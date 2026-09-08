광주은행, 창립 58주년·특별시 출범 기념 이벤트

큰사진보기 ▲광주은행 창립 58주년 '특별한 감사 ON 이벤트', 전남광주통합특별시 출범 기념 '빛나는 동행 ON 이벤트'. ⓒ 광주은행 관련사진보기

AD

광주은행은 오는 10월 30일까지 광주은행 '와뱅크' 이용 고객을 대상으로 '창립 58주년·전남광주통합특별시 출범 기념 이벤트'를 실시한다고 8일 밝혔다.광주은행 창립 58주년을 맞아 '특별한 감사 ON 이벤트', 특별시 출범을 기념한 '빛나는 동행 ON 이벤트'를 함께 진행한다.행사 기간 중 '와뱅크'에서 응모한 뒤 대상 상품에 신규 가입하거나 상품별 조건을 충족한 고객이 대상이다.▲원화 예금 100만 원 이상 신규 가입 ▲원화 적금 5만 원 이상 신규 가입 ▲펀드 10만 원 이상 신규 가입 ▲개인형 IRP 10만 원 신규 가입 ▲마이데이터 자산 연결 ▲공과금 자동이체 등록 ▲신용·체크카드 이용실적 증가 ▲입출금계좌 평잔 증가 등의 조건을 충족할 때마다 상품별 추첨권을 지급하다. 고객 1인당 최대 8매까지 받을 수 있다.'특별한 감사 ON 이벤트'는 응모자 중 100명을 추첨해 온누리상품권과 지역 숙박권, 지역 특산품 등을 제공한다. 경품은 광주 김치, 완도 전복, 담양 한과, 장흥 표고, 구례 산수유즙, 곡성 백세미, 진도 돌미역, 여수 돌산 갓김치 등 전남·광주를 대표하는 상품으로 구성했다.이와 별도로 창립 58주년을 기념해 5800명을 추첨, 디지털 온누리상품권 2000원권도 제공한다.'빛나는 동행 ON 이벤트'의 경우 전남광주 27개 기초지방자치단체와의 동행 의미를 담아 해당 상품 가입 고객 중 2700명을 추첨해 디지털 온누리상품권 3000원권을 지급한다.이벤트 당첨자는 11월 11일 추첨을 통해 선정하며, 경품은 11월 19일부터 순차적으로 발송할 예정이다. 자세한 내용은 광주은행 '와뱅크'와 홈페이지, 가까운 영업점, 고객센터를 통해 확인할 수 있다.박대하 광주은행 부행장은 "앞으로도 온누리상품권과 지역 특화 상품을 연계하는 등 지역과 상생할 수 있는 다양한 금융혜택을 제공하며 고객과 지역의 든든한 동반자가 되겠다"고 말했다.