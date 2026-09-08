4년 기다린 '반다비 체육센터' 건립, 앞으로 3년 더 걸린다

큰사진보기 ▲양평군의회 의원들이 8일 오전 제318회 정례회 행정사무감사특별위원회를 열고 양평군 문화체육과 소관 사업에 대한 행정사무감사를 진행하고 있다. ⓒ 용은성 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 양평시민광장에도 실립니다.

지난 7월 양평군의회 하반기 주요 업무계획 보고에서 '건립 지연' 지적을 받았던 '양평군 반다비 체육센터' 건립 사업을 두고 행정사무감사가 진행됐다.양평군의회는 8일 오전 제318회 정례회 행정사무감사특위(위원장 권수연)를 열고 문화체육과 소관 반다비 체육센터 건립 지연 문제를 따졌다. 반다비 체육센터는 문화체육관광부가 주관하는 장애인 전용 생활밀착형 체육센터로, 장애인이 생활권 내에서 제약 없이 스포츠 활동에 참여할 수 있는 지역 인프라 확충사업이다.양평군은 지난 2022년 공모사업에 선정돼 국비 40억 원을 확보하고 양평읍 중앙로11번길 장애인복지관 인근 부지에 건립할 예정이나 여전히 답보 상태에 머물러있다.오혜자 의원은 "거쳐야 할 행정절차 많다고 하나, 양평군이 의지를 갖고 추진하면 건립이 이렇게까지 지연될 이유가 없다"며 "(늦어지는 기간에 비례해) 양평군이 장애인을 바라보는 시각이 담겨 있다고 생각한다"고 꼬집었다.향후 건립 일정을 묻는 권수연 위원장의 질의에 문화체육과장은 "오는 2029년 4월 운영할 계획"이라고 답변했다.양평군 영상미디어센터 이용 현황에 대해서도 의원들의 질의가 이어졌다. 특히 조례로 '이용 제한'을 둔 점이 질타 대상이 됐다. 영상미디어센터는 2024년 5월 청운면 용두로에 개관해 스튜디오와 1인 미디어실, 편집강의실 등 전문 미디어교육을 포함한 영상 촬영에 필요한 장비와 편집시설을 갖춘 곳이다.조근수 의원은 "영상미디어센터 운영비가 계속 늘어나는 상황에서 군청 일자리부서와 일부 중복되는 사업도 있다"며 "영상미디어센터의 역할과 실효성을 따지려면 이용객 현황 등 체계적인 데이터 관리가 필요하다"고 지적했다.구문경 의원은 "영상미디어센터가 도심지와 떨어져 있어 처음부터 접근성 우려를 안고 시작한 사업인 만큼 이제는 찾아가는 사업을 발굴해야 할 시점"이라고 했고, 임정숙 의원도 "소상공인뿐 아니라 청소년 관련 기관과 연계해 활용하는 방안"을 제안했다.오혜자 의원은 "양평군은 조례로 영상미디어센터 이용 제한을 과도하게 두고 있다"면서 "미디어센터를 운영하는 다른 지자체 대부분은 조례로 이용을 제한하지 않고 있다"며 이에 대한 법적 근거가 있는지 따졌다.양평군 영상미디어센터 설치 및 운영 조례에 따르면 공공질서와 선량한 풍속을 해칠 우려가 있는 경우 말고도 '종교·정치활동, 영리행위' 등도 이용을 제한하고 있다.그러나, 오 의원 지적대로 양평군처럼 미디어센터를 운영하는 부천시, 김포시, 동두천시, 수원시, 안성시, 용인시, 포천시 등은 관련 조례에 이용 제한 조항이 아예 없는 것으로 확인됐다. 가평군과 화성시는 '공공질서·미풍양속을 해칠 우려가 있거나 부정한 방법으로 이용 승인을 받은 경우' 이용을 제한할 뿐 종교·정치활동 제한 규정은 없다.