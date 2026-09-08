밭 갈려고 찾아간 이웃집에서 손에 쥐여준 것

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"내일 아침은 시리얼 먹을까?"

"우유 있나?"

"우유가 없네."

큰사진보기 ▲없어도 충분하다 ⓒ 백세준 관련사진보기

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큰사진보기 ▲아름다운 풍경처럼 우리 일상도 그러기를 ⓒ 백세준 관련사진보기

큰사진보기 ▲흙과 더 친해지기를 ⓒ 백세준 관련사진보기

큰사진보기 ▲빌린 농기구로 밭을 갈고 모종을 심었다 ⓒ 백세준 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치(Brunch)에도 실립니다.

찾는 물건이 없으면 눈치 싸움이 시작된다. 누군가 옷을 입고 나가서 차에 시동을 걸고 운전해 마트나 편의점에 다녀와야 하기 때문이다. 물론 내가 다녀오긴 하지만 귀찮은 날에는 시리얼을 물에 말아 먹어볼까, 하는 생각도 해보았다.강화도 월세살이를 하는 곳은 강화도 안에서도 더욱 인접이 드문 곳으로, 주변에 정말 아무것도 없고 드문드문 사람이 사는 주택만 있을 뿐이다. 그래서 우리는 강화로 오기 전에 미리 먹을 것을 충분히 챙겨서 오곤 한다.그럼에도 빼먹는 게 한두 개가 발생한다. 강화에 도착해서 짐을 풀 때, '아! 그거 놓고 왔네' 하며 내 기억력을 원망하게 될 때면, 어김없이 차에 시동을 걸고 있다. 다시 마트로, 편의점으로 가기 위해서.농협에서 운영하는 하나로마트는 특히 시골 지역에 왜 이렇게 많을까. 이전에는 그저 궁금증에 머물렀다면, 지금은 너무나 고마운 존재이다. 하나로마트가 우리에게는 코스트코이기 때문이다. 주말동안 머무르다가 뭐가 부족할 때면 하나로마트로 차를 몰고 와 구입을 한다. 이렇게 운전해서라도 물건을 산다는 것이 얼마나 다행인가.물론 가장 아쉬울 때는 하늘이 주황색도 아닌 붉은색도 아닌 가장 최적의 색깔로 노을이 진 것을 보며 고기와 맥주를 먹을 때이다. 맥주는 떨어져 가는데 더 먹고 싶을 때, 주변 환경이 우리를 멈추게 하곤 한다. 술을 먹었으니 편의점도, 마트도 갈 수가 없기 때문이다. 물론 술을 안 먹는 와이프에게 부탁을 할… 아니, 안 먹는 게 좋다.흔한 음식 배달 주문도 할 수 없다. 배달 앱에 들어가면 우리집으로 배송해 줄 수 있는 음식점 목록이 뜨질 않는다. 야식을 즐겨 먹지 않지만 아들이 잠들고 나면 와이프와 나는 온전히 자유 시간인데, 이 시간에 무언가 먹으며 영화 한 편 볼 때도 있다. 특히 주말에는 더욱 그렇다.그러나 배송 주문도 안 되고 무언가 보려면 데이터가 잘 터져야 하지만, 사실 여기는 그렇지 않다. 인터넷이 느릿느릿 터지는 곳인데 속이 터질 지경이다. 속세에서 벗어나 자기를 되돌아보는 외딴곳으로 온 것처럼 안 되는 것이 많고, 없는 것도 많다. 그러나 찾는 것이 잠깐 없어도, 야식을 먹지 않아도 살 수 있다. 그렇기에 '이게 정말 당장 필요했던 것일까?' 하는 성찰의 계기도 되곤 한다.우리처럼 자가용이 있고 운전도 할 수 있다면 아주 큰 문제는 없겠으나, 그렇지 않다면 어떨까? 강화도를 돌아다니다보면 버스가 가끔 눈에 들어오지만, 정말 가끔이다. 내가 사는 동네에서 버스는 거의 한 시간에 한 대가 돌아다닌다. 그래서 버스 시간에 맞춰 어르신들이 정류장에 하나둘씩 서 계시고, 버스가 오면 탑승하는 모습을 볼 수가 있다.한편으론 방향이 같으면 서로 태워주기도 하는 듯했다. 쓰레기 분리수거를 하러 큰길에 나갔다가 승용차에서 어르신 3명이 우르르 내리시더니 운전자에게 고맙다며 손을 흔들며 뿔뿔이 흩어지는 것을 봤다. 그렇게 선의로 서로에게 의지하고 사는 것이 시골의 좋은 점이다.지난 주말, 성큼 다가온 가을을 맞이해서 새로운 모종을 심기 위해 작은 텃밭을 뒤엎기로 했다. 그러나 우리는 초보이고, 본격적인 농사가 아니기에 농기구가 없다. 우리 손엔 조그마한 모종삽이 있을 뿐, 그 작디작은 모종삽으로 하기에는 또 텃밭의 크기가 크다.이럴 땐 구입하느냐, 빌리느냐의 기로에 놓이게 되는데, 한번 사용하고 더 사용하지 않을 것 같아서 빌리기로 했다. 평소 건너편 집에 사시는 이웃 분과 인사도 하고, 키우고 있는 강아지에게 간식도 주며 왕왕 교류했었다.그분들은 마당에 우리보다 훨씬 큰 땅에서 농작물을 키우고 계시는데, 인사를 할 때면 한 바구니째 이것저것 담아서 주시곤 하셨다. 우리도 강화도 읍내에 나가서 시간을 보내고 돌아올 때면, 강아지 간식과 이웃분들 드실 수 있는 간식을 사와서 보답했다. 그래서 그 집에 찾아가 빌려보기로 했다.사실 밭을 갈아엎는 데 뭐가 필요한지 모르고 찾아가서 여쭤볼 요량이었다. 다행히 이웃분이 반갑게 나오셔서 어쩐 일이냐고 물어보셨고, 나는 정말 무지한 채로 밭을 갈아엎는 데 필요한 삽 같은 게 있는지 여쭤보았다. 이웃분은 뭐 심을지, 밭을 어떻게 갈아엎을 건지 물어보셨는데 일단 우리가 심으려고 했던 후보군인 파, 양파, 마늘, 무, 배추 등을 말씀을 드렸고 어떻게 갈아 엎을 건지는 그냥… 엎어치기 하는 몸짓과 함께 '확!'이라고 말씀을 드렸다.우리가 주말마다 오는 걸 아시는 이웃분은 배추나 무는 벌레가 너무 먹어서 자주 들여다봐야 하니 키우기 어려울 것이라는 팁과 함께, 괭이와 고무래를 손에 쥐어주셨다.도시에서는 '역세권'처럼 내가 살고 있는 집 바로 옆에 '집값 올려주는' 그 무엇이 있는지가 가장 중요하다. 그러나 시골에서는 내 옆에 어떠한 이웃이 살고, 내가 상대방에게 어떠한 이웃이 되어야 할지가 중요한 곳이다. 왜냐하면 시골에서는 혼자 살기가 더욱 어려운 곳이기 때문이다.때로는 '철판을 깔고' 누군가에게 기대야 할 때가 있고, 철판을 깔고 오는 누군가를 반갑게 환대해야 할 때도 있다. 시골은 언제든 찾아와도 된다는 너그러움과 여유로움이 묻어나는 곳이다. 괭이와 고무래를 빌렸으니 이제는 내가 보답할 차례다.