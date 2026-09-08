아버지의 섬유탈취제, 그리고 냄새가 품은 인생

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큰사진보기 ▲자연의 내음 ⓒ 임혜영 관련사진보기

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어떤 여자 연예인이 남편 발냄새 맡는 걸 좋아한다고 했다. 언뜻 듣기에는 이상하지만 왠지 알 것도 같다. 독특한 향에 끌리기도 하는 게 사람이기 때문이다.한동안 향수 만들기에 재미를 붙인 적이 있다. 정확히는 옷에 뿌리는 섬유탈취제이다. 동대문 시장에 가서 원액을 사와 알코올을 섞어 만든다. 아버지가 살아계실 때 이걸 좋아하셨다. 왜 자꾸 뿌리시냐고 물으니 물리치료 받으러 병원에 갈 때 혹시라도 노인 냄새가 날까 봐 그러신다는 것이다.나는 살면서 특별히 노인 냄새라는 걸 맡아본 적이 없어서 "그런 거 없으니 자주 뿌리지 마시라"고 말했다. 하지만 아버지는 병원에 갈 때마다 뿌렸을 뿐 아니라 어머니 말에 의하면 냄새에 범벅이 될 정도로 뿌리셨다고 한다. 아버지를 한번만 다시 뵐 수 있다면 "설사 노인 냄새가 나면 어떠냐고 그건 아버지 인생의 냄새이니 걱정하지 마시라"고 말씀드리고 싶다.몸이 큰 변화를 겪을 때 냄새가 나기도 한다는 걸 아버지를 통해서 처음 알았다. 오래 전 대장암으로 항암치료를 받으실 때 외양은 크게 변화가 없었는데 치료를 받고 오신 날은 생전 처음 맡아보는 냄새가 났다. 악취는 아니지만 말로 형용할 수 없는 기이한 냄새였다. 냄새의 역할은 생각보다 큰 듯하다.며칠 전 오랜만에 친구와 순댓국집에 가서 식사를 하는데 친구가 나에게 선지를 먹으라고 했다. 먹어본 적이 없어서 사양했는데 그때부터 친구는 나를 놀리며 다양한 고기 이야기를 시작했다. 돼지 부속을 파는 곳에 가면 간 허파 염통, 도래창 콩팥 등 셀 수 없이 많은 부위가 있는데 나름대로 쫄깃하고 맛있다는 것이다. 그중 자신에게 가장 맛있는 건 '콩팥'이란다. 콩팥은 난도가 있는 먹거리인데 아무리 고기를 잘 먹는 사람도 고개를 돌리는 경우가 많다고 한다. 이유는 냄새 때문이다. 콩팥의 풍미를 돋우는 건 특유의 독특한 향내, 즉 소변 냄새이다. 인상을 찌푸리는 나를 보더니 친구는 외국에서도 즐겨먹는다고 한술 더 뜬다.그날 저녁 집에 와서 오랫동안 방치해두었던 섬유탈취제 병들을 꺼냈다. 10개도 넘는 병에 가득 담겨져 있는 향기로운 액체를 다 따라 버렸다. 뿌릴 아버지도 안 계시지만 당분간은 만들고 싶지 않다. 상큼하고 향긋할지라도 어차피 휘발성 강한 인공 향이다. 한때 좋기만 했던 향이 지금은 재채기를 부르는 지독한 냄새로 느껴져 피식 웃고 만다.고가의 어떤 향수에는 동물의 배설물이 주요 재료로 쓰인다고도 한다. 누군가의 말대로 좋은 향기와 악취 사이에는 근본적인 구별이 없는 것일지도 모르겠다. 인간은 본성적으로 좋은 것만을 추구하지 않고 나쁜 것에 이끌리기도 한다는데 냄새나 맛도 거기에 해당하는 것일까.주말에 어머니 집에 들렀더니 어머니가 창문이란 창문을 전부 열어 놓으셨다. 웬일로 문을 열어놓으셨냐고 물으니 요즘 친구분 손주들이 "할머니집에서만 나는 냄새가 있다"고 말을 해 친구분들이 충격을 받으셨단다. 환기 시키지 않은 데서 나는 퀴퀴한 냄새라고. "그래서 자주 환기를 시키려고"라고 하신다.나야말로 그랬어야 했다. 인공적인 향으로 자연의 내음을 덮으려 하지 말고 창문을 열었어야 했다. 순간에만 반짝하는 짙은 인공향보다는 바람과 함께 수시로 변하는 자연에 몸을 맡겼다면 더 좋았을 텐데. 땀냄새도, 옷에 배어 있는 음식 냄새도, 속이 안 좋을 때 몸이 풍기는 특이한 냄새도 모두 자연적인 것이다. 서양인들이 우리에게 마늘냄새가 난다고 한들 그게 그렇게 창피하고 피해야 할 냄새일까.어릴 적 우리 부모님은 청국장을 드시지 않았다. 냄새가 싫어서라고 하였다. 그러던 분들이 노년이 되어서는 식당 메뉴 중 청국장이 있으면 그것부터 시키셨다. 냄새에 가려져 있는 것들을 걷어내고 볼 수 있다면 많은 것의 숨겨진 이면을 느낄 수 있지 않을까. 사랑하는 사람의 발냄새가 퀴퀴하기보다는 그 사람의 수고와 노동이 밴 구수하고 친숙한 향으로 느껴질 수도 있을 것이다.인생의 종착역에 다다르면 그 사람만의 고유한 향기가 나더라는 말을 어느 스님에게서 들었다. 오랫동안 호스피스 병동에서 봉사활동을 한 스님은 죽음을 앞둔 사람에게서는 그 만의 향기가 난다고 했다. 무엇을 붙잡고 살아왔는지, 어떤 마음으로 남들을 대했는지에 따라 향기가 다르다고 한다. 죽음 앞에서 아쉬워하면서도 고생이 끝나가는 것을 받아들이며 담담해 하는 이가 있는가 하면 죽기 며칠 전까지도 주식을 하고 월세 받기에 골몰하는 사람이 있다고 한다. 굳이 삶의 마지막까지 기다릴 필요는 없겠다. 매일 밤 자신을 살피며 오늘 했던 말이나 행동을 꺼내보고 정리하다 보면 자신만의 은은한 향기가 만들어지지 않을까 생각해 본다.