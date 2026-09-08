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교육

26.09.08 13:48최종 업데이트 26.09.08 13:48

"아이들 살상한 침략 전쟁, 돕지 말라"... 교원단체들도 규탄

전교조와 팔레스타인인들과연대하는교사들, 인천퇴직교육자협의회 "한국군 파병 반대"

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사회대전환연대회의, 트럼프규탄 국제민중행동조직위원회, 팔레스타인과 연대하는 한국시민사회 긴급행동 등 시민사회단체 관계자들이 7일 오전 서울 종로구 청와대 앞 분수광장에서 기자회견을 열어 미국의 호르무즈 군사적 기여 압박을 규탄하며 이재명 정부의 한국군 파병 검토 중단을 촉구하고 있다.
사회대전환연대회의, 트럼프규탄 국제민중행동조직위원회, 팔레스타인과 연대하는 한국시민사회 긴급행동 등 시민사회단체 관계자들이 7일 오전 서울 종로구 청와대 앞 분수광장에서 기자회견을 열어 미국의 호르무즈 군사적 기여 압박을 규탄하며 이재명 정부의 한국군 파병 검토 중단을 촉구하고 있다. ⓒ 유성호

한국 정부가 미국-이란 전쟁에 한국군 파병을 검토하고 있다는 보도가 나오자, 교원단체들도 규탄하고 나섰다. "아이들을 살상한 미국과 이스라엘의 침략 전쟁을 도와서는 안 된다"라는 주장이다.

8일 전국교직원노동조합(전교조) 강원지부는 성명에서 "전쟁으로 아이들의 생명이 희생되는 비극을 확대하는 일에 동조할 수 없다"라면서 "아이들에게 평화와 생명의 존엄을 가르치는 교사로서 전쟁을 유지하고 확대하는 어떠한 군사적 개입도 방관할 수 없다"라고 밝혔다. 그러면서 "대한민국이 해야 할 일은 전쟁의 한쪽에 서는 것이 아니라 무력 충돌의 중단과 평화적 해결을 위해 노력하는 것"이라고 강조했다.

하루 전인 지난 7일 전교조도 성명에서 "우리 아이들이 살아갈 미래를 더 큰 군사적 대립과 전쟁의 위험 속으로 밀어 넣어서는 안 된다"라면서 "전투든 비전투든 우리 군을 호르무즈 해협의 무력 충돌 현장에 보내는 모든 방안을 즉각 중단하라. 아이들의 미래는 전쟁이 아니라 평화여야 한다"라고 지적했다.

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팔레스타인인들과 연대하는 교사들도 지난 4일 낸 성명에서 "미국과 이스라엘이 이란과 팔레스타인, 레바논에서 파괴한 학교와 살상한 어린이들의 수는 헤아리기조차 어렵다"라면서 "어떤 방식이든 이들의 침략 전쟁을 도와서는 안 된다. 한국 청년들의 손에 무고한 사람들의 피를 묻히게 할 수는 없다"라고 우려했다. 그러면서 "우리 교사들은 가만히 있지 않을 것이다. 이재명 정부는 호르무즈 해협 파병 시도를 즉각 중단하라"고 요구했다.

인천퇴직교육자협의회도 지난 6일 성명에서 "평화를 가르쳤던 교육자들은 우리 졸업생들과 청년들이 분쟁의 희생양이 되는 것을 좌시할 수 없다"라면서 "우리는 아이들과 청년들이 평화로운 세상에서 살아갈 수 있도록, 파병 반대와 평화 실현을 위해 끝까지 행동할 것"을 다짐했다.

#아이들생명#한국군파병

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