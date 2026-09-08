'학내성폭력 공익제보' 지혜복 교사, 9일 복직한다

큰사진보기 ▲지혜복 교사가 정근식 교육감이 참석한다고 예고한 집회에서 피켓팅하고 있다. ⓒ 최현빈 관련사진보기

큰사진보기 ▲지 교사의 복직을 요구하는 피켓 ⓒ 최현빈 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지난 6월, 교육청 측에 성명서를 전달하려던 지 교사가 방호요원에 의해 저지되었다. ⓒ 최현빈 관련사진보기

큰사진보기 ▲서울시교육청 정문이 바리게이트에 의해 봉쇄되어 있다. ⓒ 최현빈 관련사진보기

A학교에서 발생한 성폭력 사안에 대해 공익제보한 이후 전보 및 해임되었던 지혜복 교사가 오는 9일 학교로 돌아간다.지 교사는 지난 2023년 A학교에서 발생한 학생들의 성폭력 사안에 대해 학교 측과 교육청에 공익 제보했으나, 학교 측의 미흡한 대처로 인해 2차 가해가 발생했다. 이후 학교 측과 교육청은 이에 항의하는 지 교사를 전보한 후 교육청은 전보 철회를 요구하던 지 교사를 무단결근 등의 이유로 해임하였다. 농성을 이어오던 지난 2025년 2월, 지 교사는 정근식 서울시교육감과 면담을 진행하기도 했다. 하지만 이로부터 며칠 지나지 않은 2월 28일, 경찰이 부당전보 및 해임철회와 정근식 교육감의 사과를 요구하던 지 교사와 시민 23명을 연행하는 일이 벌어지기도 했다.2026년 4월, 서울시교육청이 용산으로 청사를 이전하면서 지 교사와 A학교 성폭력 사안 ,공익제보교사 부당전보 철회를 위한 공동대책위원회(아래 공대위) 역시 용산에서 장소를 옮겨 농성을 이어 갔다. 이 과정에서 천막을 설치하던 중 3명이 연행되었으며, 이후 고공농성을 하던 지 교사 포함 12명의 활동가가 경찰에 연행되는 일이 벌어지기도 했다. 지 교사는 이후 석방됐다.지 교사는 지난 1월 법원으로부터 부당전보 취소 소송에서 승소, 7월에는 해임 취소 소송에서 승소했다. 이로서 지 교사는 복직할 법적 근거를 확보했다. 정 교육감과 교육청 측은 지 교사에 대한 즉각적인 복직을 추진한다고 밝혔으나, 공대위 측이 '입장이 반영되지 않았다'고 항의해 교섭이 지연 되었다. 그러다 결국 9월 합의에 이르게 되었다.지 교사는 3년여 만의 복직을 앞두고 기자와의 인터뷰에서 "피해학생을 보호하고 학교 내 성평등 문화를 정착시키기 위해 복직하고 싶었지만 피해학생들은 이미 모두 졸업했다"라며 "지금 학교로 돌아가도 피해학생은 없기 때문에 약속했던 것들을 지키기 어려워져 마음이 허탈하고 아프다"고 말했다.이어 "그럼에도 이 싸움이 주는 사회적 의미가 있어 그런 면에서는 기쁘고 학교로 돌아갈 수 있어 설렌다"며 "학생들을 만나 제가 교사로서 남은 기간 할 수 있는 것을 하고 싶다"라고 밝혔다.또 "(이 사안이) 성차별 구조에서 학교는 어떤 역할을 해야 하는지, 우리 사회는 어떤 역할을 해야 하는지 계속 일깨우는 계기로 작용할 거라고 믿는다"라며 "그래서 저는 지금 학교로 돌아간다고 해서 끝이 아니라 새로운 시작이라고 생각한다"고 밝혔다.지 교사는 "재판 결과에 따라 사안 해결을 위해 즉각적으로 나서지 않았고, 우리 측 요구를 온전히 수용하지 않은 교육청 측과 정 교육감을 여전히 비판하고 규탄한다"는 의견을 덧붙였다.한편 지 교사는 이번 학기를 학교에서 보낸 후 내년 정년을 맞아 퇴임을 하게 된다. 지 교사는 "교육청이 두 번의 소송에서 패소한 후, 우리가 요구한 내용을 제대로 이행했다면 더욱 일찍 복직했을 것"이라며 서울시교육청을 규탄했다.그러면서 "현재 나온 합의문도 이후 제대로 이행할지 계속 감시하고 요구할 것"이라며 "성폭력 사안은 특히 피해 규모가 크고 피해 정도가 깊기에, 교육청 측은 성폭력 피해 학생들을 위해서라도 전수조사와 근본적인 해결 방안 마련에 적극 나서야 한다"라고 촉구했다.이어 공익제보 과정 중 해임당한 것에 대해 "공익제보한 교육노동자를 탄압한 것은 역사의 과오로 남을 것" 이라며 "그렇기에 저로서는 교육감으로서 자격이 크게 부족하다고 생각한다"는 입장을 밝혔다.지 교사는 공익제보제도에 대해 "교사 뿐만 아니라 수많은 공익제보자가 있음에도 공익신고자 보호법은 현장에서 지켜지지 않는다"라며 "그로 인해 재판까지 가야 하고, 공익제보로 인해 함께 일하던 동료가 적이 되는 상황 속에 발생하는 집단 내 따돌림 등으로 인한 정신적 피해는 말할 수도 없다"고 밝혔다.이어 지 교사는 "소속된 사회 조직 내에서 공익제보자를 철저히 보호하는 문화의 구축이 우선"이라며, "따돌림이나 음해 등에 대해 분명히 책임을 물어 재발하지 않도록 해야 한다"고 말했다.이에 대해 "국회에서 공익제보자에 불이익을 가할 시 징벌적 손해배상을 강화하는 법 개정안이 발의돼 있는 것으로 안다"라며 "현재의 손해배상 비용을 피해 비용의 3배로 명확히 규정해 가해자들에게 공익제보자를 탄압하면 안 된다는 것을 보여줘야 한다"라는 입장을 밝혔다.지 교사는 또 학교 내 성폭력이 재발하지 않기 위해 포괄적 성교육이 필요하다고도 밝혔다. 지 교사는 "이미 OECD국가 대부분 포괄적 성교육을 도입하고 있다"며 "포괄적 성교육을 도입한다면 성폭력 예방이 동시에 이루어져 우리 사회가 더 건강하게 발전적으로 나아갈 수 있다. 가치관이 형성될 시기에 올바른 교육을 받도록 법제화하고 교육과정으로 도입해야 한다"는 입장을 밝혔다.마지막으로 지 교사는 복직까지 함께 싸워준 연대시민들과 활동가들이 "악조건 속에서도 승리할 수 있었던 힘"이었다며, "이 싸움의 주체였고 함께 학교를 바꾸고 사회를 바꾸는 데 중요한 역할을 했다"는 감사함을 표했다.한편 지 교사 측과 공대위는 8일 교육청과의 합의서 조인식을 가진 이후, 9일 기자회견을 통해 입장을 밝히고 출근에 나설 예정이다.