 재구성한 그림. (AI 생성 이미지) ⓒ 김도균 관련사진보기

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큰사진보기 ▲1939년 9월 28일, 독일군이 바르샤바를 점령한 후 항복한 폴란드 군인들이 행진하고 있다. 이후 독소 불가침 조약 비밀 의정서에 따라 독일과 소련이 폴란드를 분할 점령했다. ⓒ 위키미디어 공용 관련사진보기

큰사진보기 ▲흰색과 붉은색의 폴란드 국기 위에 그려진 ‘폴스카 발촌차(Polska Walcz?ca)’. 우리말로 하면 ‘저항하는 폴란드’라는 뜻이다. 나치 독일의 점령에도 굴복하지 않고 싸움을 계속하는 폴란드를 상징했으며, P(Polska·폴란드)와 W(Walcz?ca·저항하는)를 결합한 ‘코트비차(Kotwica·닻)’ 문양은 바르샤바 봉기의 대표적인 상징이 됐다. ⓒ 위키미디어 공용 관련사진보기

큰사진보기 ▲1944년 9월 2일 새벽, 바르샤바 구시가지에서 하수도를 따라 수시간 동안 이동한 끝에 시내 중심부에 도착한 봉기군들. 맨 왼쪽 철모를 쓴 소년은 ‘미오트와(Miotła)’ 대대의 타데우시 라이슈차크(Tadeusz Rajszczak)로 당시 15살이었다. 사진은 바르샤바 봉기를 기록한 사진가 예지 토마셰프스키(Jerzy Tomaszewski)가 촬영했다. ⓒ 위키미디어 공용 관련사진보기

큰사진보기 ▲1944년 8월 31일, 바르샤바 봉기 당시 폐허가 된 시가지. 포격과 폭격, 치열한 시가전이 이어지면서 건물들이 무너지고 거리는 잔해로 뒤덮였다. 봉기군이자 사진가였던 비에스와프 흐샤노프스키가 포드발레 거리에서 촬영했다. ⓒ 위키미디어 공용 관련사진보기

"부대, 노래!"

큰사진보기 ▲1944년 바르샤바 봉기 당시 크룰레프스카(Krolewska) 거리의 폐허에서 전투 중인 폴란드 국내군. 대원들의 팔에 두른 흰색·붉은색 완장은 폴란드 국기를 상징하는 색으로 제대로 된 군복이 부족했던 봉기군에게 군인 신분을 나타내는 식별표지였다. (컬러 복원 사진) ⓒ 위키미디어 공용 관련사진보기

*'세르체 브 플레차쿠(Serce w plecaku)'는 제2차 세계대전을 거치며 폴란드인들에게 널리 사랑받았고, 지금도 여러 세대가 함께 부르는 노래로 남아 있다.

[War & Song ②-2]

