행복청, 2차 중앙행정기관 이전 공무원·가족 '이전 지원 협의체' 가동

큰사진보기 ▲행정중심복합도시건설청 팻말 ⓒ 행정중심복합도시건설청 관련사진보기

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지난 3일 관계부처 합동으로 '2차 중앙행정기관 이전 계획'이 발표된 가운데, 행정중심복합도시건설청(청장 강주엽, 아래 행복청)은 '2차 중앙행정기관 이전'에 맞춰 이전 공무원과 가족들의 조기 정착을 도울 종합 지원 체계를 전격 가동한다.행복청은 세종시, 한국토지주택공사(LH) 등 유관 기관이 참여하는 '중앙행정기관 이전 지원 협의체(가칭)'를 구성·운영하고, 이전 종사자들의 주거·생활 안정에 초점을 맞춘 다각적인 이주지원 대책을 수립한다고 8일 밝혔다.이번 협의체 가동은 2차 이전 기관 공무원과 그 가족들이 겪을 수 있는 이주 초기 혼란과 불편을 최소화하고, 안정적인 거주 여건을 선제적으로 마련하기 위한 조치다.협의체는 우선 이전 종사자들을 위한 안정적인 주택 공급 방안을 도출하고, 출퇴근 및 정주 여건 개선을 위한 교통망 확충에 나선다. 아울러 자녀 교육과 문화·복지 인프라 등 생활 밀착형 지원책을 종합적으로 마련해 세종시 조기 안착을 다각도로 뒷받침할 계획이다.이와 함께 이전 기관의 업무 공백을 막기 위한 청사 확보 방안도 병행 추진된다. 행복청은 미사용 청사용지(약 9만㎡)와 용도 미확정 유보지(약 148만㎡) 등을 활용해 신청사 적기 건립을 추진하는 한편, 2027년 중 선제 이전하는 기관을 위해 민간건물 활용 등 최적의 근무 공간을 제공할 예정이다.강주엽 행복청장은 "2차 중앙행정기관 이전의 성공은 이전 기관 종사자와 가족들이 안심하고 정착할 수 있는 환경을 만드는 데 달려 있다"며 "청사 건립부터 주거·교통·교육 등 삶의 질을 높이는 이주지원 대책까지 관계 기관과 협력해 밀착 지원하겠다"고 강조했다.