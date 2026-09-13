"잠시 멈추면 보이는 것들"… 구옥 갤러리 그린캔버스에 피어난 '계획에 없던 풍경' 초대전

큰사진보기 ▲전시 모습 ⓒ 안종복 관련사진보기

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"처음에는 계획이 틀어져 아쉬웠지만, 지나고 보니 그 순간이 여행에서 가장 오래 기억에 남는 장면이 되었습니다. 삶도 마찬가지예요. 비가 내리고 길이 막히듯 계획대로 되지 않을 때가 많지만, 잠시 멈추면 계획이 어긋난 자리에서 비로소 새로운 감정과 행복을 발견하게 됩니다."

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"식물 세밀화를 그리며 식물을 오랫동안 관찰해 온 저에게 조안나 작가의 '슬리핑베어'는 참 닮은 구석이 많은 작품입니다. 식물은 조급해하지 않고 제 계절에 맞춰 꽃을 피우듯, 슬리핑베어 역시 억지로 무언가를 이루려 애쓰지 않고 현재의 순간을 온전히 누립니다.

특히 재개발이라는 변화 앞에 서 있는 오래된 한옥 공간 '그린캔버스'의 고요한 온기와 조 작가의 작품이 만났을 때 생기는 울림이 큽니다. 바쁜 일상에 지친 이들이 이 공간에 머무는 동안, 삶의 속도를 한 템포 줄이고 가슴속 숨겨둔 자신만의 '뜻밖의 행복'을 찾아가시길 바랍니다."

큰사진보기 ▲<사랑의 포옹>_ 2026_ mixed media_ 72.7x60.60 ⓒ 조안나 관련사진보기

큰사진보기 ▲<나무 아래> 53.0X45.5_acrylic on canvas_2025 ⓒ 조안나 관련사진보기

큰사진보기 ▲<너와 나의 정원>_ 2026_ mixed media_ 65.1x53.0 ⓒ 조안나 관련사진보기

"전시를 보고 집으로 돌아가는 길, 평소 무심히 지나쳤던 주변의 풍경이나 곁에 있는 사람의 얼굴을 한 번 더 따뜻하게 바라볼 수 있다면 좋겠습니다. 계획에는 없었지만 오래 마음에 남는 풍경처럼, 슬리핑베어가 여러분의 일상에 잔잔한 위로와 기쁨으로 머물길 바랍니다."

