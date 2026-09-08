"건보료 올리는 게 답 아니다"... 강청희, 지출 구조조정 선언

"방향을 정했다면, 이제는 실행해야 합니다."
취임 50일을 맞은 강청희 국민건강보험공단 이사장의 말이다. 그는 8일 건강보험 재정의 지속가능성을 위해 보험료 인상에 의존하기보다 불필요한 의료 이용과 부당청구 등을 줄이고, 중증·희귀난치질환 등 꼭 필요한 보장은 더욱 두텁게 하겠다고 밝혔다.
강 이사장은 이날 서울 종로구의 한 식당에서 기자들과 만나 "보험료율은 공단 입장에서는 요율 인상이 되면 좋죠. 왜냐하면 재정이 확충되는 측면이 있으니까"라면서도 "국민들 부담을 늘리면서까지 그렇게 보험료를 무리하게 올리는 것도 문제가 있다"고 말했다.
이날 건강보험정책심의위원회에서는 내년도 건강보험료율을 올해와 같은 7.19%로 동결하기로 결정했다. 정부는 보험료 인상 없이 중증·희귀난치질환자와 당뇨 환자, 어르신·아동 등 약 197만 명에게 연간 최대 8000억 원 규모의 급여를 지원하는 '건강보험 보장 1단계 혁신방안'도 추진한다.
강 이사장은 법정 보험료율 상한인 8%를 높이는 문제에도 "지금 단계에서는 그렇게 보험료율에 상한 넘기는 부분까지는 생각하고 있지 않다"고 선을 그었다.
"하지 않아도 될 의료 이용 체크... CT·MRI 수가 조정 필요"
과거 건보공단 급여상임이사를 지낸 강 이사장은 건강보험 지출 구조조정을 위해 과도한 의료 이용과 부당청구 등을 강하게 관리하겠다는 뜻도 밝혔다.
그는 "건보 지출이 늘어난 이유는 과보장되는 측면이 하나 있고, 지출 합리화 부분에서 선택적으로 효과가 있는 부분을 보강하고 효과가 없는 부분을 퇴출시키는 기전이 있어야 하는데 그런 것들이 좀 부족한 것이 사실"이라고 진단했다.
이어 "과도한 의료 이용을 억제하는 방안도 고민을 해야 한다"며 "부당청구나 의료공급자들의 도덕적 해이에 의한 불필요한 지출들이 있기 때문에 그런 부분은 더 강하게 모니터하고 억제해야 된다"고 말했다.
특히 강 이사장은 "사무장병원, 부당청구, 허위청구 이런 것 외에도 사실 전체적인 국민 의료비 지출 차원에서 보면 하지 않아도 될 의료 이용을 하는 경우들이 있기 때문에 그런 부분에 대해서는 좀 체크해 볼 필요가 있다"고 했다.
고가 영상검사에 대해서는 "CT(컴퓨터단층촬영), MRI(자기공명영상)가 좀 낭비되는 부분은 어느 정도 제어가 필요하기 때문에 거기에 대한 수가 조정도 필요하다"고 했다. 다만 건강보험 적립금 소진 우려에 따른 구체적인 지출 구조조정 규모와 관련된 질문에는 "기획 단계라서 숫자로 명확히 말씀드리기는 좀 힘들다"고 답했다.
"보장률보다 생명 달린 질환부터"
보장성 강화의 방향은 '선택과 집중'으로 제시했다. 강 이사장은 "전체적으로 보장성 강화 정책을 펴면서 많은 부분들이 강화 정책에 투입됐는데 그 결과가 과연 무엇이냐 그러면, '결과가 나온 것이 미흡하다'는 지적들이 많다"며 "중증질환, 환자들의 생명이 달린 질환부터 시작해서 희귀·난치질환 이런 부분의 보장률을 올리는 노력을 먼저 하고 있다"고 말했다.
이날 정부가 발표한 보장 1단계 혁신 방안에는 희귀·중증난치질환자의 본인부담률을 현행 10%에서 7%로 낮춘 뒤 2028년 5%까지 단계적으로 인하하고, 중증 2형 당뇨병 지원과 65세 이상 무치악 어르신 임플란트 건강보험 적용을 확대하는 내용 등이 담겼다(관련 기사 : 건보료율 7.19% 동결... 197만명 의료비 부담 덜어준다 https://omn.kr/2jpgz
).
강 이사장은 저소득층과 고령층의 치료 지연을 막는 예방·건강관리에도 건강보험 재정을 투입해야 한다고 강조했다. "병원비가 없어서 치료 시기를 놓치는 경우들이 존재하고, 검사를 적절한 시기에 받았어야 되는데 지연돼서 받아서 오히려 의료비 지출이 더 많이 생기는 그런 문제"가 있다는 것이다.
"소득 중심 부과체계 빠른 시간 안에 개편"
재정 수입 측면에서는 소득 중심 건강보험료 부과체계 개편을 강조했다. 강 이사장은 "재산과 소득이 같이 부과되는 부분에 대해서 문제점들이 지적되고 있고 그런 부분들은 소득 중심으로 빠른 시간 안에 개편하는 것이 맞다"고 말했다.
구체적인 방안은 "준비 중인 것으로 보고받았다"면서 "건보가 시작된 지 25년 정도 흘러가면서 징수에 대한 부분들이 크게 발전하지 못했다. 보다 정교하고 소득을 잘 파악해서 제대로 부과할 수 있게 그런 부분들을 보강해서 진행할 계획"이라고 전했다.
국고지원 문제에 대해서도 "너무 정부 지원금에 매달린 것이 아니라 저희는 사실 부과체계 개편을 통해서 오히려 이 부분을 수입 부분에서 좀 해결할 필요도 있다고 본다"고 말했다.
담배소송에 대해서는 "553억이라는 소송 금액 외에 그 가치가 굉장히 크다"며 "승패에 관계없이 이 담배소송을 통해서 국민들에게 충분히 담배의 유해성이 전달됐다고 생각한다"고 밝혔다.
강 이사장은 자신의 개혁 구상을 '리부트(Reboot) 건강보험'으로 이름 지었다. 건강보험·장기요양보험·건강검진·만성질환 관리·지역사회 돌봄을 연결하고, 공단의 빅데이터와 인공지능(AI)을 활용한 'AI 기반 건강복지플랫폼'을 구축하겠다는 구상이다.
그는 "리부트 건강보험은 구호가 아니라 실행이어야 한다. 건강복지 플랫폼은 계획이 아니라 국민의 일상 속 서비스가 되어야 한다"고 강조했다. "궁극적으로 제가 만들고 싶은 건강보험은 국민이 아플 때는 든든하게 지켜주고, 건강할 때는 더 건강하게 살아갈 수 있도록 돕고, 나이가 들어 돌봄이 필요할 때는 삶의 존엄을 지켜주는 건강보험"이라고 제시했다.