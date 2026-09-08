부울경 시도지사 "울산, 통합 에너지자원공사 최적지"

▲제4회 부울경 정책협의회가 8일 웨스틴조선부산호텔에서 열린 가운데 김상욱 울산시장이 석유공사와 가스공사 통합 본사 울산 유치 건의서를 전재수 부산시장과 박완수 경남지사에게 전달하고 있다. ⓒ 울산시 관련사진보기