축의 봉투 대신 건넨 무지갯빛 축복 듬뿍 선물

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몇 달 전, 함께 시민단체 활동을 하던 동료에게 결혼식에 와달라는 청첩장을 받았다. 청첩장을 손에 쥐었을 때 표정으로는 "드디어 가는 거냐"며 환하게 웃어넘겼지만, 속마음은 복잡한 생각으로 뒤덮였다. 보통 사람들도 청첩장을 받으면 일정을 확인하고 축의금 액수를 따져본다. 지극히 자연스러운 현실적 계산이다. 하지만 성소수자인 나의 경우, 거기에 몇 가지 고민이 더 얹어진다.
'내가 이 동료에게 커밍아웃을 했던가?'
내가 커밍아웃을 했고, 그 동료가 성소수자에 친화적이라는 신뢰가 있을 때 비로소 마음속 고민은 행동으로 옮겨진다. "너무 축하해! 혹시 괜찮다면 내 짝꿍도 그날 같이 가도 될까?" 어찌 보면 결혼을 앞둔 동료에게 번거로울 수 있는 부탁을 조심스레 건네는 것이다.
다행히 나의 동료들은 내가 말을 꺼내기도 전에 "오랜 시간 함께한 짝꿍과 꼭 같이 와달라"고 먼저 마음을 열어주곤 했다. 결혼식이라는 자리가 온전히 결혼하는 두 사람만의 이벤트가 아니라, 양가의 경사이자 그동안 쌓아온 사회적 관계를 챙기는 자리라는 점을 생각하면 초대받지 않은 이까지 포용해 주는 동료들의 배려는 결코 가볍지 않은 고마움으로 다가온다.
사랑하는 사람의 법적 보호자가 될 최소한의 권리
누군가는 필자에게 "어차피 언젠가 돌려받을 돈이니 기분 좋게 축의하라"고 말한다. 하지만 그 '언젠가'는 도대체 언제인가? 차별금지법이 제정되고 나서? 아니면 한국에서도 동성 간 혼인신고가 수리되었다는 언론 보도가 나오는 날인가? 성소수자에게 '언젠가 돌려받을 돈'이라는 말은, 이전 정권들이 되풀이해 온 '차별금지법은 나중에'라는 미루기식 논리와 다를 바 없이 씁쓸하게 들린다.
또 누군가는 "제도가 안 되어 있어도 너희끼리 결혼식 올리고 우리를 부르면 되지 않느냐"고 쉽게 말한다. 성소수자들이 그저 화려한 결혼식 이벤트를 열고 싶어 하고, 그동안 뿌린 축의금을 회수하는 데만 안달 나 있다고 오해하는 것이다.
그러나 결혼식이라는 통과의례 이전에 '혼인신고'라는 법적 제도가 존재한다. 접수창구의 안내처럼 혼인신고는 번복할 수 없으며, 상호 간에 강력한 법적 구속력과 의무를 부여한다. 파트너가 위급한 상황에 빠졌을 때 당사자를 대신해 수술 동의서에 서명하고, 법적 보호자로서 곁을 지킬 수 있는 권한이 생기는 것이다.
동성혼 법제화를 반대하는 이들은 성소수자들이 정부의 신혼부부 정책을 남용하려 한다고 오해하기도 한다. 하지만 그것은 가정을 이룬 단위에게 제공되는 정당한 사회적 안전망일 뿐이다. 우리가 요구하는 것은 특혜가 아니라, 사랑하는 사람의 법적 보호자가 될 최소한의 권리다.
무지갯빛 축복을 보내다
최근 직장을 옮겼거나 아직 커밍아웃하지 않은 관계에서 청첩장을 받을 때는 상황이 또 달라진다. 나이를 먹을수록 굳이 모든 관계에서 커밍아웃할 필요성을 느끼지 못하기에 조용히 일상을 살아간다.
