"아이들 살상한 침략 전쟁, 돕지 말라"... 교원단체들도 규탄

큰사진보기 ▲사회대전환연대회의, 트럼프규탄 국제민중행동조직위원회, 팔레스타인과 연대하는 한국시민사회 긴급행동 등 시민사회단체 관계자들이 7일 오전 서울 종로구 청와대 앞 분수광장에서 기자회견을 열어 미국의 호르무즈 군사적 기여 압박을 규탄하며 이재명 정부의 한국군 파병 검토 중단을 촉구하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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한국 정부가 미국-이란 전쟁에 한국군 파병을 검토하고 있다는 보도가 나오자, 교원단체들도 규탄하고 나섰다. "아이들을 살상한 미국과 이스라엘의 침략 전쟁을 도와서는 안 된다"라는 주장이다.8일 전국교직원노동조합(전교조) 강원지부는 성명에서 "전쟁으로 아이들의 생명이 희생되는 비극을 확대하는 일에 동조할 수 없다"라면서 "아이들에게 평화와 생명의 존엄을 가르치는 교사로서 전쟁을 유지하고 확대하는 어떠한 군사적 개입도 방관할 수 없다"라고 밝혔다. 그러면서 "대한민국이 해야 할 일은 전쟁의 한쪽에 서는 것이 아니라 무력 충돌의 중단과 평화적 해결을 위해 노력하는 것"이라고 강조했다.하루 전인 지난 7일 전교조도 성명에서 "우리 아이들이 살아갈 미래를 더 큰 군사적 대립과 전쟁의 위험 속으로 밀어 넣어서는 안 된다"라면서 "전투든 비전투든 우리 군을 호르무즈 해협의 무력 충돌 현장에 보내는 모든 방안을 즉각 중단하라. 아이들의 미래는 전쟁이 아니라 평화여야 한다"라고 지적했다.팔레스타인인들과 연대하는 교사들도 지난 4일 낸 성명에서 "미국과 이스라엘이 이란과 팔레스타인, 레바논에서 파괴한 학교와 살상한 어린이들의 수는 헤아리기조차 어렵다"라면서 "어떤 방식이든 이들의 침략 전쟁을 도와서는 안 된다. 한국 청년들의 손에 무고한 사람들의 피를 묻히게 할 수는 없다"라고 우려했다. 그러면서 "우리 교사들은 가만히 있지 않을 것이다. 이재명 정부는 호르무즈 해협 파병 시도를 즉각 중단하라"고 요구했다.인천퇴직교육자협의회도 지난 6일 성명에서 "평화를 가르쳤던 교육자들은 우리 졸업생들과 청년들이 분쟁의 희생양이 되는 것을 좌시할 수 없다"라면서 "우리는 아이들과 청년들이 평화로운 세상에서 살아갈 수 있도록, 파병 반대와 평화 실현을 위해 끝까지 행동할 것"을 다짐했다.