행복청, 2차 중앙행정기관 이전 공무원·가족 '이전 지원 협의체' 가동

지난 3일 관계부처 합동으로 '2차 중앙행정기관 이전 계획'이 발표된 가운데, 행정중심복합도시건설청(청장 강주엽, 아래 행복청)은 '2차 중앙행정기관 이전'에 맞춰 이전 공무원과 가족들의 조기 정착을 도울 종합 지원 체계를 전격 가동한다.
행복청은 세종시, 한국토지주택공사(LH) 등 유관 기관이 참여하는 '중앙행정기관 이전 지원 협의체(가칭)'를 구성·운영하고, 이전 종사자들의 주거·생활 안정에 초점을 맞춘 다각적인 이주지원 대책을 수립한다고 8일 밝혔다.
이번 협의체 가동은 2차 이전 기관 공무원과 그 가족들이 겪을 수 있는 이주 초기 혼란과 불편을 최소화하고, 안정적인 거주 여건을 선제적으로 마련하기 위한 조치다.
협의체는 우선 이전 종사자들을 위한 안정적인 주택 공급 방안을 도출하고, 출퇴근 및 정주 여건 개선을 위한 교통망 확충에 나선다. 아울러 자녀 교육과 문화·복지 인프라 등 생활 밀착형 지원책을 종합적으로 마련해 세종시 조기 안착을 다각도로 뒷받침할 계획이다.
이와 함께 이전 기관의 업무 공백을 막기 위한 청사 확보 방안도 병행 추진된다. 행복청은 미사용 청사용지(약 9만㎡)와 용도 미확정 유보지(약 148만㎡) 등을 활용해 신청사 적기 건립을 추진하는 한편, 2027년 중 선제 이전하는 기관을 위해 민간건물 활용 등 최적의 근무 공간을 제공할 예정이다.
강주엽 행복청장은 "2차 중앙행정기관 이전의 성공은 이전 기관 종사자와 가족들이 안심하고 정착할 수 있는 환경을 만드는 데 달려 있다"며 "청사 건립부터 주거·교통·교육 등 삶의 질을 높이는 이주지원 대책까지 관계 기관과 협력해 밀착 지원하겠다"고 강조했다.
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