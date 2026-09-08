"생활임금, 1인 가구가 겨우 생계 유지하는 최저선... 개선해야"

큰사진보기 ▲생활임금 당사자 증언대회 ⓒ 민주노총부산본부 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 노동과세계에도 실립니다.

민주노총 부산본부가 9월 8일 화요일 오전 10시 부산시민운동지원센터 5층 혁신홀P에서 생활임금 당사자 증언대회를 개최했다.사회를 맡은 김준우 부산지하철노조 수석부위원장은 "부산시 생활임금 제도 도입의 취지와 현 상황"에 대해서 해설하며 "민주노총 부산본부 요구안인 시급 1만 5200원을 월급으로 환산하면 317만 6800원이며 세후 약 285만 원 수준이다. 이는 1인 가구가 겨우 생계를 유지할 수 있는 최저선이지만 현재 부산시는 이마저도 보장하지 않고 있다. '인간다운 삶과 문화적 생활을 누릴 수 있도록 보장한다'는 생활임금 취지와도 맞지 않다"고 지적했다.그러면서 그는 생활임금을 인상하고 제도를 개선할 필요가 있다고 이야기했고, 생활임금 당사자들의 이야기를 들어보는 증언대회의 취지를 해설했다.김재남 민주노총부산본부 본부장은 여는 발언을 통해 "지방소멸 부산, 공공주도의 임금정책으로 양질의 일자리를 만들어야 한다"며 "현재 부산시 생활임금은 기본급 외에 각종 수당 등 지나치게 넓은 산입범위로 인해 노동자들은 오히려 저임금 구조에 발이 묶여 있다. 정부는 공공부문부터 최저임금만을 지급하는 관행을 없애야 한다고 수차례 강조해 왔다. 생활임금만 지급하라는 것이 아니라, 생활임금을 하한선으로 하고 최소한 그 이상을 지급하도록 하는 데 그 취지가 있다. 이제는 그 약속을 이행해야 할 때다"라며 정부의 역할을 촉구했다.김재운 제5기 부산시 생활임금위원(부산시의회 운영위원장)이 인사말을 전했다.박춘열 민주일반노조 부산본부 태종대지회장은 "태종대 다누비열차 노동자와 하청노동자들에게 생활임금을 즉각 적용하라. 부산시 산하 공공기관의 하청 · 위탁 노동자에 대해서는 인건비의 별도 편성 여부와 관계없이 생활임금을 적용할 수 있도록 생활임금 적용 기준과 제도를 확대하라"고 지적했다.이어 "2018년 정규직 전환 정책에서 배제된 태종대 다누비열차 노동자들의 고용구조를 전면 재검토하고, 상시·지속업무에 종사하는 노동자들의 고용안정을 보장하라. 1년 단위 계약을 반복하며 노동자의 근속을 쪼개는 불합리한 고용구조를 개선하고, 동일 업무를 지속적으로 수행한 노동자의 근속과 경력을 정당하게 인정하라"며 생활임금을 적용받지 못하는 노동자들의 요구를 밝혔다.에릭 민주일반노조 부산본부 외국어교육지회 조직부장은 "생활임금은 정부나 지자체가 직접 고용한 노동자들에게만 엄격하게 적용되었다. 정부가 하청 노동자들에게도 생활임금을 확대 적용하는 정책을 도입했지만, 여전히 일부 핵심 사업장들에서 불법적으로 이 법정 임금이 지급되지 않고 있다"고 말했다.그는 "우리는 기장군에서도 이와 똑같은 책임 회피와 기만을 목격하고 있다. 기장군은 복지어학원 프로그램 노동자들에게도 생활임금을 적용해야 한다는 결정을 오래전에 내렸다. 현재 영어 프로그램의 원어민 교사들은 생활임금 이상을 받고 있지만, 한국인 지원 인력들은 받지 못하고 있다. 직접 고용이든 하청 고용이든, 그 어떤 공공부문 노동자도 공공을 위해 일한다는 이유로 가족의 생계를 위협받아서는 안 된다. 우리는 기장군과 부산시의 책임 있는 자세를 요구하며, 조례상 생활임금 적용대상자에 대한 차별 지급을 즉각 중단할 것을 촉구한다"고 말했다. 에릭 조직부장의 동시통역은 배성민 민주일반노조 부산본부장이 진행했다.허명신 부산지하철노조 운영서비스 지부장은 "부산시 생활임금은 통상임금으로 책정이 된다. 2024년 12월 대법원 판례 이후 잡다한 모든 수당들이 통상임금에 포함되면서 받는 임금은 변함이 없는데 통상시급이 생활임금보다 높아지는 상황이 되었다. 이로 인해 임금 인상의 기준점이던 생활임금이 의미가 없게 되어버렸다"고 설명했다.허 지부장은 "부산교통공사는 이런 문제를 알면서도 그냥 관성적으로 부산시 생활임금을 기준으로 임금설계를 하고 있다. 부산시와 시의회가 변화된 상황에 맞게 생활임금제도 개선에 적극 나서야 한다. 부산시 생활임금을 각종 수당이 포함된 통상임금 적용이 아니라 기본급 적용으로 전환하라! 부산시와 부산교통공사는 지하철 청소 노동자들에게 고통 전가하는 원가설계를 개선하기 위해 책임을 다하라"고 말했다.이정희 민주노총 정책실장은 민주노총의 생활임금 투쟁 및 사업 계획을 발제하며 "생활임금 제도 개선, 조례개정, 적용대상 확대, 생활임금 산정모델 개발 및 확산, 결정구조 민주성 및 투명성 강화, 투쟁 모범사례 공유 등" 다양한 계획들을 해설했다.민주노총부산본부는 10월 1일 목요일 오전 10시 개최되는 생활임금위원회에 앞서 오전 9시 40분 부산시청 후문에서 '2027년 생활임금 쟁취를 위한 민주노총부산본부 결의대회'를 개최할 예정이다.