바쁜 현대 사회를 살아가는 이들에게 '멈춤'은 때로 불안이나 뒤처짐으로 받아들여지곤 한다. 그러나 정해진 트랙을 벗어나 잠시 걸음을 멈출 때, 우리는 비로소 놓치고 있던 일상의 따스한 온기와 행복을 마주하기도 한다.경기도 의왕의 왕곡동, 오래된 구옥의 숨결이 느껴지는 문화공간 '그린캔버스'에서 이러한 쉼과 회복의 메시지를 전하는 뜻깊은 전시가 열린다. 오는 9월 13일부터 10월 16일까지 조안나 작가의 개인전 <계획에 없던 풍경>이 관람객들을 찾는다.조안나 작가의 작품 속에 등장하는 대표 캐릭터 '슬리핑베어'는 바깥세상의 소음에서 벗어나 조용히 눈을 감고 있는 곰이다. 특별한 성취나 목표를 향해 바쁘게 달리는 모습 대신, 나무에 기대어 쉬거나 사랑하는 존재와 눈을 맞추고, 자연 속에서 하루를 온전히 누리는 모습으로 관람객을 맞이한다.조 작가는 "슬리핑베어는 외부의 평가나 성취만으로 스스로를 판단하지 않고, 있는 그대로의 자신과 현재를 바라보는 존재"라며, "잠깐 멈추어도 괜찮고, 지금 이 순간에도 충분한 행복이 있다는 메시지를 전하고 싶었다"고 말한다.작가가 말하는 행복은 거창하거나 멀리 있는 것이 아니다. 사랑하는 이와 함께 걷는 길, 바람에 들썩이는 나뭇잎, 하늘의 구름처럼 늘 곁에 있었지만 너무 익숙해서 무심히 지나쳐온 평범한 순간들이다.이번 전시의 제목인 <계획에 없던 풍경>은 작가의 실제 경험에서 비롯됐다. 지난봄 제주 여행길, 갑작스럽게 내린 비로 기대했던 일정을 포기하고 우연히 찾아간 미술관에서 뜻밖의 작품을 만났던 순간이 계기가 되었다.작가는 이번 전시를 통해 정해진 트랙에서 벗어난 순간이 손실이 아니라, 때로는 삶이 건네는 뜻밖의 선물이 될 수 있음을 이야기한다.전시가 열리는 '그린캔버스'는 은은한 서까래와 대들보, 부엌의 그을림과 장독대의 흔적이 고스란히 남아 있는 오래된 공간이다. 깔끔하게 정돈된 화이트큐브 갤러리와 달리, 누군가가 밥을 짓고 계절을 보내며 삶을 이어온 기억이 축적되어 있다.조 작가는 "자연과 일상의 평범함을 다루는 슬리핑베어의 이야기가 시간이 깃든 오래된 집과 자연스럽게 어우러진다"며, "창문으로 들어오는 햇살, 오래된 나무의 질감 속에서 작품을 감상하다 보면 그림 속 장면이 관람객 각자의 기억이나 어린 시절의 온기와 연결될 것"이라고 설명했다.특히 이곳은 향후 재개발 등으로 사라질 수도 있는 가능성을 안고 있는 공간이다. 작가는 "오랜 시간 삶의 기억을 품어온 공간이 사라질지도 모른다는 사실에 마음이 무겁기도 했지만, 지금 존재하는 것을 온전히 바라보고 기억하는 일이 얼마나 소중한지 다시금 깨닫게 된다"며, "이번 전시가 그린캔버스라는 공간 자체를 하나의 아름다운 풍경이자 기억으로 담아가는 계기가 되길 바란다"고 덧붙였다.이번 전시를 기획한 식물세밀화 작가이자 그린캔버스 신소영 대표는 기획 의도를 다음과 같이 밝혔다.이번 전시에서 공개되는 대표작들은 보기만 해도 마음에 포근한 여운을 남긴다.<사랑의 포옹>은 서로를 살포시 안아주는 곰 가족의 얼굴 위로 아기자기한 꽃들이 흐드러지게 피어있다. 눈을 감은 채 서로의 체온을 느끼는 모습은 조건 없는 사랑과 가장 평온한 휴식이 무엇인지 말해준다.<나무 아래>는 분홍빛 꽃비가 내리는 커다란 나무 위에서 한가로이 오수를 즐기는 슬리핑베어와, 아래에서 종이비행기를 날리며 천진난만하게 거니는 모습이 대비를 이룬다. 하늘거리는 바람과 계절의 흐름을 온전히 받아들이는 쉼의 순간이다.<너와 나의 정원>은 점묘 기법처럼 밀도 높게 표현된 다채로운 꽃밭 위, 하얀 다리 양끝에서 서로를 향해 눈을 맞추며 다가가는 두 곰의 모습이 인상적이다. 정성스레 가꾼 마음의 정원에서 마주치는 다정한 재회를 떠올리게 한다.우연히 걸음을 걸어 전시장에 닿았든, 슬리핑베어를 만나기 위해 먼 길을 찾아왔든, 작가는 이곳에 머무는 시간이 마음의 작은 '쉼표'가 되기를 소망한다.[전시 안내]전시명: 조안나 개인전 <계획에 없던 풍경>일시: 2026년 9월 13일(일) ~ 10월 16일(금)장소: 경기도 의왕시 문화공간 '그린캔버스'