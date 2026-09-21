가족이 모이지 않는 명절, 그걸 해낸 맏며느리

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"이번 명절엔 고향에 내려가세요?"

"연휴가 긴데 음식 준비로 바쁘시겠어요?"

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"저희 집은 명절에 안 모입니다. 각자 여행 가기로 했어요."

큰사진보기 ▲과거 명절마다 온 가족이 모여 끝없이 전을 부치고 음식을 준비하던 풍경. 가족의 화목이라는 명분 뒤에는 누군가의 고된 가사 노동이 있었다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲대가족이 모여 산소를 찾았던 과거의 명절. 전통을 지키는 소중함도 컸지만, 극심한 교통체증과 이동의 피로감 역시 만만치 않았다 ⓒ 홍영미 관련사진보기

"아버님, 이번 명절부터는 연휴 일주일 전에 미리 모여 식사하고, 명절 연휴 당일에는 각자 보내면 좋겠어요."

큰사진보기 ▲2022년 추석, 큰 결단 끝에 찾아간 제주도. 꽉 막힌 도로 대신 탁 트인 바다를 바라보며 비로소 온전한 휴식과 재충전의 시간을 가질 수 있었다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲납골당에서 올리는 정성 기일에 맞춰 대구까지 내려가는 부담 대신, 주말에 가족들이 납골당에 모여 간소하게 참배를 드리며 고인을 추모하고 있다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲여유로움이 가득한 조선왕릉 명절 연휴 본가 집결 대신 찾은 왕릉의 고즈넉한 풍경. 혼잡을 피해 개인의 휴식과 문화적 풍요로움을 누리는 연휴를 보내고 있다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

