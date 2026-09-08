"빚 94억 내고 산 굴절버스, 대전시 소유는 0대... 전면 감사해야"

큰사진보기 ▲대전시가 도입을 추진하다가 중단된 3칸 굴절버스 시범운행 장면. ⓒ 대전시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지난 4월 1일 이장우 전 대전시장이 3칸 굴절차량의 본격 운행에 앞서 도안동 호수공원 일원에서 차량 안전성과 도로 적합성 등을 점검하는 장면. ⓒ 대전시 관련사진보기

큰사진보기 ▲대전시가 도입을 추진했던 3칸굴절버스. ⓒ 대전시 관련사진보기

대전시가 3칸 굴절버스 구입을 위해 94억 원 전액을 지방채로 조달했지만, 현재 대전시 소유로 등록된 차량은 한 대도 없는 것으로 나타났다. 시민단체는 차량 구매와 선금 지급, 납품 기한 연장 등 사업 전 과정에 대한 철저한 감사와 책임 규명을 요구하고 나섰다.대전참여자치시민연대는 8일 입장문을 내고 "2025회계연도 대전시 결산서를 확인한 결과, 3칸 굴절버스 차량 구입비 94억 원 전액이 지방채로 조달됐다"며 "빚은 남았는데 차량은 확보하지 못한 사업의 전 과정을 결산심사와 행정사무감사를 통해 검증해야 한다"고 촉구했다.참여자치연대에 따르면, 대전시는 지난해 9월 24일 '신교통수단(무궤도 트램) 시범사업' 명목으로 94억 원의 지방채를 발행했다. 이자율은 연 2.61%이며 상환재원은 '지방비 부담'으로 기재됐다. 이 돈은 차량 구입비로 대전교통공사에 넘겨졌다. 이장우(국민의힘) 전 시장 재임 시절이다.하지만 3대 가운데 국내에 들어온 차량은 1대뿐이고, 이 차량마저 안전검사 보완사항으로 차량 등록과 대전시로의 소유권 이전이 완료되지 않았다는 게 참여자치연대 설명이다. 나머지 2대는 수입대행업체가 대금을 지급하지 못하면서 반입되지 못한 상태라고 밝혔다.참여자치연대는 이에 따른 이자 부담도 문제 삼았다. 94억 원 지방채의 연간 이자는 약 2억5000만 원, 하루 약 67만 원으로 추산했다. 차량이 실제 운행되지 않더라도 상환할 때까지 이자는 계속 발생한다는 것이다.이들은 "2028년까지 상환한다고 가정하면 이자 부담이 7억 원대에 이를 수 있다"며 "대전시가 밝힌 총사업비 185억 원에도 이러한 이자는 포함돼 있지 않아 시민이 실제 부담하는 비용은 더 늘어날 수 있다"고 주장했다.이들은 계약과 선금 지급 과정에 대한 의혹도 제기했다. 대전교통공사는 차량 구매 계약을 1차 27억7200만 원, 2차 64억6800만 원으로 나눠 체결했다. 선금 지급 비율은 각각 69.98%와 69.88%였다.참여자치연대는 행정안전부 예규상 계약금액의 70%를 초과해 선금을 지급하는 경우 계약상대자의 재무건전성을 확인하기 위해 신용평가서와 주거래은행 금융거래확인서 등의 제출을 요청할 수 있도록 한 점을 들며 "두 계약 모두 70% 바로 아래에서 선금 비율이 정해진 경위가 무엇인지 확인해야 한다"고 지적했다.두 계약을 통해 지급된 선금은 모두 72억9200만 원으로 전체 계약금액 92억4000만 원의 78.9%에 달한다고 밝혔다.수입대행업체가 지난해 12월 전기버스 리베이트 의혹으로 공정거래위원회의 제재 절차에 들어갔다는 보도와 관련해서도 "대전시와 대전교통공사가 해당 사실을 언제 알았는지, 인지한 뒤에도 계약을 유지하거나 대금을 지급했는지 확인해야 한다"고 주장했다.차량 납품 지연의 책임 소재도 다시 따져야 한다고 주장했다. 참여자치연대가 대전교통공사의 공개 자료를 확인한 결과 "계약상대자의 별도 연장 요청 공문은 존재하지 않는다"고 명시돼 있으며, 두 차례 납품기한 연장 모두 대전교통공사가 업체에 '계약기간 변경 협의 요청' 공문을 보내 합의하는 방식으로 진행됐다는 것이다.첫 번째 연장은 대전시 철도정책과가 지난해 12월 노선과 차고지 변경을 통보하면서 이뤄졌고, 두 번째 연장은 대전시 기반시설 공사 일정 지연이 이유였다고 밝혔다.참여자치연대는 "차량 계약은 2025년 7월, 선금 지급과 지방채 발행은 같은 해 9월 이뤄졌지만, 기반시설 발주는 2026년 2월, 차고지 발주는 4월 이후로 예정돼 있었다"며 "기반시설이 확정되지 않은 상태에서 차량 구매와 자금 집행부터 진행한 셈"이라고 비판했다.그러면서 지방채 94억 원을 발행하면서 어떤 투자 판단을 했는지, 국내 최초 신교통수단 도입 필요성을 어떤 자료를 근거로 판단했는지 관련 투자심사 결과와 지방채 발행계획을 공개해야 한다고 요구했다.아울러 선급금 회수 이후 대책도 필요하다고 강조했다. 회수한 자금을 지방채 조기상환에 사용하지 않을 경우 이자가 계속 발생할 수 있는 만큼 조기상환 여부를 포함한 손실 최소화 방안을 시민에게 공개해야 한다는 것이다.참여자치연대는 "대전시의회 역시 결산심사와 행정사무감사를 통해 3칸 굴절버스 사업의 전 과정을 검증해야 한다"며 "계약을 왜 둘로 나눴는지, 선금 지급 비율은 어떤 근거로 결정했는지, 업체의 재무상태와 위험성을 어떻게 검증했는지 철저히 밝혀야 한다"고 촉구했다.이어 "이번 사태의 핵심은 불투명한 계약 행정"이라며 "대전시는 계약과 자금 집행 전 과정을 시민 앞에 공개하고 책임 소재를 명확히 규명해야 한다"고 밝혔다.