관리 책임 문제... 53년 전통 운호고 축구부 해체키로

큰사진보기 ▲사진=운호고 제공. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

53년 전통을 이어온 충북 청주 운호고등학교 축구부가 결국 역사의 뒤안길로 사라지게 됐다.충북도교육청 학교체육진흥위원회는 7일 심의를 열어 운호고 축구부의 학교체육 지정종목 해제안을 의결했다.이에 따라 운호고는 내년부터 축구부 신입생을 받지 않는다. 다만 현재 재학 중인 선수들은 졸업할 때까지 학교 지원을 받으며 운동을 계속할 수 있다.운호고 축구부는 1973년 창단해 각종 전국대회에서 두각을 나타낸 지역 명문 운동부다. 국가대표 미드필더 원두재를 비롯해 여러 프로축구 선수를 배출했다.현재 축구부에는 1학년 12명, 2학년 5명, 3학년 10명 등 모두 27명의 선수가 소속돼 있다.운호고는 선수 수급 문제를 해결하고 체계적인 유소년 육성을 위해 2023년 프로축구단 충북청주FC와 업무협약을 체결했다. 이후 2024년부터 선수 위탁관리를 맡기면서 운호고 축구부는 충북청주FC의 U18 유소년팀 역할을 해왔다.충북청주FC는 U12와 U15팀을 창단한 데 이어 충북 최초로 프로 산하 고교 유스팀(U18)을 출범시켰다.성과도 나타났다. 운호고 축구부는 올해 2월 전국대회에서 창단 이후 처음으로 20강 토너먼트에 진출했으며, 프로 유스 토너먼트 14강에 올랐다. 또 2026 K리그 주니어 권역 3위를 기록하며 사상 첫 왕중왕전 진출권까지 따냈다.하지만 학교와 구단은 선수 선발과 훈련, 지도자 운영, 대회 참가, 학사·생활지도 등 축구부 운영 전반에서 갈등을 빚어왔다.핵심 쟁점은 선수 관리와 사고 발생 때 책임 소재였다.운호고 측은 교과시간 내 학생들의 학교생활은 학교가 관리하고 학교장이 책임지는 반면, 교과시간 외 생활은 충북청주FC가 맡는 현재의 위탁관리 구조에서 선수 부상이나 주말리그·전지훈련 인솔 과정에서 사고가 발생할 경우 학교가 법적·행정적 책임을 떠안을 수 있다고 주장해왔다.특히 선수 단체 기숙이나 위장 전입, 학교 회계에 편입되지 않은 축구부 운영비 지출 등의 문제가 발생할 경우 학교가 책임을 질 소지가 있다는 게 학교 측 입장이다.운호고는 지난해에도 축구부 해체를 추진했다. 그러나 학생들의 진로와 피해를 최소화하기 위해 학교운영위원회를 통해 해체를 1년간 유보했다.유예기간이 끝난 올해 운호고는 지난 7월 8일 학교운영위원회를 열어 축구 지정종목 해제 안건을 의결했다. 이후 학교장과 학교운영위원장, 학생회장 등이 서명한 지정종목 해제 신청서를 청주교육지원청에 제출했고, 충북도교육청에는 지난달 22일 관련 안건이 접수됐다.학교체육진흥위원회의 이날 최종 의결로 운호고 축구부의 53년 역사는 사실상 막을 내리게 됐다.충북청주FC는 운호고를 대신해 위탁관리를 맡을 새로운 학교를 찾고 있다.구단 관계자는 "위탁관리협약을 체결할 다른 학교를 알아보고 있다"며 "가능하면 청주 지역 학교를 우선적으로 찾겠지만 여의치 않으면 청주에서 1시간 이내 거리까지 범위를 넓힐 계획"이라고 말했다.이어 "적합한 학교를 찾지 못할 경우 구단 자체 클럽 형태로 운영하는 방안도 검토하고 있다"고 밝혔다.