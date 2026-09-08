일자리 정책을 '40억 청구서'? 중앙일보가 놓친 것

큰사진보기 ▲중앙일보 9월 8일자 기사 <전장연 지하철 시위 멈췄더니…‘40억 일자리’ 청구서 날아왔다> 화면 갈무리 ⓒ 중앙일보 관련사진보기

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큰사진보기 ▲조선비즈 9월 3일자 기사 <서울시의회, 오세훈표 ‘청년 AI 사다리·야간경제’ 예산 삭감… “장애인 시위 예산”은 살려> 화면 갈무리. ⓒ 조선biz 관련사진보기

8일 <중앙일보>가 장애인 공공일자리 복원에 붙인 이름은 '청구서'였다. 제목은 <전장연 지하철 시위 멈췄더니…'40억 일자리' 청구서 날아왔다>. 전국장애인차별철폐연대(전장연)가 출근길 지하철 탑승 시위를 중단한 뒤 서울시의회 민주당이 일자리 복원을 추진한다는 내용이다. 시위를 멈췄는데, 이번에는 그 시위를 끝낸 합의가 문제라고 한다.무슨 일이 있었던 걸까. 이 '청구서'는 국민의힘 논평에 먼저 등장했다.보름 전인 지난 8월 24일, 전장연과 서울시의회 민주당은 장애인 권리보장을 위한 합의를 발표했다. 전장연은 출근길 지하철 탑승 시위를 중단하고, 민주당은 이동권 보장과 권리 중심 공공일자리 복원을 위한 조례안 통과를 약속했다. 관련 조례안은 그보다 앞선 8월 10일 발의돼 있었다. 거리에서 제기한 요구를 의회에서 다루고, 그 약속을 바탕으로 시위를 멈추기로 한 것이다.국민의힘은 합의 당일부터 반발했다. 최종부 서울시의회 국민의힘 대변인은 조례 통과 약속과 시위 중단 선언이 교환됐다며 이를 "정치적 청구서 결제"라고 불렀다. 지난 3일 조례안이 상임위원회를 통과하자 "청부 조례", "입법 폭거"라는 비난이 이어졌다. 정책의 내용을 비판하는 데서 나아가 합의와 입법을 부당한 거래로 규정했다.보수언론은 그 해석을 제목으로 옮겼다. <조선비즈>는 지난 3일 '청년 AI 사업 등의 예산 삭감'과 '장애인 일자리 복원 추진'을 대비하며 "장애인 시위 예산"은 살린다고 썼다. 8일 <중앙일보> 제목에는 국민의힘이 먼저 꺼낸 '청구서'가 등장했다. 본문에서는 국민의힘 대변인의 발언이었지만, 제목에서는 그 주체가 사라졌다. '국민의힘이 청구서라고 비판했다'가 '청구서가 날아왔다'로 바뀌었다. 정당의 주장에서 발언 주체를 지우자, 비평은 사실로 둔갑했다.정작 <중앙일보>가 말하는 '40억 원'은 중증장애인의 권익옹호·문화예술·인식개선 활동을 노동으로 인정하는 사업의 연간 비용 추정액이다. 보도에 따르면, 조례안 본회의 처리도 오는 11일로 예정돼 있다. 전장연에 시위 중단의 대가로 40억 원을 지급했다는 내용이 아니다. 사업을 복원하는 데 필요한 비용을 시위대가 시민에게 들이민 청구서라고 주장하는 셈이다.지난해 4월 21일 김재섭 국민의힘 의원은 전장연을 "협상의 대상이 아니라, 처벌의 대상"이라고 규정했다. 출근 시간 지하철 점거에 대한 가중처벌을 추진하겠다면서 한 말이다.물론 시위 중단을 조건으로 조례 통과를 약속한 것이 의회의 심의를 요식 행위로 만들지는 않는지 따질 수 있다. 민주당도 합의를 이유로 조례의 공익성과 예산의 타당성을 설명할 책임을 피할 수 없다. 그러나 심의를 제대로 하라는 요구와 저들과 협상해서는 안 된다는 주장은 다르다.시위 과정의 위법 행위에 책임을 묻는 일과 장애인에게 필요한 정책을 논의하는 일은 함께 할 수 있다. 처벌할 행위가 있었다고 그 사람들이 제기한 문제까지 사라지지는 않는다. 시위에 참여했다는 이유로 국가에 권리를 요구할 국민의 자격이 정지되는 것도 아니다.그럼 어쩌라는 것인가. 출근길 시위를 멈추고 정당과 협상해 조례로 요구를 반영하려는 것을 '거래'라고 비난한다면, 어떤 해결을 인정하겠다는 것인가. 아무것도 얻지 못한 해산만 정당한 결말이라면, 원하는 것은 갈등 해결이 아니라 시위대의 패배다.이 기준에서는 처우 개선이 오히려 잘못된 결과가 된다. 요구를 수용한 정치인도 갈등을 해결한 사람이 아니라 시위대에 굴복한 사람이 된다. 무엇을 개선했느냐보다 시위대가 무언가를 얻었느냐가 중요해지는 것이다.합의를 거래로 부르면 기존 정책을 방어하기도 쉬워진다. 권리 중심 일자리는 오세훈 시장 재임 중인 2023년 말 종료됐고, 2024년 특화 일자리로 전환됐다. 