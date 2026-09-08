단양군, 고교생 해외 수학여행 전액 지원

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

충북 단양군이 올해 처음으로 지역 고등학교 2학년 학생들의 해외 수학여행 경비를 전액 지원해 8일 단양고 학생들이 수학여행을 떠났다.단양군에 따르면 단양고 2학년 학생 105명이 이날 청주국제공항을 통해 일본으로 출국했다. 학생들은 오는 11일까지 3박 4일 일정으로 오사카와 나라, 교토 등을 방문하며 일본의 역사와 문화를 체험하고 교과 과정과 연계한 현장학습을 진행한다.한국호텔관광고 학생들도 오는 14일부터 17일까지 3박 4일 일정으로 홍콩과 마카오를 방문할 예정이다. 이들은 현지 관광·호텔 산업을 견학하며 관련 분야에 대한 이해를 넓히는 시간을 갖는다.단양군이 지역 고교생 해외 수학여행 경비를 지원하는 것은 올해가 처음이다.이를 바탕으로 단양고와 한국호텔관광고 2학년 학생들에게 1인당 125만원 규모의 해외 수학여행 경비를 지원한다. 전체 수학여행 지원 예산은 2억2000여만원 규모다.이번 사업은 단양군 교육경비와 충북도교육청 체험학습 경비 등을 활용해 추진됐다. 군은 가정 형편과 관계없이 모든 학생이 동등한 교육·문화 체험 기회를 누릴 수 있도록 한다는 방침이다.군 관계자는 "단양에서는 가정 형편과 관계없이 모든 학생이 동일한 교육·문화 체험 기회를 누릴 수 있도록 지원하고 있다"며 "아이들의 교육과 미래에 대한 투자를 앞으로도 확대해 나가겠다"고 말했다.