하지만 커밍아웃을 하지 않은 곳에서 받는 청첩장은 마음을 무겁게 한다. 이런 경우 나는 대부분 참석을 주저하게 된다. 모두가 축하를 전하는 버진로드 앞에서 '나는 언제쯤 내 짝꿍과 당당히 저 길을 걸어볼 수 있을까' 하는 쓸쓸함이 밀려오기 때문이다.
근래에는 한꺼번에 세 장의 청첩장을 받은 일이 있기도 했는데, 축의금 부담과 복잡한 심경으로 전전긍긍하던 차에 때마침 러쉬(LUSH)에서 '모두의결혼'과 함께 혼인 평등 캠페인의 일환으로 '베터 인 컬러(Better in Color)' 제품을 선보여 부가세를 제외한 판매 금액의 75%를 '모두의결혼' 활동에 후원한다는 소식을 접하게 되었다.
소식을 들은 나는 파트너와 함께 오프라인 매장으로 달려가 인원수에 맞춰 제품을 구매했다. 그리고 다음 날, 참석하지 못하는 미안함과 축하의 마음을 담아 청첩장을 준 동료들에게 그 선물을 건넸다.
그저 청첩장만 받고 축의금만 보내도 될 일이었다. 내가 결혼식에 못 가는 대신 이렇게 마음을 표했다고 주변에 말하자, 자매같이 지내는 게이 지인은 이렇게 말하며 웃음을 터뜨렸다.
"어쩔 수 없는 활동가 본능이다. 너희만 결혼하냐, 우리의 혼인평등에도 힘을 보태라는 메시지를 은연중에 전한 거다."
그러면서도 혼인평등 운동에 힘을 보태며 마음을 전했으니 혼자 전전긍긍 앓느니 참 잘한 일이라며 응원을 건네주었다. 하지만 내 마음 한편에는 섭섭함보다 더 큰 소망이 있었다. 비록 나는 제도 밖에 있어 직접 참석하진 못하지만, 나의 축복을 받은 그들의 앞날만큼은 찬란하기를 바라는 진심이었다. 제도 밖의 사람이 건네는 축복이기에, 그 마음은 더욱 값지고 깊을 것이라 믿었다.
청첩장을 주고받는 마음을 넘어, 사랑이 이길 때까지
최근 영남권 법원의 판결은 실망스러웠다(관련 기사 : 법원의 혼인평등 소송 잇단 각하... "10년 전보다 후퇴"
). 그럼에도 '모두의 결혼'은 좌절에 머물기보다 더 많은 동성 부부가 더 많은 법정에서 혼인평등을 향한 더 큰 걸음을 이어갈 수 있도록 전국 단위 소송의 원고 공개 모집을 한다는 소식을 들었다. '나도 당사자로서 참여해 볼까?' 하는 생각이 얼핏 들었지만, 결혼이라는 건 나 혼자만의 결단이 아니기에 가만히 마음을 다잡는다.
청첩장은 단지 예식장의 시간과 장소를 알리는 종이가 아니다. 자신이 살아온 삶의 궤적을 나누고, 앞으로의 삶을 함께 축복해 달라고 청하는 일이다. 그렇기에 청첩장을 주는 이도, 받는 이도 그 종이 한 장에 담긴 서로의 삶과 마음의 무게를 한 번 더 헤아려보았으면 좋겠다. 누군가 무심코 건넨 청첩장이 어떤 이에게는 자신의 존재와 권리를 돌아보게 만드는 복잡한 질문이 될 수 있음을 말이다.
머지않은 날, 나 역시 회사 경조사 게시판에 "결혼합니다"라는 글을 당당히 올릴 수 있기를 꿈꾼다. 우리의 사랑이 평등하듯 우리의 권리 역시 동등해야 한다는 사실을 알리는 결혼식을 치르고 싶다.
세상의 편견과 제도의 벽이 여전히 견고할지라도, 선의와 축복을 멈추지 않는 마음으로 계속 걸어갈 것이다. 모두의 사랑이 이길 때까지.