[단독] '3시 하교' 교육발전계획 작성 국교위 기구에 '교사 0명'

대통령 소속 국가교육위원회(국교위)의 중장기(2028년~2037년) 국가교육발전계획 초안에 '초1~2 오후 3시 하교 의무제'와 '고교 내신 절대평가'를 적어넣은 이들이 누구인가 관심이 쏠린다. 이런 가운데 교육발전계획 작성을 위해 만든 국교위 산하 통합지원단의 위원 16명 중에 현직 유초중고 교사는 단 한 명도 없는 것으로 처음 확인됐다.
통합지원단은 오는 10월 국교위가 발표할 교육발전계획 시안을 작성하기 위해 올해 초부터 활동하고 있는 비공개 핵심 기구다(관련 기사: '서·논술형' 강행? 국교위원들도 "우리가 보릿자루냐"
https://omn.kr/2jemx).
'절대평가'와 '3시 하교제', 초안에 넣은 이들은 누구?
국교위는 지난 7일 낸 설명자료에서 "한겨레신문이 언급한 고교 내신 전면 절대평가 전환 등 개별 의제의 교육발전계획 포함 여부는 결정된 바 없다"라면서 "교육발전계획은 초안을 일부 작성 중인 단계에서 유출된 것으로 파악되며, 유출본은 원점에서 재검토하여 작성할 것"이라고 할 발 뺐다.
앞서, 이날 <한겨레>는 "국교위의 교육발전계획안 초안을 보면, 현행 '5등급 상대평가'인 고등학교 내신을 2030학년도부터 절대평가로 전환하는 방안을 추진하는 것으로 확인됐다"라면서 "초등학교 1·2학년에 대한 '오후 3시 동시 하교제'도 2031년 초등학교 1학년, 2032년 초등학교 2학년을 상대로 확대하는 구체적인 일정을 초안에 담았다"라고 보도한 바 있다.
하지만 서·논술형 내신을 위한 절대평가제와 오후 3시 하교제에 대해서는 국교위원들 안에서도 합의가 되지 않았고, 오히려 던지기식 의제화에 대해 반발 목소리가 큰 상태다. 특히, 오후 3시 하교제에 대해서는 국교위 본회에서 안건으로 논의된 적이 단 한 번도 없어 국교위원들의 반발 목소리가 더 크다.
이와 관련 차정인 국가교육위원장은 지난 4일 국교위 임시 회의에서 "국교위가 오후 3시 하교제를 추진한다는 기사는 기사일 뿐"이라면서 "국교위는 추진하고 있지 않다"라고 선을 그었다.
하지만 차 위원장 발언과 달리 이번에 국교위 산하 통합지원단에서 오후 3시 하교제를 추진한 사실이 드러난 것이다(관련 기사: "3시 하교제 추진 안 한다"는 국교위... 현안 보고서는 작성 중
https://omn.kr/2jo0g)
고교 절대평가 전환과 오후 3시 하교제는 모두 유초중고 교육을 뒤흔드는 내용이다. 그런데 이런 내용을 작성한 국교위 통합지원단에는 유초중고 교사가 단 한 명도 없었다.
8일, <오마이뉴스>는 그동안 공개되지 않았던 통합지원단 위원 명단을 입수해 살펴봤다. 16명의 위원 가운데 전현직 대학교수는 11명이었다. 이어 국책연구기관인 한국교육개발원 관련 인사가 4명이었다. 나머지 1명은 중학교 교감이었다.
이에 대해 한 국교위원은 <오마이뉴스>에 "교육발전계획 내용은 상당 부분이 유초중고 교육과 관련된 것"이라면서 "이런 상황에서 이 계획을 작성하는 기구에 현직 교사가 한 명도 없는 것은 도저히 이해할 수 없는 일이다. 국교위가 유초중고 현장의 목소리를 제대로 들으려는 의지가 있는지 무척 의심스런 모습이다. 이러니 불통 소리를 듣는 것"이라고 짚었다.
통합지원단에 대학교수 11명, 교육개발원 관련자 4명, 중학교 교감 1명
또 다른 국교위원도 <오마이뉴스>에 "지금은 그 어느 때보다 얽힌 교육 문제를 하나씩 실효성 있게 풀어가야 하는 시기이기 때문에 유초중고 실태에 대한 현장감 있는 접근이 매우 중요하다"라면서 "그런데도 정작 교육발전계획을 작성하는 통합지원단에 현직 교사가 없는 것은 대단히 아쉬운 일"이라고 말했다.
이에 대해 통합지원단 관계자는 <오마이뉴스>에 "통합지원단은 국교위 산하 여러 특별위의 의견을 종합하고 이전 국교위원들이 만든 교육발전계획 초초안을 종합하는 역할을 하는 곳"이라면서 "이런 점에서 현장 교사 참여의 절박성은 떨어지는 게 사실"이라고 설명했다. 또 다른 통합지원단 관계자도 "현장의 의견이 충분히 반영될 수 있는 구조를 만드는 것이 중요한 것이지, 현직 교사가 통합지원단에 없는 것이 그렇게 큰 문제라고 생각하지는 않는다"라고 말했다.
하지만 '오후 3시 하교제'의 경우 국교위 기존 특위에서 논의한 내용이 아니라 통합지원단 자체 안건으로 올라와 초안에 넣기로 한 것으로 알려졌다.
한편, 현직 교사의 참여율을 살펴보면, 국가교육과정 집필에는 20~50%가 참여하고, 검인정교과서 집필에는 50~80%가 참여한다. 수능 문제 출제위원 또한 50% 이상이 현직 교사다.