복원 합의가 성과로 인정되면 기존 사업을 없앤 결정과 대체 사업이 충분했는지도 평가받게 된다. 반대로 합의를 '청구서'로 만들면 질문은 '기존 정책이 충분했나'에서 '왜 민주당이 전장연을 챙기나'로 바뀐다. 국민의힘은 폐지의 책임을 따지는 논쟁 대신 상대 정당의 특혜를 공격하는 논쟁을 벌일 수 있다.언론의 제목은 이 공격을 독자에게 전달한다. <조선비즈>는 제목에서 한쪽은 '청년 AI 사다리'이고 다른 쪽은 '장애인 시위 예산'이다. 한쪽에는 지원받을 사람이, 다른 쪽에는 돈을 써서는 안 될 것 같은 행동이 놓인다. 두 정책의 필요성을 비교하기 전에 청년의 미래와 시위 비용 중 하나를 고르라는 식이다.그 사이에서 일자리를 필요로 하는 중증장애인은 사라진다. 서울시는 2020년 사업을 도입하며 일반 노동 시장뿐 아니라 기존 장애인 일자리에서도 참여하기 어려웠던 최중증 장애인에게 노동 기회를 제공하겠다고 설명했다. 의료기관과 편의시설의 접근성을 조사하고 차별을 알리는 일도 직무에 포함했다. 장애인 당사자가 일상에서 마주치는 장벽을 찾아내고 개선을 요구하는 활동이었다.물론 권리가 있다는 말이 특정 사업을 그대로 유지해야 한다는 뜻은 아니다. 서울시는 2023년 3월 실태조사를 근거로 3년간 전체 참여자의 직무 활동 1만 7,228건 중 50.4%(8,691건)가 집회·시위·캠페인에 집중됐다고 밝혔다. <중앙일보>는 참여자의 약 95%가 해당 활동에 참여한 경험이 있었다고 보도했다. 활동이 편중됐는지, 사업이 제 역할을 했는지 따져볼 근거다.그러나 권익 옹호는 애초 서울시가 정한 직무였다. 캠페인까지 묶은 활동 비율만으로 그 활동 전부가 부당했다고 결론 내릴 수는 없다. 그렇다고 모든 집회·시위를 유급 업무로 인정해야 하는 것도 아니다. 어떤 활동을 공익적 직무로 인정할지, 참여자의 의사는 존중됐는지 심사하고 기준을 고쳐야 한다. 공공 재정으로 지원할 활동의 범위는 따질 수 있지만, 그것이 당사자의 요구하고 협상할 자격을 가리는 일이 되어서는 안 된다.이 논쟁의 출발점은 장애인이 얼마나 안타까운 처지에 있느냐가 아니다. 이들이 다른 누구와도 동등한 국민이라는 사실이다. 국민이 국가에 자신의 권리를 보장하라고 요구하는 것은 당연한 일이다. 장애인이라고 정부가 마련한 지원을 받는 데만 머물러야 할 이유는 없다. 부족하면 부족하다고 말하고, 함께 요구하고, 정당을 설득해 제도를 바꾸려 할 수 있다.공적 예산도 비장애인의 몫으로 먼저 정해져 있고 장애인이 거기서 일부를 얻어 쓰는 돈이 아니다. 장애인의 노동과 이동을 보장하는 일 역시 국민을 위한 국가의 일이다. 청년 지원 예산을 따지듯 사업의 필요성과 집행 방식을 따지면 된다. 일자리를 필요로 하는 사람들까지 예산의 정당한 수혜자에서 밀어내서는 안 된다.그런데 처우 개선 합의를 '청구서'라고 부르면 국가의 책임보다 요구한 사람들의 행동이 먼저 심판대에 오른다. 무엇이 부족해 시위에 나섰는지 묻는 대신, 시위까지 한 사람들에게 왜 돈을 주느냐고 묻게 된다. 사업을 검증하는 것처럼 보이지만, 정작 합의의 부당함을 설명하는 근거는 시위를 통해 얻었다는 사실이다. 국민의힘의 논평과 이를 제목으로 옮긴 보도에서 경계해야 할 대목이다.장애인은 국가의 선의를 기다리는 사람이 아니라 국가에 책임을 물을 수 있는 국민이다. 권리를 요구할 수는 있어도 그 요구를 관철해서는 안 된다면, 그 권리는 무슨 소용인가. 국가가 정한 지원은 받아도 되지만 조직하고 협상해 지원의 기준을 바꾸려 하면 특혜라고 한다면, 허용되는 것은 권리 행사가 아니라 주어진 처우에 대한 순응뿐이다.그래서 이 비난은 사실상의 '집에 가라'로 들린다. 출근길에서 사라지라는 데 그치지 않고, 협상을 통해 얻으려던 변화까지 포기하라는 말이 되기 때문이다. 시위 방식에 반대할 수 있고 특정 사업의 복원에도 반대할 수 있다. 그러나 그 반대가 당사자의 요구를 정책에 반영하는 일 자체에 대한 거부가 되어서는 안 된다.국민의힘은 합의의 어떤 내용이 잘못됐는지, 무엇을 고쳐야 하는지 답해야 한다. 언론은 그 답을 검증해야 한다. 정당이 붙인 낙인을 제목으로 받아쓰는 것은 검증이 아니다.출근길을 막지 말라는 요구가 장애인 자신의 출근길까지 포기하라는 말이 되어서는 안 된다. 시위대가 사라지는 것과 시위할 이유가 사라지는 것은 다르다. 정치가 해야 할 일은 후자다.