광주전남기협 "경찰이 언론 보도 댓글 공격"

큰사진보기 ▲광주경찰청 청사. ⓒ 배동민 관련사진보기

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광주전남기자협회는 8일 "경찰 조직을 비판한 언론 보도에 전·현직 경찰관들이 댓글 공격을 가했다"며 철저한 진상 규명과 책임자 처벌을 촉구했다.광주전남기협은 이날 성명을 내고 "시민의 권리를 보호하고 법을 집행해야 할 경찰이 자신들에게 불편한 기사를 썼다는 이유로 기자 개인을 댓글로 공격했다면, 단순한 '악플'이나 일부 경찰관의 '일탈'로 치부할 수 없다"며 이같이 밝혔다.앞서 협회 소속사인 KBC광주방송은 법원 사실조회와 당사자 확인 등을 통해 광주경찰청 정보부서 소속 간부 2명과 실무자 1명, 다른 부서 현직 경찰관과 퇴직 경찰관이 경찰 조직을 비판한 자사 보도에 기자를 모욕·비방하는 댓글을 작성한 사실을 확인했다고 보도했다.이에 대해 기협은 "여론과 동향을 파악하는 업무를 담당하는 정보경찰이 조직적으로 관여했다면 공권력을 이용한 언론 겁박이자 여론 개입이라는 비판을 피하기 어렵다"며 "언론의 감시 기능을 위축시킬 수 있는 중대한 문제"라고 지적했다.이어 "가장 먼저 누가 댓글 작성에 관여했는지, 어떤 경위로 이뤄졌는지 명명백백히 밝혀야 한다"며 "특히 상급자의 지시나 묵인이 있었는지, 정보부서 차원의 조직적인 댓글 대응이 있었는지도 한 점의 의혹 없이 규명해야 한다"고 촉구했다.기협은 또 "조사 과정에서 위법하거나 부당한 행위가 확인된다면 지위고하를 막론하고 엄중히 책임을 묻고 그 결과 역시 투명하게 공개해야 한다"고 강조했다.그러면서 "이번 사태의 진상이 밝혀지고 책임 있는 조치가 이뤄질 때까지 그 과정을 끝까지 지켜볼 것"이라며 "언론의 정당한 비판과 감시 기능을 위축시키고 기자를 겁박하려는 어떠한 시도에도 단호히 대응하겠다"고 덧붙였다.