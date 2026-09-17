무크 '신종교연구' 창간사

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어느 외국학자가 말했다고 할 것 없이 우리의 마음에서 우러나온 바로 그 곡진한 말, 바로 그 화두다. 다름이 아니라 '신종교는 잡초다'라는 화두 말이다. 밟고 밟아도 돋아나는 질경이 풀보다도 더 질긴 잡초. 이게 바로 신종교의 실상이다. 불교식으로 표현 한다면 여여(如如)한 바로 그 모습이라고나 할까. 잡초라는 것 이외에 신종교에 대해서 달리 무엇이라고 표현할 적당한 말이 생각이 나지 않으니 어쩌겠는가.



잡초의 그 여여한 모습이라니, 그 누구 하나 거들떠보지 않는 천덕꾸러기 신세일 망정 그 억세고 질긴 생명력과 싱그럽고 풋풋한 내음... 어찌 그 뿐이겠나. 온천지를 뒤덮게 시리 지천으로 널려 있어 비할 나위 없이 천할망정, 그래도 그 속에 들백합이며 들장미며 에델 바이스며 들국화며, 하여간 온갖 기화요초는 그런대로 다 들어 있으니 어쩔 셈인가. 저 잡초 강산의 못 기화요초가 어우러져 뿜어내는 향내음에 흘려서 우리 생의 알짜배기 황금 시대를 송두리째 흘려서 산 게 아닐까.



남들이 굉장하고 화려한 정원을 가꾸고 인생의 원예에 골몰했던 그 한창 시절에 우리는 천상천하 잡초동산 기화요초의 향내음에 흘려서 훌쩍 날려 보낸 한 세월이 아니었던가.



온갖 잡동사니 풀이란 풀은 다 어울어진 가운데 만화방창의 요란한 향성무진(香聲無盡) 그 광활한 동산을 가리켜 무엇이라고 부르면 좋을 것인가. 문득 머리를 스치고 지나가는 게 있어 언뜻 만공스님이 족집게로 집어내듯 지어낸 세계일화를 떠 올린다.



잡초 어우러져서 온 세상에 향기 그윽한 세계일화의 동산이 무엇이겠냐. 그게 바로 수운이 말한 천지개벽이요 일부(一夫)가 말한 정역이요 증산이 말한 후천선경이 아니겠나 말이다. 소태산은 물질이 개벽하고 나서 정신이 개벽한다고 했는데 바로 이 잡초 천하가 그 정신 개벽이 이루어지는 데가 아니겠나 말이다.



그런데 잡초는 어디까지나 잡초로 남아 있어야지 그렇지 않고서는 그나마 그 줄기찬 생명력과 들풀의 소박한 향내음을 간직하기가 어렵다.





덧붙이는 글 |

김삼웅의 [잡지 창간사]는 매일 여러분을 찾아갑니다.

한국신종교학회(회장 황선명)가 1999년 4월 무크 <신종교연구>를 창간했다. 발행인 황선명, 편집위원 황선명·이정우·오병무·조흥윤·김종서·윤승룡·김항제·조용태, 발행처 한국신종교학회다.창간호는 특집 '새시대의 신종교', 연구논문 '신종교와 신종교학', '새천년은 신종교의 세기인가', '한국 신종교의 미래와 역할', '한국 선(仙)사상의 맥', '한국 신종교와 주문', '태극기가 미래 인류에게 보내는 메시지', '천리교 한국전래 과정에 대한 고찰' 등이 실렸다.발행인의 창간사 중간 부분이다.