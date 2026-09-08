축의 봉투 대신 건넨 무지갯빛 축복 듬뿍 선물

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

'내가 이 동료에게 커밍아웃을 했던가?'

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큰사진보기 ▲축의금 대신 드렸던 러쉬×모두의결혼 '베터 인 컬러' ⓒ 조명산 관련사진보기

"어쩔 수 없는 활동가 본능이다. 너희만 결혼하냐, 우리의 혼인평등에도 힘을 보태라는 메시지를 은연중에 전한 거다."

큰사진보기 ▲모두의결혼 피켓이미지 ⓒ 모두의결혼 홈페이지 갈무리 관련사진보기