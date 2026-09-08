화려함보다 소박함... 송암 큰스님 가르침 따른 추모제

큰사진보기 ▲송암 큰스님 속환사바 추모예술제송암 큰스님 속환사바 추모예술제의 엄경숙 원장 등 공연 참가자 ⓒ 묘길상 관련사진보기

큰사진보기 ▲송암 큰스님 속환사바 추모예술제송암 큰스님 속환사바 추모예술제 공연사진 ⓒ 묘길상 관련사진보기

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큰사진보기 ▲송암 큰스님 속환사바 추모예술제(‘송암 큰스님 속환사바 추모예술제’에서 송암 스님의 시 ‘사모(師慕)’를 낭송하는 승복차림의 엄경숙 원장 ⓒ 묘길상 관련사진보기

송암(松巖. 1952-2026, 속명 김인현) 큰스님의 입적 100일을 맞아 스님의 생전 가르침과 정신을 기리는 추모 행사가 지난 6일 오전 11시, 경기 안성 도솔산 도피안사(지도법사 원정 스님)에서 봉행됐다. 송암 큰스님은 광덕 큰스님 함께 도피안사를 1993년에 창간하여 지역 포교에 헌신하다가 지난 6월 8일 입적하였다.이번 '송암 큰스님 속환사바 추모예술제'는 '빛과 울림, 그리고 느림의 하루'를 주제로 열렸다. '속환사바(速還娑婆)'는 입적한 선사에게 열반의 세계에 오래 머물지 않고 사바세계로 속히 돌아와 중생을 구제해 주기를 청하는 불교적 기원의 의미를 담고 있다.이날 행사는 정성스럽게 마련된 연차와 말차 찻자리로 참석자들의 마음을 여는 데서 출발했다. 법당으로 자리를 옮긴 본행사는 동선 스님의 사회로 진행됐으며, 도피안사 지도법사 원정 스님의 인사말과 이계진 전 아나운서의 진솔한 추모 회고가 이어져 장내를 숙연케 했다. 참석자들은 송암 큰스님 영전에 한 송이 국화꽃을 올리며 스님의 뜻을 되새겼다.추모예술제의 하이라이트는 엄경숙 꽃뜰힐링시낭송원 원장이 선보인 '시낭송 한지 퍼포먼스'였다. 승복 차림으로 무대에 오른 엄 원장은 송암 큰스님이 생전에 지은 시 '사모(師慕)'를 낭송하며, 시 구절이 적힌 긴 한지를 길게 펼쳐내는 퍼포먼스를 선보였다. 스님을 향한 그리움과 존경의 마음을 담아낸 이 무대는 현장 참석자들과 불자들에게 깊은 감동과 울림을 선사했다.이어 국악과 클래식 공연이 어우러지며 추모 열기를 높였다. 권영만 선생의 대금 연주, 도완녀 선생의 첼로 연주, 이정희 선생의 창, 성승화 선생의 철로 연주 등이 산사의 고요함과 조화를 이루며 참석자들에게 치유와 위로의 시간을 전했다.예술제와 함께 경내 나한전과 활공루에서는 특별 전시가 마련됐다. '시 쓰는 농부' 전병덕 명장의 작품과 주지 원정 스님의 조각 작품 등이 함께 전시되어 소박하면서도 깊은 예술적 향기를 더했다.무엇보다 도피안사는 자연을 있는 그대로 품고 있었다. 화려함보다 소박함이 빠름보다 느림이 살아 있는 공간이었다. 참석자들은 그곳에서 송암 스님의 가르침을 떠올리며 바쁘게만 살아온 일상을 잠시 내려놓고 '느림의 미학'을 온몸으로 체험할 수 있었다.추모제를 주관한 원정 스님의 검소하고 편안한 모습은 산사의 분위기와 잘 어우러졌다. 관람객 안내를 도운 묘길상 보살의 자상한 배려, 꽃뜰 회원들의 참석 등이 한데 어우러져 한층 따뜻하고 정겨운 산사 문화 행사가 완성됐다.행사 관계자는 "화려함보다 소박함을, 빠름보다 느림을 전하는 이번 추모예술제를 통해 참석자들이 일상의 번뇌를 내려놓고 '느림의 미학'과 힐링을 체험하는 시간이 되었기를 바란다"며 "스님의 가르침이 세상 곳곳에 빛과 울림으로 널리 퍼져 나가길 기원한다"고 전했다.