"이원화 핵심은 현장"… 유인호 세종시의회 부의장, 세종 자치경찰 쟁점 조명

큰사진보기 ▲8일 세종시의회 의정실에서 열린 ‘세종특별자치시 자치경찰제 시행 실태 점검 및 제도 개선을 위한 간담회’ 기념사진 ⓒ 세종시의회 관련사진보기

큰사진보기 ▲8일 ‘세종특별자치시 자치경찰제 시행 실태 점검 및 제도 개선을 위한 간담회’을 주재한 유인호 의원 ⓒ 세종시의회 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

세종특별자치시의회 유인호 부의장(보람동, 더불어민주당)이 자치경찰제 이원화 추진 과정에서 현장 경찰관과 지역 주민의 목소리를 우선적으로 반영해야 한다고 강조했다.유 부의장은 8일 세종시의회 의정실에서 '세종특별자치시 자치경찰제 시행 실태 점검 및 제도 개선을 위한 간담회'를 주재하고, 자치경찰제 운영 현황과 이원화 전환에 따른 주요 쟁점을 긴밀히 점검했다.이날 간담회에는 세종시의회 교육안전위원회 이재준·곽효정·노종용 의원을 비롯해 세종자치경찰위원회, 세종경찰청, 세종남·북부경찰서, 세종시 자율방범연합회 및 남·북부 자율방범연합대 관계자 등이 참석했다. 참석자들은 2021년 자치경찰제 시행 이후 현장에서 노출된 문제점을 공유하고 실질적인 제도 개선 방향을 모색했다.세종자치경찰위원회의 현황 보고에서는 이원화 추진 시 ▲국가경찰과 자치경찰 간 사무 배분 및 지휘체계 정립 ▲재정 부담 주체 ▲경찰공무원의 지방직 전환에 따른 직급체계 및 승진·인사 불이익 방지 장치 마련 등이 핵심 과제로 제기됐다.이어 진행된 자유 토론에서는 위원회의 심의·의결 사항 전달 체계 및 실무협의회를 통한 소통 창구는 비교적 원활하게 작동하고 있다는 평가가 나왔다. 다만, 지역 주민들의 치안 수요와 신규 요구를 실제 정책 사업으로 연결하는 과정에서 예산 부족이 최대 제약 요소로 작용하고 있다는 지적도 이어졌다.유인호 부의장은 "자치경찰위원회는 경직된 틀에서 벗어나 현장과 유연하게 호흡해야 한다"며 "국가·자치경찰 사무 담당 경찰관은 물론 자율방범대 등 현장 최전선의 목소리가 정책에 충실히 반영될 수 있도록 지속적으로 소통하겠다"고 말했다.유 부의장은 이번 간담회에서 수렴된 의견을 바탕으로, 향후 정부의 자치경찰 이원화 논의 과정에서 세종시의 지역적 특성과 현장 치안 요구가 반영될 수 있도록 정책 제안과 제도 개선 활동을 이어갈 방침이다.