배낭 속의 심장은 아직도 뛰고 있다

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1944년 8월, 폴란드 바르샤바. 한 무리의 폴란드 병사들이 폐허가 된 거리를 지나가고 있었다. 병사들이 든 들것에는 한쪽 다리를 잃은 장교가 누워 있었다. 며칠째 이어진 전투로 군복은 흙과 먼지에 잔뜩 더럽혀졌고 얼굴도 먼지투성이였다. 하지만 병사들은 침울해 보이지 않았다. 총성과 포성이 끊이지 않는 가운데서도 그들은 목청껏 노래를 부르며 발걸음을 옮겼다.병사들이 부르던 노래는 '세르체 브 플레차쿠(Serce w Plecaku)'. 'Serce'는 폴란드어로 '심장' 또는 '마음', 'Plecak'은 '배낭'이라는 뜻이다. 우리말로 옮기면 '배낭 속의 심장'이나 '배낭 속의 마음'쯤 된다.병사가 등장하는 노래였지만, 처음부터 군가로 만들어진 것은 아니었다. 오히려 출발은 소박한 사랑 노래에 가까웠다. 이 노래가 태어난 때는 바르샤바 봉기보다 11년 전이었다. 그때만 해도 폴란드 사람들은 몇 년 뒤 자신들의 조국이 사라지고, 이 경쾌한 사랑 노래가 폐허 속에서 불릴 것이라고 상상하지 못했다.노래를 만든 사람은 미하우 지엘린스키, 폴란드군 군악대에서 오보에와 플루트를 연주하던 평범한 군악대원이었다.1933년 병영 신문 <주오니에쥬 폴스키(Żołnierz Polski·폴란드 병사)>가 군인을 소재로 한 시를 공모했다. 군악대장의 권유를 받은 지엘린스키도 작품 한 편을 써서 보냈다. 제목은 '배낭 속의 심장(세르체 브 플레차쿠)'이었다.상을 받진 못했지만, 시는 신문에 실렸다. 지엘린스키는 내용을 다듬고 후렴을 붙인 뒤 자신이 만든 경쾌한 선율에 가사를 얹었다. 그렇게 '세르체 브 플레차쿠'가 세상에 나왔다.내용은 단순하면서도 낭만적이었다. 한 여인의 가슴에서 사랑에 빠진 심장이 뛰쳐나와 행군하는 병사의 뒤를 따라간다. 병사는 자신을 따라온 심장을 발견하고 가엾게 여겨 배낭에 넣은 뒤 다시 길을 떠난다. 산과 들을 지나 총탄이 쏟아지는 전쟁터에 나서면서도 병사는 웃음을 잃지 않는다. 자신의 심장 말고도, 배낭 속에 자신을 사랑하는 여인의 '심장'을 간직하고 있기 때문이다.사랑하는 사람을 고향에 남겨두고 전쟁터로 떠나지만, 연인의 마음만큼은 배낭에 넣어 함께 가져간다는 이야기였다. 전쟁터로 떠나는 군인과 남겨진 연인의 마음을 익살스럽고 낭만적으로 표현한 사랑 노래였다. 무엇보다 경쾌한 곡조에 가사도 단순해 외우기 쉬웠다.그런데 노래가 만들어진 지 6년 만에 가사 속 이야기는 폴란드 병사들이 실제로 겪어야 할 현실이 됐다. 1939년 9월 1일 독일군이 폴란드를 침공했다. 17일에는 소련군도 동쪽에서 국경을 넘어왔다. 폴란드군의 저항은 오래가지 못했다. 9월 28일 수도 바르샤바가 함락됐고 국토는 독일과 소련에 분할 점령됐다. 그렇게 폴란드는 지도 위에서 사라졌다.정규군의 전투는 끝났지만, 폴란드인들은 다른 방식으로 싸움을 이어갔다. 일부 군인들은 프랑스와 영국으로 탈출해 '자유 폴란드군'을 결성했다. 국내에서는 지하 저항조직이 만들어졌고, 그 중심에는 폴란드 국내군, '아르미아 크라요바(Armia Krajowa)'가 있었다.폴란드 병사들이 가는 곳마다 노래가 따라갔다. '세르체 브 플레차쿠'였다. 전쟁 전에는 주로 군인들이 부르던 노래였지만, 전쟁이 시작되자 군대를 넘어 민간인들에게까지 널리 퍼져 나갔다. 정규군과 지하조직, 파르티잔이 불렀고 감옥과 강제수용소에서도 불렸다. 해외에서 싸우던 자유 폴란드군에게도 사랑받았다.1943년 독일 점령하의 바르샤바에서 비밀리에 출판된 군가집에도 이 노래가 실렸다. 널리 퍼진 만큼 노래도 조금씩 달라졌다. 사람들은 저마다 가사를 고쳐 부르거나 새로운 구절을 만들어 붙였다. 