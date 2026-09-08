여수살이 6년 차에 발견한 보물, 안심산을 아시나요

큰사진보기 ▲여수 안심산에서 바라본 경도와 돌산 ⓒ 양진형 관련사진보기

큰사진보기 ▲도리산전망대에서 바라본 수많은 진도의 섬들 ⓒ 양진형 관련사진보기

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큰사진보기 ▲안심산이 품은 여수 가막만 ⓒ 양진형 관련사진보기

큰사진보기 ▲안심산 동쪽 모습. 여수국가산업단지 뒤로 멀리 백운산과 지리산 천왕봉이 보인다 ⓒ 양진형 관련사진보기

큰사진보기 ▲안심산 남쪽의 모습. 백야도(왼쪽)와 하화도, 여수 광도(가운데 멀리)가 보인다 ⓒ 양진형 관련사진보기

큰사진보기 ▲안심산 서쪽의 여자만 모습. 운두도, 여자도, 장도 등의 모습이 조망된다 ⓒ 양진형 관련사진보기

큰사진보기 ▲안심산에서 바라본 가막만의 섬들 ⓒ 양진형 관련사진보기

큰사진보기 ▲안심산 오르는 길 ⓒ 양진형 관련사진보기

큰사진보기 ▲봉화산에서 바라본 여수해협. 유조선과 화물선 등 대형 선박들이 하역을 기다리고 있다 ⓒ 양진형 관련사진보기

큰사진보기 ▲마래산에서 바라본 오동도(왼쪽)과 여수엑스포, 그리고 돌산반도 ⓒ 양진형 관련사진보기

큰사진보기 ▲백호산에서 바라본 여수의 섬들 ⓒ 양진형 관련사진보기

큰사진보기 ▲금오산에서 바라본 한려해상국립공원 ⓒ 양진형 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 한국섬뉴스에도 실립니다.