추석을 앞둔 이맘때면 주변 사람들의 안부 인사가 부쩍 늘어난다.이런 질문을 받을 때마다 나는 빙그레 웃으며 답한다.상대방 눈이 동그랗게 커진다. 유교 전통이 강한 대한민국에서, 그것도 명절에 가족이 모이지 않고 각자 연휴를 즐긴다는 사실이 여전히 생경하게 들리는 모양이다.우리집이 명절에 각자의 시간을 보내기 시작한 것은 올해로 4년째다. 그 전까지는 아주 엄격하고 전통적인 방식으로 명절을 치러왔다. 나는 성향 자체가 매우 보수적인 편이다. 명절이란 모름지기 온 가족이 한자리에 모여 정을 나누고, 사이좋게 화목을 다지는 것을 인생의 중요한 가치로 여기며 살아왔다.그랬기에 과거 직장 생활을 병행하던 시절(1991~2022)의 명절 연휴는 휴식이 아니라 '또 다른 혹독한 노동의 연속'이었다. 가족의 화목을 중요하게 생각하기도 했고 맏며느리의 의무이기도 했다. 제사는 없었지만, 명절만 되면 대전 본가에 열댓 명에 달하는 대가족이 모여들었다. 그 많은 인원의 삼시 세끼와 간식을 챙기는 일은 장보기에서부터 고난의 시작이었다.1990년대는 대형마트가 일반화 되기도 전이다. 퇴근길에 4살 큰 애는 손잡고 돌 지난 둘째는 등에 업고 전통시장 구석구석을 돌며 장을 봐야 했다. 어떤 재료는 미리 사둘 수 있지만, 생선이나 채소 같은 신선식품은 명절 바로 전날에 사야 했다. 지친 몸으로 어린 아이들을 끌고 시끌벅적한 시장통을 헤매다 보면 숨이 턱까지 차올랐다.묵직한 장바구니를 차에 싣고 본가로 달려가 밤새 음식을 만들고 상을 차렸다. 명절 연휴가 끝나고 나면 몸살로 앓아 눕는 것은 당연한 수순이었다. 그렇게 30년 넘는 세월을 '가족의 화목'이라는 명분 아래 몸을 사리지 않으며 살았다.변화의 계기는 2022년 교장 승진과 함께 찾아왔다. 직책이 한층 무거워지면서 방학 중에도 업무가 이어졌고, 내게는 연휴 동안의 온전한 휴식이 너무나 절실했다. 이대로는 몸도 마음도 버텨낼 수 없겠다는 위기감이 들었다.동서들 역시 사정이 비슷했다. 친정아버지가 돌아가셔서 친정에도 제사가 있었지만, 명절마다 시댁에 모여야 하는 탓에 친정 제사 참여는 꿈도 못 꾸는 형편이었다. 무엇보다 도로 위에서 몇 시간씩 버려지는 극심한 귀성길 교통체증의 피로감도 한계에 달해 있었다. 결국 오랜 고민 끝에 큰맘 먹고 시아버님께 양해를 구했다.아버님은 마지못해 허락하셨고 2022년 추석, 나는 망설임 없이 제주도행 비행기 표를 끊었다. 명절 연휴에 꽉 막힌 도로 대신 탁 트인 제주 바다를 바라보며 마신 커피 한 잔의 자유로움은 지금도 잊을 수 없다.이후 우리 집의 명절은 집 가까운 곳으로 나들이를 가거나 여유롭게 개인 시간을 보내는 문화로 완전히 자리를 잡았다. 신정(1월 1일)에는 모여 식사를 하고, 추석 무렵에는 미리 성묘를 다녀오며 가족의 정을 나눴다.시간이 흘러 2024년 시아버님이 돌아가셨을 때 또 한 번 고민이 찾아왔다. 전통을 중시하는 내 성향상 마음 같아서는 정성껏 제사를 모시고 싶었지만, 지금 제사를 시작하면 나중에 없애기도 어려울 뿐더러, 제사를 지내기 위해 먼 길을 내려와야 하는 형제들의 수고도 눈에 선했다.가족들과 오랜 의논 끝에 '지혜로운 타협점'을 찾았다. 기일에 맞춰 제사상을 차리는 대신, 돌아가신 주말에 가족들이 납골당에서 만나 간단히 참배하고 식사를 나누는 것으로 마음을 대신하기로 한 것이다. 그렇게 우리 집은 명절 당일 본가 집결을 없앴다. 대신 명절 1~2주 전 사전 모임, 제사 대신 주말 납골당 방문, 그리고 어머님 생신 때 다 함께 모여 맛있는 식사를 하는 구조로 정착했다.다가오는 이번 추석 연휴 역시 각자의 방식으로 풍성하게 채워질 예정이다. 형제들은 모두 각자의 계획에 따라 가족과 일정을 보낼 것이고, 딸네는 시부모님을 모시고 효도 여행을 떠나기로 했다. 미혼인 아들은 연구실 일정과 개인 일정으로 자기 집에서 연휴를 보낸다.나와 남편은 그동안 미뤄두었던 조선왕릉 탐방 길에 오르고, 평소 보고 싶었던 전시회와 공연을 관람하며 문화적 풍요로움을 누릴 계획이다. 4년 전, 보수적이었던 내가 큰 결단을 내리고 시작한 '모이지 않는 명절'이 가져다준 변화는 기대 이상이다.첫째, 길 위에서 버려지는 무의미한 시간과 교통 스트레스가 완벽히 사라졌다. 둘째, 가사 노동으로 인한 감정적·육체적 소모가 없으니 명절 후 몸살을 앓거나 가족 간에 서운함이 생길 일이 없다. 셋째, 직장을 다니는 자녀들은 길어진 연휴를 활용해 장거리 여행을 다녀오며 일상의 에너지를 충전한다.가족이 모여 사이좋게 지내는 것은 여전히 내게 가장 중요한 가치다. 하지만 그것이 꼭 명절 당일일 필요는 없다. 또 누군가의 일방적인 가사 노동을 담보로 치러야 할 일도 아니다. 올해 초 퇴직을 했지만 여전히 우리 집 명절은 각자의 계획으로 보낸다.추석 당일 한 자리에 모여 송편을 나누지는 않아도 괜찮다. 사람들 붐비는 시간을 피해 여유 있게 정을 나누며 우애를 다진다. 그리고 각자 명절을 즐겁게 보내고 돌아와 서로의 여행담을 공유한다. 고단한 가사 노동과 교통체증을 내려놓은 자리에 '개인의 휴식'과 '서로에 대한 존중'을 채워 넣은 것, 이것이 4년 전 결단을 통해 우리 집이 찾은 진정한 행복이다.