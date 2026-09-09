'나는 왜 이렇게 복이 없나' 질문하다 깨달은 것

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큰사진보기 ▲절망절망의 순간 ⓒ unsplash 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 시사투데이 창에도 실립니다.

평생 살면서 '나는 왜 이리 복이 없을까'라는 질문을 가슴에 품고 살아왔다. 하는 일마다 꼬이고, 노력이 무색하게 돌아오는 냉정한 결과는 나를 평생 힘들게 괴롭혔다. 잇따른 실패에 자존감은 바닥으로 떨어지고, 마침내 세상을 향해 폈던 어깨조차 움츠러들게 했다. 삶의 무게가 온전히 내 탓으로만 느껴질 때마다, 나는 스스로 마음의 문을 닫고 깊은 절망의 늪에 빠져 살았다.특히 사업의 연속된 실패는 물질적 손실을 넘어 정신적인 붕괴를 초래했다. 누구보다 열정적으로 뛰어들었고 최선을 다했음에도 늘 결과는 차가운 외면이었다. 모든 화살을 자신에게 돌리며 "다 내 탓이다"라고 나지막이 읊조리는 밤은 길고 고통스러웠다. 그러나 오랜 자책의 시간 끝에 문득 번지는 질문이 하나 있었다. 지금 이 순간에도 나와 같은 절망을 안고 벼랑 끝에 서 있는 이들은 대체 어떻게 이 시련을 견뎌내고 있을까?.스스로를 자책하며 갇혀 있던 시선을 밖으로 돌려보면, 수많은 이들이 각자의 방식으로 삶의 무게를 버텨내고 있다는 걸 알게 된다. 실패는 한 사람의 무능력만을 의미하지 않는다. 세상의 흐름과 예측할 수 없는 시련이 복합적으로 작용한 결과일 뿐이다. 나와 같은 고통을 겪는 이들이 세상에 존재한다는 사실은 역설적이게도 혼자가 아니라는 작은 위안을 준다. 그렇다면 절망의 한가운데서 우리는 과연 어디에 기대어 다친 마음을 추스르고 다시 일어서야 할까?.삶이 가장 힘들 때 우리가 진정으로 기대야 할 첫 번째 안식처는 바로 '자신에 대한 따뜻한 위로'다. 나 자신을 끊임없이 몰아세우고 비난했던 가혹한 손길을 거두고, 지금까지 버텨온 스스로의 삶을 인정해 주는 마음가짐이 필요하다. "그동안 참 고생 많았다", "네 잘못만이 아니다"라는 자비로운 언어로 스스로를 보듬어야 한다. 더불어 타인의 시선에서 벗어나 소소한 일상의 평온함을 회복하는 것부터 시작해야 한다.지나온 삶을 돌이켜볼 때, 실패했던 시간이 단순히 버려진 시간이 아니었음을 깨닫게 되는 순간이 온다. 그 고통의 터널은 타인의 아픔을 이해하는 깊은 공감 능력을 선물했고, 시련을 견뎌낸 굳은살을 만들어주었다. 지금 절망하고 낙담한 모든 이들에게 필요한 것은 거창한 성공이 아니라 오늘 하루를 무사히 견뎌낸 스스로에 대한 칭찬이다. 삶의 가장 어두운 밤을 지나는 이들이 부디 스스로에게 따뜻한 기댈 곳이 되어주길, 그리고 다시 시작할 자그마한 용기를 얻게 되길 진심으로 소망한다.