섬이 새떼처럼 무리 지어 흩어져 있다 하여 이름 붙여진 곳, 전남 진도군 조도면. 상조도 도리산전망대에 올라서면 발아래 사방으로 178개의 섬들이 펼쳐진다. 베트남 하롱베이가 부럽지 않은 다도해의 비경이다.지금으로부터 210년 전인 1816년 9월 5일, 영국에서 거친 바다를 건너온 젊은 함장 바실 홀(Basil Hall·당시 28세) 대령은 이 전망대에 올라 조도군도를 바라보며 감탄을 금치 못했다. "세상의 극치, 지구의 극치!" 훗날 그는 이 감동을 담아 <조선 해안 및 류큐성 항해기>(1818)를 출간했다.그렇다면 2026 여수세계섬박람회가 열리는 여수에는 과연 어떤 '극치'가 숨어있을까.40대 중반부터 백두대간과 100대 명산, 전국 섬 둘레길 100여 곳을 트레킹해 온 필자에게 가장 깊은 울림을 준 산속 전망대는 속리산이었다. 연꽃봉우리처럼 겹겹이 둘러싼 산세를 바라보며 '삼천리 금수강산'이라는 말이 생각나, 눈시울이 붉어졌다.섬에서는 대청도 서풍받이, 울릉도 성인봉, 홍도 깃대봉, 가거도 독실산, 관매도 돈두산, 매물도 장군봉, 제주 우도봉에서 바라본 경치들이 가슴 깊이 명승지로 남아 있다.이처럼 눈부신 명승은 대개 고된 발품을 팔아야 얻어지지만, 눈을 돌려보면 우리가 숨 쉬는 생활권 근처에서도 그에 버금가는 비경을 얼마든지 찾아낼 수 있다. 여수살이 6년 차인 필자가 발굴해 낸 보석 같은 곳, 바로 여수 서쪽에서 가막만을 은은하게 품고 있는 안심산이다.안심산은 노벨문학상 수상자 한강 작가의 초창기 소설, 〈여수의 사랑〉에 나오는 소제마을 뒷산이기도 하다. 소제마을은 주인공 자흔이 버스가 고장 나 우연히 내린 시골 마을로 그려진다. 저녁 무렵 완만한 뒷산 능선에서 해가 지는 풍경과 바다 주변의 섬들을 바라보는데 이곳이 곧 가막만과 그 안에 똬리를 튼 섬들이다.해발 347m의 그리 높지 않은 산이지만, 정상에 서면 가슴이 뻥 뚫린다. 3개 국립공원(지리산·한려해상·다도해해상)과 7개 100대 명산(팔영산·반야봉·천왕봉·조계산·백운산·망운산·금산), 그리고 40여 개의 남해안 크고 작은 섬(대횡간도·대두라도·사도·추도·여자도·묘도 등)과 4개 만(광양만·가막만·장수만·여자만)이 사방 360도 파노라마로 펼쳐진다.우선 북쪽으로 보면 호남정맥에서 갈라져 나온 여수지맥이 직선으로 뻗어있고, 광양만 너머 백운산과 국립공원 지리산의 장엄한 능선이 손에 잡힐 듯하다.동쪽으로는 남해 최고봉 망운산, 보리암으로 이름난 금산, 다랑이논을 품은 설흘산과 한려수도에 떠 있는 수우도가 반긴다.또한 남쪽으로 펼쳐진 호수처럼 잔잔한 가막만 바다 너머로 기운차게 뻗은 돌산반도 줄기와 금오도, 월호도, 개도, 백야도가 자리를 잡았다. 쾌청한 날엔 80km 떨어진 여수의 외딴섬 광도까지 모습을 드러낸다.끝으로 정상에서 서쪽으로 열 걸음 남짓 내려서면 고흥 팔영산과 여자만, 그 품에 안긴 여자도와 장도의 고요한 풍경이 한눈에 들어온다.현재 여객선이 섬박람회 부행사장인 금오도와 개도를 운항하고 있지만 대횡간도, 대두라도, 추도, 사도, 여자도 등도 배를 타고 한나절이면 다녀올 수 있는 알짜배기 섬들이 여수바다 여기저기에 흩어져 있다. 트레킹길도 잘 조성되어 있어 깊어가는 가을, 가족과 함께 다녀오기 좋다.안심산은 높이에 비해 접근성이 탁월하다. 해발 100여 m 지점에서 산행을 시작하기에 남녀노소 누구나 부담 없이 오를 수 있다.유월드테마파크, 소호동성당, 옛 소제마을 등에서 출발하면 천천히 걸어 30~40여 분, 부영여고 입구에서 출발하면 1시간이면 정상에 닿는다. 부영여고 코스(1.5km)를 제외하면 대부분 500m 안팎의 짧은 코스다. 어린아이와 함께 오르기에도 무리가 없다. 잘 닦인 등산로 양옆으로는 빽빽한 편백나무 숲이 장관을 이루며, 상쾌한 피톤치드를 뿜어내 걸음마다 머리가 맑아진다.트레킹을 즐기는 여행객이라면 여수 명산들이 숨겨둔 또 다른 뷰 포인트를 놓치기 아쉽다.봉화산: 여수와 남해 사이 수로를 가득 채운 무역선 군단을 조망할 수 있다. 임진왜란 당시 이순신 장군이 왜군을 막아서던 기개를 떠올림과 동시에, 광양항을 통해 세계로 뻗어 나가는 한국의 거대한 국력이 실감 나는 장소다.마래산: 여수 엑스포단지와 오동도는 물론, 2032년 해저터널로 연결될 남해군의 풍경까지 한눈에 담긴다. 운이 좋은 날엔 패러글라이딩 무리가 잠자리처럼 만성리 해변 위를 날아다니는 이색 풍경도 만날 수 있다.백호산(백야도): 여수 서쪽의 낭도, 사도, 추도는 물론 '일레븐 브릿지(11개 해상교량)' 연결점인 제도, 개도, 자봉도 등을 가장 입체적으로 관조할 수 있다.금오산: 우리나라 4대 관음성지(양양 낙산사 홍련암, 남해 보리암, 강화도 보문사, 여수 향일암) 중 하나인 향일암을 품은 산이다. 향일암 뒤로 금오산에 오르면 일망무제의 동쪽 한려수도가 시원하게 마주한다. 향일암이 왜 일출 명소인지 단번에 납득이 간다. 남서쪽으로 시선을 돌리면 에메랄드빛 바다 위에 떠 있는 대횡간도, 금오도, 안도 등 여수의 보석 같은 섬들이 차례로 펼쳐진다.배 타고 한나절 섬의 비경: 섬으로 조금 더 깊이 들어간다면 개도 봉화산·천제봉이나 금오도 대부산 정상이 선사하는 조망 역시 잊지 못할 여운을 남긴다.2026 여수세계섬박람회를 찾을 관람객들이 인공적인 박람회장에서 느껴질 법한 허허함을 뒤로하고, 이곳에서 '진짜 여수의 숨은 맛'을 가슴 깊이 간직하고 돌아가길 바란다.