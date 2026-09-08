대전시설관리공단 신임 이사장에 민인홍 충남대 교수 임명

큰사진보기 ▲대전시는 민인홍(왼쪽) 충남대학교 교수를 대전광역시 시설관리공단 신임 이사장으로 임명했다. ⓒ 대전시 관련사진보기

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대전시는 8일 민인홍 충남대학교 교수를 대전광역시 시설관리공단 신임 이사장으로 임명했다고 밝혔다. 허태정 대전시장은 이날 민 이사장에게 임명장을 수여했다. 임기는 3년이다.대전시는 시설관리공단 임원 공개모집 절차를 거쳐 민 이사장을 최종 후보자로 선정했다. 민 이사장은 이후 대전시의회 인사청문회를 통해 도덕성과 가치관, 업무수행 능력 등에 대한 검증을 거쳐 적합 의견을 받았다.민 이사장은 충남대학교를 졸업한 뒤 하나은행 충청영업그룹 부행장, 대전하나시티즌 대표, 충남대학교 교수 등을 역임했다. 금융과 기업경영, 교육 분야에서 쌓은 경험을 바탕으로 시설관리공단의 경영혁신을 이끌 것으로 대전시는 기대하고 있다.민 이사장은 "시민의 생명과 안전을 최우선 가치로 삼아 사업별 전문성을 높이고 지속 가능한 경영을 추진하겠다"며 "상생하는 노사관계를 바탕으로 차별화된 전략을 마련해 경영혁신을 이루겠다"고 밝혔다.허태정 시장은 "2028년 하수처리장 이전 등 공단의 주요 현안이 순조롭게 추진되고, 공단이 전문성과 경쟁력을 갖춘 시민에게 신뢰받는 모범적인 공기업으로 자리매김할 수 있도록 책임감을 갖고 힘써 달라"고 당부했다.한편 대전시는 이날 시설관리공단 진영삼 비상임이사와 주우성 비상임감사, 대전교통공사 황인상 비상임감사도 함께 임명했다. 이들의 임기도 각각 3년이다.