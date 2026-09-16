메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

연재잡지 창간사  |  109화
26.09.16 15:15최종 업데이트 26.09.16 15:15

월간 '노동해방문학' 창간사

[잡지 창간사 109] "역사상 최초로 노동자계급의 과학적 사상 위에 굳건히 선 노동자 월간 매체를 간행하면서"

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
구글 검색 선호 출처로 추가
"노동자의 사상의 자유, 언론의 자유를 쟁취하자"는 구호 아래 월간 <노동해방문학>이 1989년 4월 창간되었다. 펴낸이 김사인, 편집위원 백무산·정인화·김사인·조정환·정남영·임규찬·임홍배, 발행처 노동문학사이다.

창간호는 특집 '노동해방투쟁의 새로운 지평을 열어젖히는 박노해 시인의 신작 시 12편', 집중취재 '국가보안법 철폐하여 사상의 자유 쟁취하자', 기획대담 '노동해방과 문학이 된 무기', 기획문학평론 '민주주의 민족문학 등에 대한 자기비판과 '노동과 해방 문학론'의 제창', '전노협 출범의 산실 '투혼'을 찾아서' 등 풍성한 내용이 실렸다.

발행인 김사인의 '새날의 진정한 주인인 노동형제들에게' 제하의 창간사 후반이다.

AD
<노동해방문학>은 노동해방사상의 기치를 드높이 들고 해방을 향한 가장 올곧고 탄탄한 길을 밝히는 그믐밤의 새벽별이 되고자 합니다. 우리는 지난 40여 년 동안 선배 문예일꾼들이 피와 땀으로 일구어 온 투쟁의 성과와 시행착오를 바르게 계승·극복함으로써, 민족자주와 민주주의 실현의 과제에 가장 철저하고 적극적으로 복무하는 한편, 인류공동사회의 건설 이라는 장구한 전망을 현실 속에서 이루어가는 노동자계급 국제주의의 문학을 도모해 갈 것입니다. 그리고 그것은 어느 경우에도 올바른 노동자계급의 입장과 과학적 사상을 투철하게 지켜감으로서만 가능할 것입니다.

이 나라 역사상 최초로 노동자계급의 과학적 사상 위에 굳건히 선 노동자 월간 매체를 간행하면서, 천만 노동형제들께 우리는 다음을 분명하게 약속합니다.

<노동해방문학>은 사상과 조직, 재정에 있어서 그 누구에게도 종속되지 않고 순수한 노동해방 일꾼들이 주도하는 노동자계급의 매체가 될 것입니다. 또 <노동해방문학>은 매 시기 노동자계급 대중투쟁의 핵심적 쟁점을 과학적 사상으로 해명하고, 중요한 투쟁사례를 신속히 공유시킴으로써 우리 노동운동의 의식의 성장수준을 보여주는 척도가 될 것입니다. 마지막으로 <노동해방문학>은 이 땅의 문예 속에 만연해 있는 소시민적 편향들을 말끔히 씻어내고, 전진하는 노동자계급이 고대하는 문학, 민중문학, 전선을 실질적으로 강화시킬 문학을 '노동해방문학'의 이름으로 창출해 갈 것입니다.

단결합시다! 힘차게 전진합시다!

덧붙이는 글 |
김삼웅의 [잡지 창간사]는 매일 여러분을 찾아갑니다.


#잡지창간사#잡지#창간사

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
연재

잡지 창간사
10만인클럽
10만인클럽 회원
김삼웅 (solwar) 내방

군사독재 정권 시대에 사상계, 씨알의 소리, 민주전선, 평민신문 등에서 반독재 언론투쟁을 해오며 친일문제를 연구하고 대한매일주필로서 언론개혁에 앞장서왔다. ---------------------------------------------

이 기자의 최신기사무크 '민족과 지역' 창간사


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기