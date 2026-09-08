당진시의회 "어버이날 법정 공휴일 지정 해야"

큰사진보기 ▲당진시의회가 8일 제130회 정례회 제3차 본회의에서 김덕주 의원이 대표 발의한 ‘어버이날 법정 공휴일 지정 촉구 건의안’을 채택했다. ⓒ 당진시의회 관련사진보기

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충남 당진시의회가 8일 제130회 정례회 제3차 본회의에서 김덕주 의원이 대표 발의한 '어버이날 법정 공휴일 지정 촉구 건의안'을 채택했다.이번 건의안은 저출생과 초고령화, 청년층의 수도권 집중 등으로 인한 지역소멸 위기 속에서, 가족 간 유대를 회복하고 지역 경제에 활력을 불어넣기 위해 마련됐다.김덕주 의원은 제안 설명을 통해 "우리나라는 65세 이상 인구가 1084만 명으로 전체의 21.2%를 차지하는 초고령사회에 진입했으나, 50년 넘게 평일인 어버이날로 인해 부모와 자녀가 함께 시간을 보내기 어려운 실정"이라며 "어린이날이 1975년 법정공휴일로 지정된 것과 달리 어버이날은 1973년 지정 이후 법정기념일에 머물러 있다"고 지적했다.이어 "어버이날 공휴일 지정은 단순한 휴일 연장이 아니라, 가족 간 왕래를 늘려 세대 간 단절을 예방하는 사회적 투자이자 귀성객 증가를 통한 지역 내 소비 촉진 계기가 될 것"이라고 강조했다.당진시의회는 이번 건의안을 통해 정부와 국회를 향해 두 가지 핵심 사항을 촉구했다.첫째는 정부와 국회가 국민적 공감대와 사회적 합의를 바탕으로 관련 법률을 조속히 개정해 매년 5월 8일 어버이날을 법정 공휴일로 지정할 것, 둘째는 어버이날을 계기로 경로효친 문화를 확산하고 가족 간 교류, 세대 간 소통 및 유대 회복을 도모할 수 있도록 범정부 차원의 종합적인 정책을 마련할 것이다.당진시의회는 이날 채택된 건의안을 대통령(비서실장), 국회의장, 국무총리, 행정안전부장관 등 관련 주요 기관에 이송할 예정이다.