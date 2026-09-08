황량한 공원서 숲으로 변하기까지… 17년 헌신의 기적

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큰사진보기 ▲부천시 원미구 중2동 중2동성당 옆 ‘벌막공원’이다. 다른 공원과 달리 화단 곳곳에 스프링클러가 갖춰져 있고, 바닥은 폭신한 낙엽으로 덮여 있다. 매일 운동과 산책을 즐기는 주민들은 물론, 인근 어린이집 아이들의 자연 생태 견학 장소로도 각광을 받는다. ⓒ 정재현 관련사진보기

큰사진보기 ▲살아 숨 쉬는 벌막공원을 17년 동안 꾸준히 가꾸고 지켜온 주인공은 바로 ‘벌사모(벌막공원을 사랑하는 사람들의 모임)’ 심재표 회장이다. 서울대 사회교육과를 졸업하고 서울 이화여고 교사로 재직하던 시절부터 공원을 돌봐온 그의 요즘 가장 큰 관심사는 단연 ‘수국’이다. ⓒ 정재현 관련사진보기

"공원은 기본적으로 물을 흡수하는 투수 면적으로 간주되어야 합니다. 하지만 부천의 공원들은 아스콘과 우레탄으로 도배되어 물이 스며들지 못합니다. 화단 출입도 통제되지 않아 발로 밟히며 토양 경반화가 심각해지죠. 물이 스며들지 못하고 겉돌며 토사가 유실되고, 결국 나무 뿌리가 드러나 죽어가는 악순환이 반복됩니다."

"물이 지하로 내려가지 못하니 가로수가 말라 죽습니다. 보도에 아스팔트를 깔아버리니 나무 뿌리가 자라지 못해 위에서부터 말라 내려오고, 태풍에 넘어질까봐 지지대를 대는 실정입니다. 투수블록을 깔아 뿌리가 숨을 쉬게 해줘야 합니다."

큰사진보기 ▲부천시 등 관공서가 관리하는 대다수 공원은 황량하다. 화단 바닥은 딱딱해서 빗물도 흙바닥을 통과하지 못한다. 이곳에 비하면 대부분 그렇다는 소리다. 중동신도시 아파트 숲 사이에 사시사철 숲을 유지하는 '찐공원'이 하나 있다. ⓒ 정재현 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 부천뉴스에도 실립니다.

