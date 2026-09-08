경기도, 복지시설 추석 위문금 없다... 사회복지사 웰빙보조비 사업도 종료

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경기도가 사회복지 관련 예산을 잇달아 줄이고 있다. 아동,노인, 장애인 등 취약계층이 생활하는 사회복지시설에 연 2회 지원하던 명절 위문금을 올해 추석에는 지급하지 않기로 했고, 사회복지 종사자에게 지원하던 월 2만 원의 '웰빙보조비'도 올해까지만 지급할 전망이다.7일 열린 경기도의회 보건복지위원회 제2회 추가경정예산안 복지국 소관 심사에서 이 같은 방침이 확인됐다.사회복지시설 위문금은 도내 700여 사회복지시설에 설과 추석 연 2회 지급해 왔다. 도의회에 따르면 아동·노인·장애인 등 도내 사회복지 중 생활시설을 대상으로 하며, 종합사회복지관, 주간보호시설, 경로당 같은 이용시설은 대상이 아니다.연간 예산은 3억 4200만 원으로 지난 설에 711개소에 1억 6920만 원을 지원했다. 기존 계획에 따르면 이번 추석에는 나머지 1억 7280만 원을 지급해야 하지만 도는 추석에 위문금을 지급하지 않기로 했다.또한 경기도는 사회복지사들의 처우개선을 위해 올해 처음 도입한 웰빙보조비 사업도 내년에는 이어가지 않을 방침이다. 웰빙보조비는 사회복지 종사자들의 건강 증진, 심리적 안정, 복지 향상을 위해 도입된 수당으로 월 2만 원, 연간 24만 원을 지급한다.금철완 경기도 복지국장은 이날 심사에서 내년도 웰빙보조비 지원 계획은 없다고 선을 그었다. 올해만 한시적으로 추진한 사업이었다는 설명이다.이에 대해 경기도의회 보건복지위원회 방미숙 의원은 "현장 호응이 높고 사회복지사 사기진작에 도움이 되는 정책임에도 종료부터 단정하는 것은 성급한 결정"이라고 지적했다.앞서 경기도는 예술인, 체육인 기회소득 사업을 종료하고 장애인 기회소득도 2028년까지만 유지 후 재검토하기로 결정한 바 있다. 경기도의 이번 웰빙보조비, 사회복지시설 위문금 삭감은 추미애 경기도지사가 여러 차례 공식화한 '재정 비상 선언'의 연장선이라는 해석이 나온다.