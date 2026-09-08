박수현 충남지사 태안 방문... "제시 현안, 도정에 적극 반영"

큰사진보기 ▲태안군을 방문한 박수현 충남지사가 군민과의 대화를 주재하고 있다. ⓒ 태안신문 관련사진보기

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큰사진보기 ▲박수현 충남지사가 8일 태안군을 방문해 군민과의 대화를 진행했다. ⓒ 태안신문 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

박수현 충남도지사가 민선 9기 첫 시군 방문 일정인 '충남통(通)행' 두 번째 행선지로 8일 태안군을 방문해 지역 발전 전략을 공유하고 당면 핵심 현안 해결을 위한 행보를 이어갔다.이날 일정은 오전 8시 대한노인회 태안군지회 이용희 회장과의 조찬간담회에 이어 윤희신 군수와의 간담회 잇따라 진행한 뒤 지역 언론인 간담회, 군의회 방문, 기관·단체장 사전 환담, 군민과의 대화 순으로 이어졌다.간담회에서 윤 군수와 박 지사는 화기애애한 분위기 속에서 안부를 나누며 군의 주요 당면 현안과 상생협력 방안에 대해 심도 있는 대화를 나눴다.문화예술회관 대공연장에서 열린 군민과의 대화에는 공직자와 각계 인사, 군민 등 600여 명이 참석했다.박 지사는 행사장 입장 시 이용희 대한노인회 태안군지회장, 김광식 태안군보훈단체협의회장의 손을 맞잡으며 '충·효·예 충청 정신 운동' 실천을 다짐했고, 입장곡으로 박경원의 '만리포 사랑'을 선곡해 친근감을 더했다.이어 지난 6월 타운홀 미팅에서 나온 주민 건의사항 9건 중 안면도 관광지 개발 면담과 해상풍력 전담 체계 마련 등 2건은 완료됐으며, 여성농업인 지원, 발전소 주변 주민 건강관리, 외국인 계절근로자 확대 등 5건은 순조롭게 추진 중이라고 직접 설명했다.이 자리에서 윤희신 태안군수는 미래 재도약을 이끌 핵심 역점 사업을 충남도에 집중 건의하며 도 차원의 전폭적인 지원과 결단을 강력히 촉구했다. 주요 건의 과제로는 도내 유일의 고속도로 미구축 지역 해소를 위한 '태안~서산 고속도로 조기 착공(태안~안성 고속도로 중 서산 구간 선행 추진)'을 적극 피력했다.아울러 석탄화력발전소 단계적 폐지에 따른 지역 경제 충격을 극복하고 정의로운 전환을 도모하기 위한 서부·중부발전이 집적된 충남과 태안의 입지적 당위성을 강조하며 '발전공기업 통합본사 태안 유치'에 도 차원의 총력 대응을 요구했다.또한 남면 일원에 들어설 '국방미래항공연구센터 연계 특화산업단지 조성'을 비롯해 ▲태안 유류피해극복 20주년 기념행사 성공 개최를 위한 도비 지원 ▲안면도 국제관광단지 개발 3·4지구 사업의 속도감 있는 추진과 1지구(꽃지해안공원) 상시 활용 대안 마련 ▲소나무재선충병 총력 방제 예산 지원 ▲국내 최초 샌드뮤지엄 조성 ▲충남서부권 광역상수도 조기 준공 등 군민 삶의 질과 직결된 주요 연계 사업에 대한 지원도 함께 건의했다.특히 박수현 지사는 꽃지해안공원 사후 활용 방안에 대해 "윤희신 군수가 취임하자마자 가장 먼저 건의했던 사안"이라고 치켜세우며 "지속적인 행사를 통해 군과 군민의 의견을 최대한 수렴하고, 꽃지해안공원이 지속 가능한 명품 관광자원으로 활용될 수 있도록 적극 뒷받침하겠다"고 약속했다.한편 이날 군민과의 대화 현장에서는 도정 소통과 관련한 따끔한 질책도 이어졌다. '민선 9기 통하는 충남'을 핵심 슬로건으로 내세운 박 지사는 석탄화력발전폐쇄대책위 측에서 도지사 면담을 요청했으나 3개월째 아무런 답변을 받지 못했다는 현장 목소리를 접했다. 이에 박 지사는 "있을 수 없는 일"이라며 도지사 비서실에 깊은 유감을 표하는 동시에 공직자들의 소통 부재를 지적하며 즉각적인 쇄신과 소통을 주문해 눈길을 끌기도 했다.석탄화력발전 폐쇄에 따른 지역 위기에 충남도 역시 석탄화력 폐지 위기를 딛고 태안을 '서해안 대전환의 중심지'로 육성하겠다는 비전을 제시하며 화답했다.도는 ▲석탄화력 폐지에 대응한 정의로운 에너지 전환 ▲미래항공모빌리티 및 RE100 산업단지 등 미래 첨단산업 육성 ▲가로림만 해상 교량과 태안~안성 고속도로 등 광역 교통망 확충 ▲부남호 생태 복원과 안면도 관광지 개발 등 해양생태·관광 거점 조성에 힘을 모을 방침이다.특히 화력발전 폐지에 따른 정의로운 전환 특구 지정과 폐지지역 지원 특별법 후속 조치, 지역별 차등전기요금제 도입을 정부에 지속 건의하고, 발전공기업 통합본사 유치 공조와 태안~안성 고속도로 조기 착공 방안을 적극 모색하기로 했다.박수현 도지사는 "태안은 천혜의 해양 자원과 미래 첨단 신산업 인프라를 두루 갖춘 서해안 대전환의 핵심 거점"이라며 "태안군이 건의한 핵심 사업의 시급성에 깊이 공감하며, 제시해 준 현안들이 도정에 적극 반영되어 결실을 맺을 수 있도록 도 차원의 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다.윤희신 군수는 "박 지사님과의 진솔한 대화를 통해 태안의 백년대계를 위한 상호 발전 방안을 모색할 수 있었던 뜻깊은 시간이었다"면서 "이번 방문을 계기로 도와 긴밀히 협력해 군민이 체감할 수 있는 획기적인 지역 발전을 이뤄내겠다"고 말했다.한편, 박 지사는 군 방문에 이어 오는 17일 공주, 22일 아산, 29일 서천 등 도내 시·군을 차례로 찾아 소통 행보를 이어갈 예정이다.