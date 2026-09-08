대전시설관리공단 신임 이사장에 민인홍 충남대 교수 임명

대전시는 8일 민인홍 충남대학교 교수를 대전광역시 시설관리공단 신임 이사장으로 임명했다고 밝혔다. 허태정 대전시장은 이날 민 이사장에게 임명장을 수여했다. 임기는 3년이다.
대전시는 시설관리공단 임원 공개모집 절차를 거쳐 민 이사장을 최종 후보자로 선정했다. 민 이사장은 이후 대전시의회 인사청문회를 통해 도덕성과 가치관, 업무수행 능력 등에 대한 검증을 거쳐 적합 의견을 받았다.
민 이사장은 충남대학교를 졸업한 뒤 하나은행 충청영업그룹 부행장, 대전하나시티즌 대표, 충남대학교 교수 등을 역임했다. 금융과 기업경영, 교육 분야에서 쌓은 경험을 바탕으로 시설관리공단의 경영혁신을 이끌 것으로 대전시는 기대하고 있다.
민 이사장은 "시민의 생명과 안전을 최우선 가치로 삼아 사업별 전문성을 높이고 지속 가능한 경영을 추진하겠다"며 "상생하는 노사관계를 바탕으로 차별화된 전략을 마련해 경영혁신을 이루겠다"고 밝혔다.
허태정 시장은 "2028년 하수처리장 이전 등 공단의 주요 현안이 순조롭게 추진되고, 공단이 전문성과 경쟁력을 갖춘 시민에게 신뢰받는 모범적인 공기업으로 자리매김할 수 있도록 책임감을 갖고 힘써 달라"고 당부했다.
한편 대전시는 이날 시설관리공단 진영삼 비상임이사와 주우성 비상임감사, 대전교통공사 황인상 비상임감사도 함께 임명했다. 이들의 임기도 각각 3년이다.