그렇게 한 무명 군악대원이 만든 사랑 노래는 어느새 전쟁을 살아가는 모든 폴란드 사람의 노래가 되어 있었다.1944년 여름, 노래는 다시 역사의 한복판으로 들어갔다. 당시 동부전선에서는 소련군이 독일군을 거세게 밀어붙이며 서쪽으로 진격하고 있었다. 7월 말에는 바르샤바 시가지를 가로질러 흐르는 비스와 강 건너편에서 포성이 들릴 만큼 전선은 가까워져 있었다. 소련군의 바르샤바 진입이 머지않은 것처럼 보였다.폴란드 국내군 지도부는 결단을 내렸다. 소련군이 바르샤바에 들어오기 전에 자신들의 힘으로 수도를 해방시키겠다는 것이었다. 독일군을 몰아내고 폴란드 정부를 대표하는 세력이 수도를 장악한 상태에서 소련군을 맞이한다면, 전후 폴란드의 주권을 주장하는 데 유리할 것이라는 계산이었다.1944년 8월 1일 오후 5시. 'W 시각(Godzina W, 봉기 개시 시각을 뜻하는 암호)'이 되자 바르샤바 곳곳에서 총성이 울렸다. 그동안 신분을 감춘 채 지하에서 활동하던 폴란드 국내군이 일제히 봉기에 나선 것이다. 1939년 독일군에게 수도를 빼앗긴 지 거의 5년 만이었다. 봉기군은 거리로 나와 독일군 초소와 주요 거점을 공격했다.하지만 봉기군에게는 제대로 된 무기가 턱없이 부족했다. 봉기가 시작됐을 때 총을 지급받지 못한 대원도 많았다. 이들은 빈약한 화기와 화염병으로 독일군 전차에 맞서야 했다.그래도 봉기 초기 바르샤바는 해방의 열기에 휩싸였다. 거리마다 흰색과 붉은색의 폴란드 국기가 내걸렸다. 대부분 정규 군복을 갖추지 못했던 봉기군들은 팔에 폴란드 국기를 상징하는 흰색과 붉은색 완장을 둘러 서로를 알아보고 자신들이 폴란드군임을 표시했다.시민들도 힘을 보탰다. 집 안의 가구와 문짝을 뜯어내고 보도블록과 돌을 날라 거리 곳곳에 바리케이드를 쌓았다. 소년들은 연락병이 되어 전투가 벌어지는 골목을 오가며 명령과 소식을 전달했고, 여성 대원들은 부상자를 보살폈다. 전투에 직접 나서지 않은 사람들도 식량과 물을 나르고 부상자를 옮기는 등 저마다 할 수 있는 일을 찾아 봉기에 참여했다.잠시나마 바르샤바의 일부 지역에서 독일군의 모습이 사라졌다. 사람들은 자신들의 도시를 되찾았다고 생각했다. 그러나 기쁨은 오래가지 않았다.8월 5일, 독일군의 대대적인 반격이 시작됐다. 바르샤바 서부 볼라에서는 끔찍한 학살이 벌어졌다. 독일 국방군과 무장친위대, 경찰 부대는 집과 건물에서 주민들을 끌어내 남녀노소를 가리지 않고 총살했다. 병원도 예외가 아니었다. 환자와 의료진까지 살해됐다. 불과 며칠 사이 수만 명의 민간인이 목숨을 잃었다.봉기에 참가했던 에드문트 바라노프스키는 볼라의 참상을 평생 잊지 못했다. 건물들이 불타면서 밤인데도 대낮처럼 밝았다고 회상했다.바르샤바는 빠르게 폐허로 변했다. 전투는 거리 하나, 건물 하나를 놓고 벌어졌다. 봉기군은 벽에 구멍을 뚫어 옆집으로 이동했다. 저격수의 총탄을 피하려고 바리케이드 아래로 기어다녀야 했다.구시가지에서는 성당과 은행, 관공서까지 거의 모든 건물이 전투 현장이 됐다. 집을 잃은 사람들은 지하실로 몰려들었다. 전기가 끊겼고, 수도관이 파괴됐다. 식량도 바닥나기 시작했다. 지하실은 방공호이자 집이 됐다. 임시 병원에서는 침대가 모자라 부상자를 바닥에 눕혔고, 흔들리는 촛불 아래 수술을 했다.거리마저 오가기 어려워지자 하수도가 새로운 통로가 됐다. 연락병들은 어둡고 좁은 하수관을 따라 독일군 점령지역 밑을 지나갔고, 부상자도 그 길로 옮겼다. 구시가지가 함락될 위기에 놓이자 봉기군은 하수도를 통해 시내 중심부로 철수했다.바르샤바에는 어느새 두 개의 도시가 생겨났다. 포격과 폭격으로 무너져가는 지상의 도시, 그리고 그 아래 어둠 속에서 사람들이 오가던 또 하나의 도시였다. 그런데 그런 곳에서도 노래는 끊이지 않았다.