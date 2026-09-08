건보료율 7.19% 동결... 197만명 의료비 부담 덜어준다

큰사진보기 ▲이형훈 보건복지부 2차관이 8일 서울 종로구 정부서울청사에서 2027년도 건강보험료율 7.19% '동결' 등을 내용으로 한 제15차 건강보험정책심의위원회 결과 브리핑을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이형훈 보건복지부 2차관이 8일 서울 종로구 정부서울청사에서 2027년도 건강보험료율 7.19% '동결' 등을 내용으로 한 제15차 건강보험정책심의위원회 결과 브리핑을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

내년도 건강보험료율이 올해와 같은 7.19%로 동결된다. 최근 고물가·고금리 속에서 국민의 경제적 부담을 덜고, 안정적인 건강보험 재정과 반도체 업황 회복 등에 따른 수입 증가 전망을 반영한 결과다.이와 함께 정부는 보험료 인상 없이도 건강보험 보장성을 강화하기 위해 중증·희귀난치질환자와 당뇨 환자, 어르신 및 아동 등 약 197만 명에게 연간 최대 8000억 원 규모의 건강보험 급여를 지원하는 등 '건강보험 보장 1단계 혁신방안'을 추진한다.보건복지부는 8일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 제15차 건강보험정책심의위원회(건정심)를 열고 '건강보험 보장 1단계 혁신방안'과 '2027년도 건강보험료율 결정(안)'을 심의·의결했다.이형훈 복지부 이날 오후 기자들과 만나 "오늘 건정심에서는 보험료 수입 증가와 함께 국민들의 보험료 부담을 덜어드릴 필요가 있다는 데 위원님들의 의견이 모아져서 내년도 건강보험료율을 올해와 동일한 7.19%로 유지하는 것으로 결정했다"고 발표했다.이번 발표에 따르면 건강보험 보장 1단계 혁신의 핵심은 의료비 부담이 큰 희귀·중증난치질환과 중증 당뇨병에 대한 지원 확대다.우선 희귀·중증난치질환자 136만 명의 본인부담률을 현행 10%에서 올해 12월 7%로 낮추고, 2028년 상반기에는 5%까지 단계적으로 인하한다. 이에 따라 1인당 연평균 본인부담액이 약 22만~36만 원 줄어들 것으로 예상된다.희귀질환 치료제가 건강보험에 등재되는 기간도 현재 240일에서 최대 100일 이내로 단축하는 시범사업이 추진된다. 재등록 때 별도의 검사 결과를 요구하던 일부 질환도 임상진단과 필요시 치료이력만으로 재등록할 수 있도록 기준을 완화한다.중증 당뇨병 지원은 질환 유형 중심에서 중증도 중심으로 바뀐다. 현재 1형 당뇨병에 한정된 지원을 중증 2형 당뇨병까지 확대한다. 췌장장애 수준의 중증 당뇨병 환자는 인슐린 자동주입기와 연속혈당측정기 등에 대해 기준금액의 최대 90%를 건강보험에서 부담한다.이에 따라 1형 당뇨병 환자 3만6000명의 연간 의료비 부담은 36만 원, 신규 지원을 받는 중증 2형 당뇨병 환자 1만1000명은 1인당 연간 418만 원가량 줄어들 전망이다. 재택관리 시범사업 역시 중증 2형 당뇨병까지 확대한다.당원병 환자의 연속혈당측정용 전극과 신경인성 방광 환자의 자가도뇨카테터 지원도 확대한다. 정부는 이를 포함해 중증·희귀난치질환자 등 197만 명에게 연간 최대 8000억 원의 건강보험 급여를 지원할 계획이다.생애주기별 치과 보장성도 확대한다. 내년 1월부터 치아가 하나도 없는 65세 이상 어르신에게 임플란트 2개를 건강보험으로 지원한다. 약 7만 명이 1인당 약 228만 원의 의료비 지원 혜택을 받을 것으로 예상된다. 소아·청소년의 광중합형 복합레진 급여 대상도 기존 12세 이하에서 13세 이하로 확대해 약 14만 명의 충치 치료 부담을 낮춘다.정부는 이번 조치를 단순한 급여 항목 확대가 아니라 건강보험 보장체계 자체를 바꾸는 출발점으로 보고 있다. 치료에 필수적인 비급여는 급여화를 추진하는 한편, 의료남용 우려가 높은 비급여는 신규 진입을 억제하고 관리를 강화한다는 방침이다.보험료율 동결의 배경에는 건강보험 재정의 안정적 운영도 작용했다. 건강보험은 최근 5년 연속 당기수지 흑자를 기록했고 지난해 말 기준 누적 준비금은 약 30조 2000억 원으로 3.5개월분을 보유하고 있다. 내년도 건강보험 정부 지원도 약 1조 1000억 원 늘어난다.이 차관은 "약가 제도 개선 효과로 연 2700억 원, 검체·영상 수가 조정으로 연간 2조6000억 원, 거짓·부당 청구 관리 강화로 연 800억 원의 절감을 예상하고 있다"고 설명했다. 여기에 반도체 산업 등을 중심으로 한 경기 회복에 따른 보험료 수입 증가도 재정 전망에 반영했다고 밝혔다. 추가 보험료 수입은 약 3조 8000억 원으로 추산됐다.다만 법정 국고지원율 14%에는 여전히 미치지 못한다. 내년도 국고지원은 약 13조 7000억 원으로, 지원율은 12.3% 수준이다. 이 차관은 "한꺼번에 14%를 다 증액하기에는 좀 어려움이 있었다"면서 "정부가 앞으로도 계속 국고 지원을 증액하고자 노력할 것"이라고 말했다.건강보험료 부과체계 개편은 추가 검토와 사회적 의견수렴을 거쳐 추진하기로 했다. 이 차관은 "소득 중심의 보험료 부과체계를 운영하고 개편한다는 큰 원칙에 따라 계속 개선해오고 있다"며 "좀 더 대안을 검토하고 또 의견을 수렴해서 추진하는 것으로 의견이 모아졌다"고 말했다.이어 이 차관은 "국민들이 질병으로 인한 경제적 부담을 덜고 필요한 의료서비스를 안정적으로 이용할 수 있도록 건강보험 보장성을 지속 확대해 나가겠다"고 강조했다.