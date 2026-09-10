'오디세이 끝판왕' 모셨습니다, 교수와 덕후의 입담 티키타카

▲영화 <오디세이>를 주제로 이야기를 나누고 있는 석민주씨, 이태수 서울대 철학과 명예교수, 안재원 서울대 인문학연구원 서양고전문헌학 교수(카메라 모니터 내 왼쪽부터). 카메라 모니터 밖은 사회를 맡은 소중한 <오마이뉴스> 기자. ⓒ 정교진 관련사진보기