봉기에 참가했던 예지 율리안 부트비워는 부대가 이동하던 모습을 훗날 기억했다. 병사들이 대오를 맞춰 걷고 있으면 어느 순간 명령이 떨어졌다.대열 어디선가 '세르체 브 플레차쿠'가 들려왔다. 한 사람이 시작한 노래를 옆의 병사가 따라 불렀고, 또 다른 목소리가 보태졌다. 어느새 모든 병사가 한목소리로 노래를 불렀다. 부트비워는 훗날 '세르체 브 플레차쿠'를 당시 바르샤바에서 가장 유행했던 노래로 기억했다.사실 봉기를 위해 만들어진 노래는 따로 있었다. '파와치크 미흘라(Pałacyk Michla·미흘라의 작은 궁전)', '바르샤프스키에 지에치(Warszawskie dzieci·바르샤바의 아이들)', '마르시 모코토바(Marsz Mokotowa·모코투프 행진곡)'처럼 바르샤바의 싸움을 직접 노래한 곡들이었다.그런데 봉기군은 '세르체 브 플레차쿠'를 더 자주 불렀다. 왜 하필 이 노래였을까. 우선 모두가 잘 알고 있었다. 전쟁 전부터 군인들 사이에서 불렸고 독일 점령기에는 지하조직과 파르티잔을 통해 더 널리 퍼졌다. 한 사람이 시작하면 주변 사람이 곧바로 따라 부를 수 있었다.하지만 그것만으로는 설명이 부족하다. '세르체 브 플레차쿠'에는 영웅적인 승리도, 적에 대한 증오도 없었다. 가사 속에는 그저 전쟁터에 나간 한 병사와 그가 사랑하는 여성만 등장한다.바르샤바에서 싸우던 봉기군 역시 평범한 젊은이들이었다. 어제까지 학생이었던 청년이 총을 들었다. 젊은 여성들은 적십자 완장을 두르고 부상자를 날랐다. 연락병이 된 소년과 소녀들은 총탄이 날아드는 골목을 달렸다.이들은 대부분 직업군인이 아니었다. 전쟁이 아니었다면 학교에 다니고, 연인과 친구를 만나 수다 떨고, 자신의 미래를 꿈꾸며 살아갔을 젊은이들이었다. 그러나 봉기에 참여하면서 언제 죽을지 모르는 전장에 서게 됐다. 그런 이들에게 사랑하는 사람의 심장을 배낭에 넣고 전쟁터로 떠난다는 가사는 승리와 영광을 외치는 비장한 군가보다 자신들의 처지와 훨씬 더 닮아 있었다.시간이 흐를수록 봉기군은 점차 고립됐다. 비스와 강 동쪽까지 접근한 소련군은 어느 순간 움직이려 하지 않았다. 그 이유를 단순히 하나로 설명하기는 어렵다. 소련군 역시 오랜 진격으로 전력이 소진된 데다 바르샤바 동쪽에서 독일군의 강한 반격에 직면해 있었던 것이다.하지만 정치적 노림수도 있었다. 바르샤바에서 싸우던 국내군은 런던의 폴란드 망명정부에 충성했다. 그들이 독일군을 몰아내고 수도를 장악하는 것은 전후 폴란드를 자국 영향권에 넣으려던 스탈린에게 그리 달가운 일이 아니었다.영국과 미국은 수송기로 무기와 탄약, 식량을 투하했지만 전세를 뒤집기에는 부족했다. 소련은 서방 연합군 항공기가 자국 비행장을 이용해 바르샤바를 지원하는 것도 한동안 허용하지 않았다.그 사이 봉기군의 저항 거점은 하나씩 무너져 갔다. 9월 초에는 치열한 전투 끝에 구시가지가 함락됐다. 이어 비스와 강 서쪽 강변에 자리한 포비실레를 빼앗겼고, 강을 따라 남쪽으로 이어지는 체르니아쿠프의 저항도 결국 끝이 났다. 특히 체르니아쿠프는 비스와 강 건너편까지 진출한 소련군과 연결될 수 있는 교두보로 기대됐던 곳이지만 끝내 지켜내지 못했다.10월 2일, 봉기 63일째. 국내군은 결국 독일군에게 항복했다. 1만 6000~1만 8000명의 봉기군이 전사했고, 민간인 희생자는 15만 명 안팎으로 추산됐다. 살아남은 봉기군은 무기를 내려놓고 포로가 됐다. 시민들도 도시에서 쫓겨났다.독일군은 텅 빈 바르샤바를 그대로 두지 않았다. 봉기 기간 폭격과 포격으로 이미 크게 파괴된 건물들을 계획적으로 불태우고 폭파했다. 전쟁이 끝났을 때 바르샤바는 시가지 전체의 약 85%가 파괴된 폐허로 변해 있었다. 봉기는 그렇게 끝났다. 하지만 노래는 바르샤바를 떠나는 사람들을 따라갔다.