'왕' 새겨진 청동인장 출토… 해남 고다산성, 통일신라 행정거점 확인

큰사진보기 ▲해남 고다산성, 왕(王)명 청동인장, 금동허리띠 등 유물 출토 ⓒ 해남군 관련사진보기

AD

전남광주특별시 해남군 현산면 '고다산성'이 단순한 방어 시설을 넘어 통일신라시대 지방 행정을 총괄하던 핵심 거점이었음을 보여주는 유물이 대거 쏟아져 나왔다.해남군은 지난 6월부터 3개월간 역사문화권 정비사업의 핵심 유적인 고다산성에 대한 첫 발굴 조사를 진행해 성벽과 문지, 유물 100여 점을 확인했다고 8일 밝혔다.이번 조사에서는 '새금관(塞琴官)'이 새겨진 기와와 '왕(王)'명 청동인장, 중국 당나라 형식의 금동허리띠 등 일반적인 지방 관아 수준을 뛰어넘는 최고위급 위세품이 출토됐다.청동인장은 당시 행정 문서 등에 사용된 것으로 추정되며, 당나라식 금동허리띠는 신분제와 지방 지배 체계를 엿볼 수 있는 핵심 유물이다. 특히 '새금관' 명 기와는 문헌상 백제 행정 지명과 연결돼 산성의 역사적 성격을 규명하는 주요 단서로 평가받고 있다.발굴팀은 이들 유물을 토대로 고다산성이 신라 중앙 정부와 긴밀히 연계된 고위급 지방 관아이자 지방 통치의 거점인 치소성(治所城) 역할을 한 것으로 분석했다.해발 고지대 정상부를 두른 테뫼식 석축성인 고다산성은 서·남해안의 해상 및 육상 교통로를 한눈에 조망할 수 있는 요충지에 자리 잡고 있다. 북쪽 성벽 외부는 들여쌓기로, 내부는 판축(板築) 기법으로 기초를 다진 뒤 수직으로 쌓아 올린 전형적인 통일신라시대 축성 방식을 띠고 있다.산성 터에서는 마한시대 유구부터 통일신라 치소성을 거쳐, 폐성 이후 조선시대 담장 건축물이 들어선 흔적까지 3개의 뚜렷한 문화층이 확인돼 산성이 오랜 기간 주요하게 활용됐음을 방증했다.해남군 관계자는 "고다산성이 해상과 육상 교통로를 통제하며 지방 행정을 수행한 중요한 거점이었음이 입증됐다"며 "이번 발굴 성과를 바탕으로 국가유산 지정을 적극 추진하겠다"고 말했다.해남군은 오는 17일 오후 2시 현산면 고다산성 발굴 현장에서 일반인을 대상으로 성과를 공개하는 현장 설명회를 개최할 예정이다.