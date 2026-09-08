허태정 "공직사회 가슴 아픈 일... 구성원 소외되지 않도록 챙겨야"

큰사진보기 ▲허태정 대전시장이 8일 열린 확대간부회의를 주재하고 있다. ⓒ 대전시 관련사진보기

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허태정 대전시장이 최근 발생한 시청 공무원 사망과 관련해 "시장으로서 마음이 무겁다"며 공직사회 구성원에 대한 세심한 관리와 조직문화 개선을 주문했다. 산하 공사·공단에 대해서는 민선 9기 시정철학과 정책 방향에 맞는 조직 정비를 위한 일제점검을 지시했고, 대변인실에는 유튜브와 SNS를 활용한 시정 홍보를 대폭 강화하라고 요구했다.허 시장은 8일 열린 대전시 확대간부회의에서 "며칠 전에도 우리 공직사회에 굉장히 가슴 아픈 일이 있어서 시장으로서 굉장히 마음이 무겁다"며 "신규자와 질병·육아·출산 휴가를 다녀온 직원들을 중심으로 상담을 강화해 이들이 갖고 있는 고충과 애로사항을 충분히 들어야 한다"고 말했다.이어 "치유의 과정이 필요한 경우에는 치유하고, 역할을 조정하는 방식으로 다시 업무를 감당하는 데 큰 부담을 주지 않도록 조직사회가 포용력을 보여줘야 한다"고 강조했다.특히 실·국장 등 관리자들에게 직원 관리와 배려를 강조했다. 허 시장은 "일을 잘하게 하고 잘 흘러가게 하는 역할도 중요하지만, 그 못지않게 조직 구성원에 대한 관리와 배려, 조직의 융합이 원만하게 진행될 수 있도록 해야 한다"며 "구성원 하나하나가 보람과 자부심을 가질 수 있도록 하고 소외감, 더 나아가 외면당하는 문화가 형성되지 않도록 예의주시하면서 잘 챙겨달라"고 주문했다.대전시 산하 공사·공단에 대한 강도 높은 점검도 지시했다. 허 시장은 최근 공사·공단 업무보고를 받은 사실을 언급하며 "민선 9기가 출범한 지 세 달이 다 돼 가는데도 아직 민선 9기의 시정철학과 방향에 대한 공감, 그 체제로의 전환이 제대로 이뤄지지 않고 있다는 것을 느꼈다"고 지적했다.그러면서 "공사·공단에 대한 일제 점검을 통해 민선 9기에 맞는 시책으로의 방향 전환과 조직 정비가 차질 없이 진행되도록 특별히 신경 써 달라"며 기획조정실을 중심으로 점검을 강화할 것을 주문했다.일부 기관의 업무보고 태도에 대해서도 강한 불만을 드러냈다. 허 시장은 "업무보고 과정에서 최종 관리자가 업무 숙지가 부족하거나 사실과 다르게 이해하고, 다르게 말하는 경우도 여러 차례 봤다"며 "앞으로는 이런 방식으로는 안 된다"고 말했다.이어 "민선 9기의 정책 방향과 시정철학에 동참할 수 없는 사람들은 다시 생각해야 한다. 어떤 자세로 해야 할지 명확하게 말씀드린다"고 강조했다.시정 홍보 방식에 대해서도 변화를 요구했다. 허 시장은 이날 대변인실에 민선 9기 출범 이후 유튜브 콘텐츠 생산 건수와 SNS 게재 현황을 물었으나 즉각적인 답변이 나오지 않자 "지금은 SNS 시대이고 유튜브가 굉장히 중요한 홍보 수단인데 이 부분에 대한 대변인실의 준비가 더 필요해 보인다"고 지적했다.그는 "연간 목표를 잡고 이번 달에는 몇 개의 유튜브를 생산할 것인지, 시민들에게 어떻게 홍보할 것인지 계획해야 한다"며 "대전시 사업이나 시장 메시지와 관련된 콘텐츠를 유튜브로 제작하고 공급하는 노력이 좀 더 적극적으로 이뤄져야 한다"고 주문했다.또 "SNS 매체의 상대는 시민이고 구독자"라며 "이미 가장 강력한 수단이 돼 있다. 허태정 개인을 홍보하라는 뜻이 아니라 대전시정에 관한 것, 시민들이 궁금해하고 불편해하는 것, 대전시가 무엇을 준비하는지를 적극 알리라는 것"이라고 말했다.그러면서 "보도자료 하나 내보내는 것으로 해결되는 게 아니다. 기존 언론을 통해 전달되는 데는 한계가 있다"며 실·국별로도 주요 정책과 현안을 다양한 방식으로 홍보할 수 있도록 준비하라고 지시했다.한편 허 시장은 이날 회의에서 지난 1일 새롭게 출범한 '온통대전 2.0'이 일주일 만에 신규 가입자 4000여 명, 충전액 약 375억 원을 기록한 점을 언급하며 추석을 앞두고 안정적인 시스템 운영과 적극적인 홍보를 주문했다. 또 추석 연휴 응급의료체계와 특별교통대책, 생활폐기물 처리 등 시민 안전·편의 대책도 철저히 준비해 달라고 당부했다.아울러 장기간 지연되고 있는 대전역세권 복합21구역 개발사업과 관련해서는 "10월 19일까지 하나 안 하나 기다리고 있을 때가 아니다"며 한화건설 컨소시엄에 대전시의 입장과 시민들의 목소리를 명확히 전달하고 정상 추진 여부에 따른 대응전략을 마련하라고 지시했다.