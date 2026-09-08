메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

미디어

카드뉴스

26.09.08 17:12최종 업데이트 26.09.08 17:30

불법촬영 삭제 요청했다 개인정보까지 유출, 구글 왜 이러나

[카드뉴스] 피해자 이름·직장·학교·전화번호까지 노출... 피해구제 업무도 중단

구글 검색 선호 출처로 추가
불법촬영물을 지워달라고 보낸 절박한 요청이, 오히려 또 다른 피해의 통로가 됐습니다.

구글에 보낸 삭제 요청문이 미국 협업 연구 기관 사이트에 공개되면서 피해자의 이름·직장·학교·전화번호 등 민감한 신상정보까지 노출됐습니다. 피해자 개인이 보낸 요청뿐 아니라 성평등가족부와 방송미디어통신심의위원회가 대신 보낸 공적 삭제 요청도 포함됐습니다.

더 걱정스러운 건 피해구제 절차까지 영향받고 있다는 점입니다. 정보 유출 위험이 해소되지 않아 피해자 지원기관들은 구글에 불법촬영물 삭제를 요청하는 업무를 중단한 상태입니다. 피해자는 자신의 영상이 퍼지는 상황에서도 삭제를 요구하기 더 어려워졌습니다.

구글은 이를 단순한 '사람의 실수'로 넘겨서는 안 됩니다. 어떤 정보가 얼마나 유출됐는지 철저히 밝히고 피해자에게 사과해야 합니다. 재노출과 추가 피해까지 책임 있게 구제하고, 같은 일이 반복되지 않도록 정보공유 체계도 바꿔야 합니다.

정부도 구글의 답변만 기다려서는 안 됩니다. 피해구제 업무를 조속히 정상화하고 개인정보 처리와 외부 정보공유 전반을 철저히 조사해야 합니다.

피해자가 불법촬영물을 지워달라고 요청했다가 다시 피해자가 되는 일은 여기서 끝내야 합니다.

민언련이 이번 사건의 문제와 필요한 조치를 카드뉴스로 정리했습니다. 함께 살펴봐 주세요.


덧붙이는 글 | 이 카드뉴스는 민주언론시민연합 홈페이지(www.ccdm.or.kr)에도 실립니다.


#구글#불법촬영물#디지털성범죄#개인정보유출#민언련

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
10만인클럽
10만인클럽 회원
민주언론시민연합 (ccdm1984) 내방

민주사회의 주권자인 시민들이 언론의 진정한 주인이라는 인식 아래 회원상호 간의 단결 및 상호협력을 통해 언론민주화와 민족의 공동체적 삶의 가치구현에 앞장서 사회발전에 이바지함을 목적으로 하는 단체입니다.

이 기자의 최신기사'전라도 혐오' 없어지는 방법 물으니... 교수의 충격적인 대답


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기