관공서가 관리하는 공원은 황량하기 십상이다. 화단 바닥은 딱딱해서 물이 잘 스며들지 않는 곳도 많다. 그런데 경기도 부천시 원미구 중동신도시 아파트 단지 사이에 사시사철 숲을 유지하는 '진짜 공원'이 하나 있다.6월부터 8월까지는 30여 종의 다채로운 수국이 흐드러지게 피어나고, 한겨울에도 녹음의 기운이 가득한 도심 속 '생태 오아시스'다. 여름철 공원 한가운데의 기온은 주변 대로변에 비해 약 4도나 낮다. 화단 가장자리에는 깊은 '거름골'을 파서 낙엽을 썩혀 천연 거름으로 활용하는 '자원 순환 관리' 방식을 도입했다.그 결과 토양이 비옥해지면서 지렁이가 풍부해졌고, 이를 먹이로 삼는 온갖 종류의 새들이 날아드는 '생태계의 장'이 펼쳐졌다. 진정한 공원이고 도시숲이다.부천시 원미구 중2동 중2동성당 옆 '벌막공원'이다. 다른 공원과 달리 화단 곳곳에 스프링클러가 갖춰져 있고, 바닥은 푹신한 낙엽으로 덮여 있다. 매일 운동과 산책을 즐기는 주민들은 물론, 인근 어린이집 아이들의 자연 생태 견학 장소로도 각광을 받는다.이처럼 살아 숨 쉬는 벌막공원을 17년 동안 꾸준히 가꾸고 지켜온 주인공은 바로 '벌사모(벌막공원을 사랑하는 사람들의 모임)' 심재표 회장이다. 서울대 사회교육과를 졸업하고 서울 이화여고 교사로 재직하던 시절부터 공원을 돌봐온 그의 요즘 가장 큰 관심사는 단연 '수국'이다.심 회장과 벌막공원의 인연은 2008년 지독했던 폭우 속에서 시작됐다. 그해 여름 200mm가 넘는 집중호우가 쏟아졌을 때, 다른 공원들은 서둘러 토사 제거와 복구 작업이 이루어졌으나 벌막공원은 예외였다. 민둥 화단에서 흘러내린 토사로 인해 공원 보도가 며칠 동안 뻘밭으로 방치되어 있었던 것이다.공원 관리의 허술함을 두고 볼 수 없어, 심 회장은 부천시 관계자를 만났다. 그러나 당시 관계자의 답변은 안타까웠다. 부천시가 벌막공원 앞에 66층 초고층 주상복합 아파트 '리첸시아' 건축 허가를 내주면서 벌막공원의 '리모델링 후 기부채납'을 조건으로 걸었으나, 시공사의 미분양 적자로 약속이 이행되지 않은 채 방치됐다는 전언이었다.심 회장은 시 관계자에게 "우리도 세금을 내는데 이렇게 방치하면 안 된다. 당국의 힘이 모자라면 우리 시민이라도 관리에 나서겠다"고 말했단다. 그의 분노는 즉각적인 행동으로 이어졌다. 소위 '공유지의 비극'을 좌시할 수 없다 판단한 그는 2008년부터 사비로 초화류와 화관목을 구입해 심기 시작했다. 그렇게 벌거벗은 화단을 가꾸는 7년간의 고독한 홀로 싸움이 시작됐다.처음에는 무관심했던 주민들도 꽃과 나무로 채워지는 공원의 변화를 보며 마음을 열었다. 2015년 7월 11일, 주민 11명이 자발적으로 찾아와 힘을 보태겠다고 나섰고, 심 회장의 제안으로 마을공동체 '벌사모'가 정식 발족했다. 이후 회원 수가 꾸준히 늘어 2025년 12월 기준 251명에 달하며 부천시 최대의 마을공동체로 성장했다.벌막공원을 가꾸며 심 회장이 눈여겨본 것은 부천시 전체 공원 관리의 구조적 문제점이었다. 일례로 2017년 3억 8천만 원을 들여 리모델링한 인근 '달빛공원'은 토양 경반화(땅이 딱딱해지는 현상)가 심해 비가 오면 물이 빠지지 않고 고여 잔디가 썩는 현상이 발생한다.심 회장은 부천시 공원 행정의 실태를 이렇게 꼬집었다.이러한 토사 유출은 하수구를 막아 도시 홍수의 원인이 되고 준설 비용을 증가시킨다. 심 회장은 "부천시의 불투수 면적이 전국 230개 지자체 중 최하위 수준인 61.7%에 달하고, 녹지 면적도 표준의 절반에 미치지 못하는 13.6%에 불과하다"며 치명적인 도시 환경 문제를 경고했다.심 회장은 벌막공원을 부천의 새로운 명소로 만들겠다는 구상을 이어간다. "부천에 진달래공원과 장미공원이 있듯, 이곳을 알차게 가꿔 수국 테마공원으로 만든다면 많은 사람이 찾는 지역의 자랑거리가 될 것"이라는 포부다.남부 지방에서 주로 자라는 수국의 한계를 극복하기 위해 영하 25~30도의 한파를 견디는 내한성 품종을 직접 수급해 심고 있다. 공원 내에 수국양묘장을 조성해 시민들에게 삽목(꺾꽂이) 기술을 무상으로 교육하고, 베란다 가꾸기용 삽수를 나누어 주는 등 저변 확대에도 앞장서고 있다. 인근 원미고 학생들과 '청소년 벌사모'를 결성해 청소년 생태 환경 교육도 병행한다.특히 벌막공원의 핵심 경쟁력은 친환경 '자원순환 시스템'에 있다. 2011년부터 공원 내 낙엽과 잔가지를 버리지 않고 화단에 묻어 토사 유실을 막고 토양 저장 용량을 늘렸다. 화단과 경계석 사이에 깊이 50cm의 거름골을 파고, 주변 아파트와 도로변에서 수거한 낙엽, 다른 공원의 잔디 부산물, 커피 찌꺼기, 한약재 찌꺼기, 조리 전 음식물 쓰레기까지 모아 천연 퇴비로 자원화했다.벌막공원에서 매년 처리하는 이웃 아파트와 대로변의 낙엽 마대만 400~450개에 달한다. 이러한 유기물 멀칭 효과 덕분에 수거·운반·소각 비용 절감, 토양 산성화 방지, 잡초 억제 및 수분 증발 방지 등 다각도의 환경 개선 효과를 거두고 있다. 심 회장은 "이러한 자원순환 관리를 부천시 전체 공원으로 확대하고 노인 일자리 사업과 연계한다면, 낙엽 처리 예산 절감은 물론 친환경 도시 환경 조성과 일자리 창출이라는 일석삼조의 효과를 거둘 수 있다"고 강조했다.스스로 공부하고 실천하며 체득한 심재표 회장의 현장 조경 지식이 벌막공원을 넘어 부천시 전체 공원의 푸른 변화를 이끌어 내길 기대해 본다.